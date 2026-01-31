Namrata Malla Dance Video: ‘भोजपुरी शकीरा’ निकलीं नम्रता मल्ला! ये वीडियो देख आप भी खो बैठेंगे होश

Namrata Malla Viral Dance Video: भोजपुरी इंडस्ट्री में (Namrata Malla) अपनी बोल्ड अदाओं के लिए जानी जाती हैं. नम्रता मल्ला अपने डांस वीडियो से अक्सर सोशल मीडिया का तापमान बढ़ाती रहती हैं. उनके चाहने वाले उनकी अदाओं के देखते ही दीवाने हो जाते हैं. नम्रता मल्ला रोजाना अपने दर्शकों से जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अक्सर सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो शेयर करती रहती हैं. वह अक्सर बॉलीवुड या साउथ के गानों पर डांस करती हुई रील शेयर करती हैं. नम्रता मल्ला पेशे से एक प्रोफेशनल डांसर हैं. उन्हें बैली डांस के लिए जाना जाता है. नम्रता मल्ला ने अपनी अदाओं से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. आज उनकी पॉपूलैरिटी किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं है. भोजपुरी इंडस्ट्री में नम्रता मल्ला अपनी बोल्ड अदाओं के लिए जानी जाती हैं. नम्रता मल्ला अपने डांस वीडियो से अक्सर सोशल मीडिया का तापमान बढ़ाती रहती हैं. उनके चाहने वाले उनकी अदाओं के देखते ही दीवाने हो जाते हैं. नम्रता मल्ला रोजाना अपने दर्शकों से जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अक्सर सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो शेयर करती रहती हैं. वह अक्सर बॉलीवुड या साउथ के गानों पर डांस करती हुई रील शेयर करती हैं. नम्रता मल्ला पेशे से एक प्रोफेशनल डांसर हैं. उन्हें बैली डांस के लिए जाना जाता है. नम्रता मल्ला ने अपनी अदाओं से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. आज उनकी पॉपूलैरिटी किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं है.

नम्रता मल्ला का वायरल वीडियो

नम्रता मल्ला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. उस वीडियो में एक्ट्रेस बैली डांस करती नजर आ रही हैं. नम्रता की पतली कमर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. नम्रता मल्ला ने अपने फिगर को काफी मेंटेन करके रखा हुआ है. नम्रता के सामने भोजपुरी की किसी हसीना का टिक पाना थोड़ा मुश्किल है. नम्रता मल्ला सोशल मीडिया पर अपने चाहने वालों के साथ बोल्ड और बिकनी तस्वीरें भी शेयर करती रहती हैं.

बैली डांस करती नजर आईं एक्ट्रेस

नम्रता मल्ला की तस्वीरों और वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ ही सेकेंड में वायरल हो जाते हैं. नम्रता मल्ला भोजपुरी जगत का चमकता सिताना हैं, जिन्होंने काफी कम समय में बहुत नाम कमाया. नम्रता की एक-एक पोस्ट पर फैंस लाइक्स और कमेंट की बरसात कर देते हैं. वायरल वीडियो में नम्रता ग्रीन कलर की ड्रेस में नजर आ रही हैं. वह जैकलीन फर्नांडीज और शिखर धवन के गाने बेसोस पर कमर हिलाते नजर आ रही हैं.

कौन हैं नम्रता मल्ला?