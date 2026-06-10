Bhojpuri Actress Mitali Sharma: इस भोजपुरी हसीना का हुआ बुरा हाल, सड़कों पर भीख मांगती नजर आई एक्ट्रेस; गरीबी में गुजार रही अपना जीवन

Bhojpuri Actress Mitali Sharma: मुंबई जहां हर रोज हजारों लोग अपने सपनों को सच करने की आशा लिए आते हैं. कुछ के सपने सच होते हैं और कुछ के टूट के बिखर जाते हैं. सपनों की नगरी में हर किसी के सपने सच नहीं होती. भोजपुरी एक्ट्रेस मिताली शर्मा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. कभी पर्दे पर अपनी

एक्टिंग का जलवा दिखाने वाली एक्ट्रेस आज बेहद मुश्किलों से अपनी जिंदगी गुजार रही है. हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडियापर वायरल हुआ है. इस वीडियो में मिताली शर्मा मुंबई के लोखंडवाला इलाके में बेहद खराब हालत में नजर आई. वह सड़कों पर भटकती हुई और मदद मांगती हुई नजर आ रही थी.

भोजपुरी एक्ट्रेस का बुरा हाल

पुलिस की नजर जब मिताली पर पड़ी, तो वह भी उनके हालात देख हैरान रह गए. वह उन्हें पुलिस स्टेश ले गए. जहां उन्होंने पुलिस से सबसे पहले खाना मांगा. इसके बाद पुलिस ने उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और इलाज की व्यवस्था की.

मिताली शर्मा की वीडियो वायरल

मिताली शर्मा दिल्ली में रहती थी, उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में अपना नाम कमाने के लिए मुंबई जाने का फैसला लिया. उन्होंने कई भोजपुरी फिल्मों में काम किया और मॉडलिंग करियर में भी पहचान बनाई. सफलता मिलने के हाद उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना करियर बनाने का फैसला किया. शुरूआत में उन्हें कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला, लेकिन कुछ समय बाद काम मिलना बंद हो गया. लगातार रिजेक्शन के बाद उनकी आर्थिक स्थिति खराब होते चली गई. आय का स्थायी साधन न होने की वजह से मुश्किलें काफी बढ़ गई.

आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक्ट्रेस

आर्थिक तंगी और करियर बाधाओं के कारण मिताली मानसिक रूप से कमजोर हो गई. परिवार और करीबी लोगों का साथ वह अकेलेपन से भी जूझ रही थी. धीरे-धीरे यह स्थिति उनकी मानसिक सेहत पर भी असर डालने लगी. मिताली शर्मा की इस हालत ने लोगों को भावुक कर दिया है. एक समय ऐसा था जब उनकी चर्चाएं हर तरफ होती थीं, जबकि आज उनकी हालत पहचानान मुश्किल बना रही है. सोशल मीडिया पर लोग उनके उनके लिए दुआ मांग कर रहे हैं.