इस भोजपुरी एक्ट्रेस ने अपनी हॉटनेस से लगाई सोशल मीडिया पर आग, तस्वीरें देख बेकाबू हुए फैंस

Namrita Malla Dance Moves: ग्लैमर की दुनिया में कभी-कभी एक तस्वीर ही हजार शब्दों से ज्यादा असर डाल देती है। हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आई एक एक्ट्रेस की तस्वीर उसी का सबूत है। ये और कोई नहीं बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री की बोल्ड अदाकारा नम्रता मल्ला हैं। गोल्डन और व्हाइट शेड के इस रॉयल कॉम्बिनेशन में एक्ट्रेस का लुक इतना दमदार है कि फैंस लगातार इस पर रिएक्शन दे रहे हैं।

फोटो में वो एक आरामदायक चेयर पर बैठी नजर आ रही हैं, लेकिन उनके कॉन्फिडेंस और चार्म ने तस्वीर को और खास बना दिया। गोल्डन शिमरी ब्रालेट स्टाइल टॉप और व्हाइट थाई-हाई स्लिट स्कर्ट उनके ग्लैमरस लुक को परफेक्ट बना रहे हैं। वहीं, मैचिंग हील्स और हेयरबैंड ने पूरे आउटफिट को एक फेयरी प्रिंसेस जैसा टच दे दिया है।

उनकी स्माइल और एटीट्यूड साफ तौर पर बता रहे हैं कि वो सिर्फ एक ड्रेस ही नहीं बल्कि अपनी पर्सनैलिटी को भी बखूबी कैरी कर रही हैं। यही वजह है कि उनकी ये तस्वीर फैंस के बीच वायरल होती जा रही है। सोशल मीडिया पर लोग उनके इस अवतार को बोल्ड एंड ब्यूटीफुल कह रहे हैं। कुछ फैन्स ने तो ये भी लिखा कि ये लुक किसी फिल्मी अवॉर्ड नाइट या रैंप शो को मात देने वाला है।

यहां देखें डांस का वीडियो







ग्लैमर इंडस्ट्री में अक्सर कहा जाता है कि सही लुक, सही कॉन्फिडेंस और सही टाइमिंग किसी को भी लाइमलाइट में ले आती है, और ये तस्वीर इसका सटीक उदाहरण है। वहीं, इसके अलावा एक्ट्रेस ने एक डांस वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो में उनके डांस मूव्स ने पूरा इंटरनेट हिला दिया है। आप क्या कहेंगे नम्रता के डांस स्टाइल को देखकर?

