पहले भड़की भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह, फिर I love you चाचा... बोली Thank You आइए

Bhojpuri actress Akshara Singh: भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह लगातार चर्चा में रहती हैं. कभी अपने कामों को वजह से तो कभी-कभार अन्य वजहों से (इनमें विवाद भी शामिल है). वह पिछले 24 घंटे से लगातार चर्चा में बनी हुई है. सोमवार (19 अक्टूबर, 2026) को पावर स्टार के नाम से मशहूर भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने अक्षरा सिंह से माफी मांगी. 24 घंटे के भीतर अब अक्षरा सिंह का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह एक युवक पर भड़कती नजर आ रही हैं. इसमें वह एक युवक उसकी हरकत के लिए नसीहत देती नजर आ रही हैं.

यह वीडियो बिहार की राजधानी पटना का बताया जा रहा है. यहां पर हुए एक आयोजन में वह बतौर कलाकार पहुंची थीं. बताया जा रहा है कि इस दौरान स्टेज के सामने खड़े किसी युवक ने गंदी हरकत कर दी, जिस पर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भड़क गईं.

दरअसल, लड़कियों के सम्मान पर अक्षरा सिंह का एक पोस्ट सोशल मीडिया चर्चा में है. इसमें महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार की अपील की गई है. यह पोस्ट पवन सिंह के अक्षरा सिंह को लेकर दिए गए बयान के बाद सामने आया है, जिससे भोजपुरी इंडस्ट्री में बहस छिड़ गई है.

क्या नाम है तुम्हारा? हां क्या नाम है अच्छा है थोड़ा सा करो… अच्छी बात है लेकिन मत करो ना उसको थिथरा ही बोलते हैं. अपने Patna में तो बड़ा अच्छा से जाने लायक है Patna की है ना. hello तो ये रग रग से ना भर से देखते बड़ी हुई करके इधर से जो जा रहे हो ये अच्छा अच्छा बात नहीं है. आपके ही घर की लड़की हूं ना मैं. अच्छा लगेगा इस तरीके से करते हुए… यही जो पूरे Bihar में आप लोग इधर उधर जो news में देखने को मिल रहा है. लड़कियों को आप लोग जलील करते है. शर्म नहीं आती… आप ही के जैसी youth है क्या… अभी जयंती इसका नाम नहीं है.

उन्होंने इसी वीडियो में कहा- ‘हमारे घर की औरतों का मान मर्यादा को पहचानना. जयंती वो कर रहे है अगर आपको बनना है तो अभी के नए जैन जी से मिलिए…जो यहां और भी खड़े हैं… जो बड़े सम्मान पूर्वक खड़े हैं. पागल है पागल गमछा वाला कौन है जी? Thank you now I love you… ऐसे ही रखो यार Bihar का नाम रोशन करो. Bihar को आगे बढ़ाइए ऐसे मत करिए है ना… I love you for that… आपने गलती मानी I love you चाचा कुछ तो नहीं thank you आइए अब क्या है?

यह भी पढ़ें: अमेरिका में दिल्ली के बुराड़ी जैसा कांड! कमरे में हो गई थी 11 लोगों की ‘मौत’ अब शिकागो के एक घर में मिले 5 शव

यह भी पढ़ें: अमेरिका में दिल्ली के बुराड़ी जैसा कांड! कमरे में हो गई थी 11 लोगों की ‘मौत’ अब शिकागो के एक घर में मिले 5 शव

यह भी पढ़ें: Kim Jong Un Death News Fact Check: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग कोमा में चले गए हैं या फिर हो चुकी है मौत !…

यह भी पढ़ें: Pulse Price Hike: अरहर और चने की दाल के दाम बढ़ने वाले हैं ! आखिर क्यों बढ़ी चिंता