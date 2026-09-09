एक्ट्रेस से भिखारिन बनी ये भोजपुरी हसीना! सड़कों पर भीख मांगती दिखी थीं Mitali Sharma; पुलिस से भी मांगा था खाना

Bhojpuri Actress Mitali Sharma: फिल्म इंडस्ट्री को अक्सर शोहरत, ग्लैमर और रातों-रात कामयाबी की जगह के तौर पर देखा जाता है. हर साल, कई लोग एक्टर बनने का सपना लेकर मुंबई आते हैं, लेकिन कुछ ही लोग इस मुश्किल से निकल पाते हैं. कुछ के लिए, नाकामी झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है. ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली कहानी है भोजपुरी की पूर्व एक्ट्रेस और मॉडल मिताली शर्मा की. मिताली शर्मा को कभी भोजपुरी सिनेमा में एक उभरता हुआ चेहरा माना जाता था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने फिल्मों में काम किया था और मॉडलिंग असाइनमेंट भी किए थे. शुरुआत में, उनकी फिल्मों ने कथित तौर पर अच्छा प्रदर्शन किया, और वह कुछ भोजपुरी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की पसंदीदा पसंद बन गईं. उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और बढ़ती पॉपुलैरिटी ने कई लोगों को यह एहसास दिलाया कि वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक स्टेबल करियर बना सकती हैं.

काम नहीं मिला तो मेंटल हेल्थ हुई खराब

हालांकि, एक्ट्रेस के लिए चीजें धीरे-धीरे बदलने लगीं. जैसे-जैसे फिल्मों के ऑफर कम होने लगे, मिताली को कथित तौर पर काम मिलना बंद हो गया. प्रोजेक्ट्स की कमी ने उनकी फाइनेंशियल हालत पर बुरा असर डाला. मुंबई में कई स्ट्रगल कर रहे एक्टर्स की तरह, उन्हें भी इनकम के स्टेबल सोर्स के बिना गुज़ारा करना मुश्किल हो गया. रिपोर्ट्स का दावा है कि उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें बहुत मुश्किल में जीना पड़ा. मिताली असल में दिल्ली की रहने वाली थीं. खबर है कि एक्ट्रेस बनने का सपना पूरा करने के लिए वो अपना घर छोड़कर मुंबई आ गई थीं. हालांकि, मुंबई आने के बाद, उनके परिवार ने कथित तौर पर उनसे दूरी बना ली. काम कम होने, कोई मज़बूत सपोर्ट सिस्टम न होने और बढ़ती पैसे की तंगी के कारण, उनकी मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ने लगा.

भीख मांगती दिखी थी एक्ट्रेस

उनकी जिंदगी में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मिताली शर्मा मुंबई के लोखंडवाला में भीख मांगती हुई पाई गईं. यह भी बताया गया कि वह सड़कों पर चोरी करते हुए पकड़ी गईं. जब मुंबई पुलिस ने उन्हें कस्टडी में लिया और एक महिला पुलिस ऑफिसर ने उन्हें हथकड़ी लगाने की कोशिश की, तो एक्ट्रेस ने कथित तौर पर ऑफिसर को गाली दी और भागने की कोशिश की.

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