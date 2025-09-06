Home > मनोरंजन > भोजपुरी की सबसे सेक्सी एक्ट्रेस, जो देती है नोरा फतेही को भी मात; अदाएं देख भूल जाएंगे सबकुछ

भोजपुरी की सबसे सेक्सी एक्ट्रेस, जो देती है नोरा फतेही को भी मात; अदाएं देख भूल जाएंगे सबकुछ

Monalisa Bold Photos: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस मोनालिसा काफी फेमस हैं। वह 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी है। भोजपुरी के साथ-साथ उन्हें कई और भी फिल्मों और सीरीज में काम किया है। एक्ट्रेस अक्सर अपनी तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। वह अपनी अदाओं से लोगों को अपना दीवाना बना देती हैं।

Published By: Preeti Rajput
Published: September 6, 2025 09:28:00 IST

Monalisa Hot Pics
Monalisa Hot Pics

Bhojpuri Actress Monalisa: मोनालिसा भोजपुरी (Bhojpuri) फिल्म इंटस्ड्री की सबसे पॉपूलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हैं। वैसे तो उनका असली नाम अंतरा बिस्वास है, लेकि मोनालिसा (Monalisa) नाम से उन्हें खूब शोहरत और नाम मिला। वह पूरी दुनिया में इसी नाम से पहचानी जाती हैं। उन्होंने भोजपुरी से लेकर बॉलीवुड तक कई सुपरस्टार्स के साथ काम किया है। मोनालिसा एक्ट्रेस होने के साथ-साथ काफी बेहतरीन डांसर भी है। वह अपने डांस से स्टेज पर आ लगा देती है और लोगों को थिरकने के लिए मजबूर भी कर देती हैं। 

मोनालिसा ने इंटरनेट पर लगाई आग 

मोनालिसा की सोशल मीडिया (Monalisa Viral Photo) पर अच्छी खास पकड़ है। लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं। एक्ट्रेस इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। वह अक्सर अपनी हॉट-बोल्ड तस्वीरें और वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं। वह अपनी अदाओं से लोगों को दीवाना बना देती हैं। लोग उनकी तस्वीरें देख उनकी खूबसूरती के कायल हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर फैन्स उनकी फोटो और वीडियो का बेसब्री से इंतजार करते हैं। कई तस्वीरों और वीडियोज में तो मोनालीसा ने बोल्डनेस की सारी सीमा पार कर दी है। उनका फिगर काफी कमाल का है। साड़ी और या शॉर्ट ड्रेस सभी कपड़ों में वह लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती हैं। बीते कुछ सालों में उनके फैन्स की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। 

Red Light Area में वेश्याओं के बीच फंस गई थी ये बॉलीवुड हसीना, घिनौने कारोबार के चंगुल से कैसे आई बाहर?

इस शहर से ताल्लुक रखती हैं एक्ट्रेस 

मोनालिसा का करियर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में गजब का रहा है। वह 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं। भोजपुरी के साथ-साथ वह दूसरी फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना नाम कमा चुकी हैं। हिंदी, बंगाली, कन्नड़ और तेलुगू फिल्मों में भी वह काम कर चुकी हैं। मोनालिसा का जन्म 21 नवंबर 1982 को हुआ था। वह पश्चिम बंगाल के कोलकाता से ताल्लुक रखती हैं। वह बंगाल की खूबसूरत बाला हैं। 

KBC 17: इस प्रतियोगी पर था शादी का दबाव, इसलिए उठाया ये कदम और आज भर रही है अपने सपनों की उड़ान
  

Tags: bhojpuriMonalisa
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जिन लोगों का जन्म इन नंबरो के दिन होता है,...

September 6, 2025

अपने दातों की सड़न और सूजन जैसे परेशानियों से छुटकारा...

September 6, 2025

पहली बार बना रहे हैं केक? ये आसान चॉकलेट केक...

September 5, 2025

चेहरे पर कच्चा आलू लगाने से क्या होता है?

September 5, 2025

क्यों आती है बार-बार नींद?

September 5, 2025

खून की कमी होने से शरीर पर क्या असर होता...

September 5, 2025
भोजपुरी की सबसे सेक्सी एक्ट्रेस, जो देती है नोरा फतेही को भी मात; अदाएं देख भूल जाएंगे सबकुछ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

भोजपुरी की सबसे सेक्सी एक्ट्रेस, जो देती है नोरा फतेही को भी मात; अदाएं देख भूल जाएंगे सबकुछ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भोजपुरी की सबसे सेक्सी एक्ट्रेस, जो देती है नोरा फतेही को भी मात; अदाएं देख भूल जाएंगे सबकुछ
भोजपुरी की सबसे सेक्सी एक्ट्रेस, जो देती है नोरा फतेही को भी मात; अदाएं देख भूल जाएंगे सबकुछ
भोजपुरी की सबसे सेक्सी एक्ट्रेस, जो देती है नोरा फतेही को भी मात; अदाएं देख भूल जाएंगे सबकुछ
भोजपुरी की सबसे सेक्सी एक्ट्रेस, जो देती है नोरा फतेही को भी मात; अदाएं देख भूल जाएंगे सबकुछ
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?