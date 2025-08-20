Home > मनोरंजन > भोजपुरी की बोल्ड क्वीन! नम्रता मल्ला की हॉट तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर लगाई आग

भोजपुरी की बोल्ड क्वीन! नम्रता मल्ला की हॉट तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर लगाई आग

Namrita Malla Bold Photoshoot: भोजपुरी एक्ट्रेस नम्रता मल्ला अपनी बोल्ड और ग्लैमरस तस्वीरों से एक बार फिर सोशल मीडिया पर छा गई हैं। फैंस उनकी हॉटनेस और कॉन्फिडेंस पर फिदा हो गए हैं, हर फोटो बन रही है वायरल। यहां देखें उनकी अदाओं की एक झलक।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 20, 2025 14:01:50 IST

Bhojpuri Actress Namrita Malla
Bhojpuri Actress Namrita Malla

Namrita Malla Hot Photos: भोजपुरी इंडस्ट्री की ग्लैमरस एक्ट्रेस नम्रता मल्ला आए दिन अपनी तस्वीरों से सोशल मीडिया पर धूम मचाती रहती हैं। उनका बोल्ड और कॉन्फिडेंट स्टाइल ही उन्हें बाकियों से अलग बनाता है। इंस्टाग्राम पर जब भी वह अपनी नई तस्वीरें शेयर करती हैं, तो फैंस का दिल धड़कने लगता है और लाइक्स-कमेंट्स की बौछार शुरू हो जाती है।

हाल ही में नम्रता ने अपनी कुछ बेहद ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनका स्टाइल और कॉन्फिडेंस देखने लायक है। खुले बाल, ट्रेंडी आउटफिट और किलर एक्सप्रेशंस ने इंटरनेट का तापमान और बढ़ा दिया है। यही वजह है कि उन्हें बोल्डनेस क्वीन ऑफ भोजपुरी कहा जाने लगा है।

View this post on Instagram

A post shared by Namrita Malla (@namritamalla)

बिजली के कड़कते ही लगी पवन सिंह और पलक वर्मा के बीच रोमांस की आग, भीगी-भीगी साड़ी में दिखा एक्ट्रेस का सेक्सी फिगर

हर अंदाज है अलग

नम्रता का सोशल मीडिया अकाउंट किसी प्रोफेशनल फोटोशूट से कम नहीं दिखता। उनकी तस्वीरों में वेस्टर्न ग्लैमर और इंडियन टच दोनों ही झलकते हैं। फैंस भी उन्हें इस अंदाज़ में खूब पसंद करते हैं और हर बार उनकी तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं।

भोजपुरी गाना ‘लहंगा के मच्छरदानी’ ने फिर मचाया युट्यूब पर धमालस! कल्लू और श्वेता का प्यार चढ़ा परवान, एक दूसरे की बाहों में दिखे दोनो

फिटनेस  पर भी करती हैं फोकस



सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, नम्रता फिटनेस पर भी खूब ध्यान देती हैं। उनकी टोन्ड बॉडी और स्टाइलिश लुक उनकी मेहनत और डेडिकेशन को दर्शाते हैं। यही कारण है कि वह हर फोटो में बेहद कॉन्फिडेंट और ग्लैमरस नजर आती हैं।

भोजपुरी इंडस्ट्री की यह बोल्ड डीवा फिल्मों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी हमेशा चर्चा में रहती हैं। उनके फोटोशूट्स और रील्स अक्सर ट्रेंडिंग लिस्ट में जगह बना लेते हैं।

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना शाम घर मे कपूर जलाने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना सुबह पपीता खाने से क्या लाभ मिलते है?

August 20, 2025

जानें 1 दिन में कितना घी खाना है सही?

August 20, 2025

रोजाना 1 पान का पत्ता खाने से क्या होगा?

August 20, 2025

रोजाना खाली पेट 1 सेब खाने से क्या होता है?

August 20, 2025
भोजपुरी की बोल्ड क्वीन! नम्रता मल्ला की हॉट तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर लगाई आग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

भोजपुरी की बोल्ड क्वीन! नम्रता मल्ला की हॉट तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर लगाई आग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भोजपुरी की बोल्ड क्वीन! नम्रता मल्ला की हॉट तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर लगाई आग
भोजपुरी की बोल्ड क्वीन! नम्रता मल्ला की हॉट तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर लगाई आग
भोजपुरी की बोल्ड क्वीन! नम्रता मल्ला की हॉट तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर लगाई आग
भोजपुरी की बोल्ड क्वीन! नम्रता मल्ला की हॉट तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर लगाई आग
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?