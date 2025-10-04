Neelam Giri husband : कौन है नीलम गिरी के पति, क्या सच में शादीशुदा है एक्ट्रेस, जानें सच्चाई?
Bigg Boss 19 Neelam Giri : बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट नीलम गिरी की शादी की तस्वीरें वायरल होने से हंगामा मच गया, लेकिन सच्चाई क्या है आइए जानते हैं इसके बारे में -

By: sanskritij jaipuria | Published: October 4, 2025 11:31:38 AM IST

Bigg Boss 19 Neelam Giri : भोजपुरी सिनेमा की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रसेज नीलम गिरी आज हर भोजपुरी दर्शक के दिलों पर राज कर रही हैं. अपनी शानदार एक्टिंग, दमदार डांस और मनमोहक एक्सप्रेशंस के चलते नीलम ने बहुत कम समय में बड़ी पहचान बना ली है. उनके गाने यूट्यूब पर रिलीज होते ही वायरल हो जाते हैं और लाखों-करोड़ों व्यूज बटोरते हैं. यही नहीं, फैंस उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं.

नीलम गिरी इन दिनों रियलिटी शो बिग बॉस 19 का हिस्सा बनकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. शो के अंदर उनकी दोस्ती कुनिका से लेकर अमाल मलिक के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियों तक, हर बात लोगों की नजर में है. नीलम की पर्सनैलिटी और अंदाज ने बिग बॉस में उन्हें एक चर्चित चेहरा बना दिया है.

 वायरल हो रही शादी की तस्वीरें 

बिग बॉस के घर में नीलम की बढ़ती लोकप्रियता के बीच सोशल मीडिया पर कुछ वायरल तस्वीरों ने बवाल मचा दिया है. इन तस्वीरों में नीलम गिरी की मांग में सिंदूर है, गले में वरमाला है और उनके साथ एक पुरुष नजर आ रहे हैं. तस्वीरों को देखकर दावा किया जा रहा है कि नीलम गिरी शादीशुदा हैं और उन्होंने ये बात सबसे छिपाई है.

ये भी कहा जा रहा है कि नीलम के साथ नजर आ रहे शख्स का नाम उपेंद्र गिरी है और वही उनके पति हैं. तस्वीरें पुरानी लगती हैं, लेकिन लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स के बीच सवाल ये है कि अगर ये सच है, तो अब तक इस बारे में खुलासा क्यों नहीं हुआ?

अमाल मलिक के साथ नजदीकियों पर भी उठे सवाल

शो में अमाल मलिक और नीलम गिरी की केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आ रही है. दोनों की दोस्ती और फ्लर्टिंग मोमेंट्स लोगों के बीच ट्रेंड में हैं. लेकिन जैसे ही वायरल तस्वीरें सामने आईं, कुछ लोगों ने इस केमिस्ट्री पर सवाल उठाने शुरू कर दिए – क्या ये सब बस गेम का हिस्सा है या फिर कोई सच्ची कहानी है?

तस्वीरों के पीछे की असली हकीकत

वायरल हो रही इन तस्वीरों की सच्चाई ने तब सामने आकर सबको चौंका दिया, जब पता चला कि ये नीलम की शादी की असल तस्वीरें नहीं हैं. दरअसल, ये तस्वीरें उनकी फिल्म ‘घर परिवार’ की शूटिंग के दौरान की हैं, जिसमें नीलम गिरी के साथ एक्टर परवेश लाल वर्मा नजर आए थे.

इन तस्वीरों में जो सीन दिख रहे हैं, वो फिल्म का हिस्सा हैं, न कि नीलम की निजी जिंदगी का. यानि जो तस्वीरें अब इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं, वो महज एक फिल्मी सीन हैं जिन्हें गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है.

 फैंस को राहत, लेकिन सवाल अब भी बाकी

जब ये सच्चाई सामने आई तो नीलम के फैंस को जरूर राहत मिली, लेकिन ये पूरा मामला ये भी दिखाता है कि आज की डिजिटल दुनिया में कैसे फिल्मी सीन को भी लोग असली मान बैठते हैं.

नीलम गिरी फिलहाल बिग बॉस 19 में अपना जलवा बिखेर रही हैं और उनकी गेम स्ट्रैटजी और पर्सनैलिटी को काफी सराहा जा रहा है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या नीलम इस मुद्दे पर खुद कोई सफाई देती हैं या फिर इस मामले को नजरअंदाज कर आगे बढ़ती हैं.

 

