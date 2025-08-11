गर्दा उड़ा रही हैं Monalisa की Sexy pics! ब्रालेट टॉप और बेहद छोटे शॉर्ट्स पहने दिए बोल्ड पोज

Bhojpuri actress Monalisa Sexy pics: मोनालिसा भोजपुरी इंडस्ट्र की सुपरहॉट एक्ट्रेस हैं. वो भले ही इंडस्ट्री से दूर है, लेकिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और हमेशा अपनी तस्वीरों और वीडियो फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं. ऐसे ही एक बार फिर उन्होंने अपना कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो अब पूरे इंटरनेट पर छाई हुई हैं। तो चलिए देखते है मोनालिसा की खूबसूरत तस्वीरें

मोनालिसा की सेक्सी तस्वीरें हुई वायरल

दरअसल, मोनालिसा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कुछ सेक्सी और हॉट शेयर की हैं, जो आप पूरे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस ब्रालेट टॉप के साथ ब्लैक कलर की बेहद छोटे शॉर्ट्स पहने नजर आ रही हैं, इस दौरान एक्ट्रेस का सेक्सी लुक और बोल्ड अंदाज देखने लायक हैं। इस दौरान मोनालिसा लाइट मेकअप किया हैं और सुंदक हेयर स्टाइल बनाया है, जिसकी वजह से एक्ट्रेस का लुक और भी ज्यादा ग्लैमरेस लग रहा हैं। मोनालिसा की ये तस्वीरें लोगों को बेहद पसंद आ रही हैं फैंस एक्ट्रेस की तस्वीरों को जमकर लाइक और कमेंट कर रहे हैं।







मोनालिसा दिखा रही हैं वेब सीरीज में अपना जलवा

मोनालिसा के वर्कफ्रंट की बात करे तो भोजपुरी की दुनिया से दूर एक्ट्रेस इन दिनों वेब सीरीज की दुनिया में तहलका मचा रही हैं. हाल ही में उनकी वेब सीरीज ‘जुड़वा जाल’ हाल ही में हंगामा ओटीटी पर रिलीज हुई है. साथ ही वो टीवी सीरियल ‘जादू तेरी नजर’ में भी एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रही हैं, जो दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है।