‘उनका पेट छूना था, मैं कांप रहा था..’, जब अंजना सिंह के साथ रोमांटिक सीन से पहले सहम गए यश कुमार; फिर हो गया प्यार, कर ली शादी

भोजपुरी अभिनेता यश कुमार और अंजना सिंह एक समय में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय जोड़ों में से एक थे. दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया है. फिर बाद में दोनों ने शादी कर ली थी. अभिनेता ने एक बार बताया था कि अंजना सिंह के साथ एक रोमांटिक सीन के दौरान वह कांपने लगे थे. फिर उन्हें अभिनेत्री ने कुछ ऐसा कहा कि यश कुमार नॉर्मल हो गए. जानिए वो दिलचस्प किस्सा.

किस सीन के दौरान कांपने लगे यश कुमार?

अभिनेता यश कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया था, ‘अंजना सिंह के साथ एक गाने का शूटिंग थी. वो गाने एक रोमांटिक सॉन्ग था, जिसमें मुझे उनको टच करना था, वो भी पेट के पास. उस वक्त मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे.’ आगे उन्होंने बताया, उस गाने के डायरेक्टर विशाल थे और कोरियोग्राफर निमेश भट्ट थे, जो बॉलीवुड में तीन बार फिल्म फेयर अवॉर्ड जीत चुके थे. मुझसे कोरियोग्रफर ने कहा- यश क्या यार तुम तो ऐसे नहीं हो, तुम कैसे लड़कियों से डर सकते हो?’

क्या बताई वजह?

इसकी वजह उन्होंने बताई कि वह उस वक्त नए थे और अंजना सिंह जैसे स्टार के साथ काम करने से थोड़ा डर रहे थे. फिर एक्ट्रेस अंजना सिंह ने यश कुमार को समझाते हुए कहा, ‘देखिए आप यह मत सोचिए कि मैं अंजना सिंह हूं. आप जस्ट ये सोचिए कि एक आपकी कोस्टार है और आप खुल के काम करिए. उन्होंने ये हिम्मत दिया.’ इसके बाद यश कुमार पूरी तरह खुल गए है उन्होंने शानदार काम किया.

फिर हो गया प्यार

बताया जाता है कि इसी वाकये के बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया. उस वक्त अंजना सिंह का करियर पीक पर था और उन्होंने बैक टू बैक 25 फिल्में साइन करने का रिकॉर्ड बना लिया था. साल 2013 में अंजना सिंह ने यश कुमार से शादी कर ली. और इसके दो साल बाद दोनों को एक बेटी हुई.

शादी के 5 साल बाद हुआ तलाक

बच्चा होने के बाद दोनों के रिश्तों में अनबन शुरू हो गई. बताया जाता है कि इसी दौरान यश कुमार का निधि झा से अफेयर हो गया. अंजना सिंह ने शादी के चक्कर में अपना फिल्मी करियर भी दांव पर लगा दिया था. इसीलिए उन्होंने शादी तोड़ने का फैसला किया और 2018 में दोनों अलग हो गए. इसके बाद यश कुमार ने निधि झा से शादी कर ली.