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बिहार में काजल राघवानी की कार पर अचानक हुआ हमला, बाल-बाल बचीं भोजपुरी एक्ट्रेस; वीडियो साझा कर बताया हाल

Kajal Raghwani: भोजपुरी अभिनेत्री काजल राघवानी बिहार शरीफ में एक शोरूम के उद्घाटन में गई थी. इस दौरान ज्यादा भीड़ के कारण वह अफरा-तफरी में फंस गईं. अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर हाल बताया.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 20, 2026 3:37:00 PM IST

काजल राघवानी
काजल राघवानी


भोजपुरी अभिनेत्री काजल राघवानी बिहार शरीफ में एक ज्वेलरी शोरूम के उद्घाटन में पहुंची थीं. कार्यक्रम के बाद उनकी कार के पीछे भीड़ दौड़ती नजर आई, जिसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इससे उनके फैंस काफी हैरान नजर आए. अब एक्ट्रेस काजल राघवानी ने वीडियो शेयर कर बताया कि वह सुरक्षित हैं.

क्या है वायरल वीडियो?

भोजपुरी अभिनेत्री काजल राघवानी शोरूम के उद्घाटन के लिए बिहार आई थीं, जहां बड़ी संख्या में लोग अभिनेत्री की एक झलक पाने के लिए जमा हुए थे. खबरों के मुताबिक, भीड़ ने यह सोचकर कि वह कार के अंदर हो सकती हैं, कार का शीशा तोड़ दिया, जिससे स्थिति अराजक हो गई. इस घटना में उनकी टोयोटा फॉर्च्यूनर की कई खिड़कियां टूट गईं. वायरल वीडियो में यह भी दिखाया गया कि जैसे ही गाड़ी भीड़ के बीच से निकलने की कोशिश कर रहा था, भीड़ उसके पीछे दौड़ रही थी. इसी के बाद से उनके फैंस काफी हैरान नजर आ रहे थे. 

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कैसे निकली काजल राघवानी की गाड़ी?

शोरूम संचालक ने बढ़ती भीड़ के बीच काजल राघवानी को चुपके से परिसर से बाहर निकलने में मदद की. उन्हें ड्राइवर के गेट से बाहर निकाला गया, जिसके बाद गाड़ी तेजी से वहां से रवाना हो गई. इस वजह से वह बाल-बाल बच गईं.

एक्ट्रेस ने बताया अपना हाल

काजल राघवानी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो साझा कर प्रशंसकों को आश्वस्त किया कि वह सुरक्षित और स्वस्थ हैं. उन्होंने अपने समर्थकों को धन्यवाद भी दिया और उनसे निरंतर समर्थन की अपील की.

नहीं थी कार्यक्रम की अनुमति?

खबरों के मुताबिक, पुलिस ने कहा कि इस आयोजन के लिए प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई थी और आयोजकों को नोटिस जारी किया जाएगा. हालांकि, खबरों के अनुसार, शोरूम संचालक ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि जिला प्रशासन को पत्र के माध्यम से आयोजन की जानकारी दी गई थी और अनुमति के लिए आवेदन 17 सितंबर को जमा किया गया था.

यह खबर भी पढ़ें: जब करिश्मा कपूर और रवीना टंडन के बीच छिड़ी थी जंग, एक जूस ने कराई दोनों की सुलह! जानिए पूरी कहानी

Tags: Kajal Raghwani
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