Home > भोजपुरी > इस भोजपुरी एक्ट्रेस ने अपनी हॉटनेस से लगाई सोशल मीडिया पर आग, तस्वीरें देख बेकाबू हुए फैंस

इस भोजपुरी एक्ट्रेस ने अपनी हॉटनेस से लगाई सोशल मीडिया पर आग, तस्वीरें देख बेकाबू हुए फैंस

Namrita Malla Viral Pics: गोल्डन शिमरी ब्रालेट और व्हाइट थाई-हाई स्लिट ड्रेस में सामने आईं भोजपुरी एक्ट्रेस नम्रता मल्ला की लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। कॉन्फिडेंस और स्टाइल से भरे इस लुक पर फैन्स जमकर कमेंट कर रहे हैं।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 22, 2025 15:19:20 IST

Bhojpuri Actress Namrita Malla
Bhojpuri Actress Namrita Malla

Namrita Malla Dance Moves: ग्लैमर की दुनिया में कभी-कभी एक तस्वीर ही हजार शब्दों से ज्यादा असर डाल देती है। हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आई एक एक्ट्रेस की तस्वीर उसी का सबूत है। ये और कोई नहीं बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री की बोल्ड अदाकारा नम्रता मल्ला हैं। गोल्डन और व्हाइट शेड के इस रॉयल कॉम्बिनेशन में एक्ट्रेस का लुक इतना दमदार है कि फैंस लगातार इस पर रिएक्शन दे रहे हैं।

फोटो में वो एक आरामदायक चेयर पर बैठी नजर आ रही हैं, लेकिन उनके कॉन्फिडेंस और चार्म ने तस्वीर को और खास बना दिया। गोल्डन शिमरी ब्रालेट स्टाइल टॉप और व्हाइट थाई-हाई स्लिट स्कर्ट उनके ग्लैमरस लुक को परफेक्ट बना रहे हैं। वहीं, मैचिंग हील्स और हेयरबैंड ने पूरे आउटफिट को एक फेयरी प्रिंसेस जैसा टच दे दिया है।

View this post on Instagram

A post shared by Namrita Malla (@namritamalla)

The Bengal Files को लेकर कोलकाता में मचा हंगामा, पल्लवी जोशी ने सुनाई ममता सरकार को खरी-खोटी, TMC में मचा हड़कंप!

उनकी स्माइल और एटीट्यूड साफ तौर पर बता रहे हैं कि वो सिर्फ एक ड्रेस ही नहीं बल्कि अपनी पर्सनैलिटी को भी बखूबी कैरी कर रही हैं। यही वजह है कि उनकी ये तस्वीर फैंस के बीच वायरल होती जा रही है। सोशल मीडिया पर लोग उनके इस अवतार को बोल्ड एंड ब्यूटीफुल कह रहे हैं। कुछ फैन्स ने तो ये भी लिखा कि ये लुक किसी फिल्मी अवॉर्ड नाइट या रैंप शो को मात देने वाला है।

यहां देखें डांस का वीडियो



ग्लैमर इंडस्ट्री में अक्सर कहा जाता है कि सही लुक, सही कॉन्फिडेंस और सही टाइमिंग किसी को भी लाइमलाइट में ले आती है, और ये तस्वीर इसका सटीक उदाहरण है। वहीं, इसके अलावा एक्ट्रेस ने एक डांस वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो में उनके डांस मूव्स ने पूरा इंटरनेट हिला दिया है। आप क्या कहेंगे नम्रता के डांस स्टाइल को देखकर?

“ठहरा हूं ” तन्मय बत्रा की पहली पेशकश — एक ऐसे दिल की आवाज़ जो आगे नहीं बढ़ सका

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बरसात के मौसम में मलेरिया के मच्छरों से बचाव के...

August 22, 2025

छुट्टियों को मजेदार बनाने के लिए घूम आएं दिल्ली–NCR की...

August 22, 2025

खाली पेट तुलसी की पत्तियां खाने के 5 गजब के...

August 22, 2025

खाली पेट दही खाने से क्या होता है?

August 22, 2025

इन 4 लोगों को रोजाना करना चाहिए इलायची का सेवन

August 22, 2025

Sprouts खाने के 5 बड़े नुकसान

August 22, 2025
इस भोजपुरी एक्ट्रेस ने अपनी हॉटनेस से लगाई सोशल मीडिया पर आग, तस्वीरें देख बेकाबू हुए फैंस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

इस भोजपुरी एक्ट्रेस ने अपनी हॉटनेस से लगाई सोशल मीडिया पर आग, तस्वीरें देख बेकाबू हुए फैंस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इस भोजपुरी एक्ट्रेस ने अपनी हॉटनेस से लगाई सोशल मीडिया पर आग, तस्वीरें देख बेकाबू हुए फैंस
इस भोजपुरी एक्ट्रेस ने अपनी हॉटनेस से लगाई सोशल मीडिया पर आग, तस्वीरें देख बेकाबू हुए फैंस
इस भोजपुरी एक्ट्रेस ने अपनी हॉटनेस से लगाई सोशल मीडिया पर आग, तस्वीरें देख बेकाबू हुए फैंस
इस भोजपुरी एक्ट्रेस ने अपनी हॉटनेस से लगाई सोशल मीडिया पर आग, तस्वीरें देख बेकाबू हुए फैंस
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?