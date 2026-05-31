Home > भोजपुरी > ‘उनका पेट छूना था, मैं कांप रहा था..’, जब अंजना सिंह के साथ रोमांटिक सीन से पहले सहम गए यश कुमार; फिर हो गया प्यार, कर ली शादी

‘उनका पेट छूना था, मैं कांप रहा था..’, जब अंजना सिंह के साथ रोमांटिक सीन से पहले सहम गए यश कुमार; फिर हो गया प्यार, कर ली शादी

Anjana Singh-Yash Kumar: भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता यश कुमार अपनी अदाकारी के लिए पहचाने जाते हैं. अभिनेता ने एक किस्सा साझा किया था, जब वह मशहूर अभिनेत्री अंजना सिंह के साथ रोमांटिक सीन करने से कांप रहे थे. फिर क्या हुआ चलिए जानते हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 31, 2026 11:45:45 AM IST

अंजना सिंह के साथ रोमांटिक सीन के दौरान कांपने लगे थे यश कुमार
अंजना सिंह के साथ रोमांटिक सीन के दौरान कांपने लगे थे यश कुमार


भोजपुरी अभिनेता यश कुमार और अंजना सिंह एक समय में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय जोड़ों में से एक थे. दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया है. फिर बाद में दोनों ने शादी कर ली थी. अभिनेता ने एक बार बताया था कि अंजना सिंह के साथ एक रोमांटिक सीन के दौरान वह कांपने लगे थे. फिर उन्हें अभिनेत्री ने कुछ ऐसा कहा कि यश कुमार नॉर्मल हो गए. जानिए वो दिलचस्प किस्सा. 

किस सीन के दौरान कांपने लगे यश कुमार?

अभिनेता यश कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया था, ‘अंजना सिंह के साथ एक गाने का शूटिंग थी. वो गाने एक रोमांटिक सॉन्ग था, जिसमें मुझे उनको टच करना था, वो भी पेट के पास. उस वक्त मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे.’ आगे उन्होंने बताया, उस गाने के डायरेक्टर विशाल थे और कोरियोग्राफर निमेश भट्ट थे, जो बॉलीवुड में तीन बार फिल्म फेयर अवॉर्ड जीत चुके थे. मुझसे कोरियोग्रफर ने कहा- यश क्या यार तुम तो ऐसे नहीं हो, तुम कैसे लड़कियों से डर सकते हो?’ 

You Might Be Interested In

क्या बताई वजह?

इसकी वजह उन्होंने बताई कि वह उस वक्त नए थे और अंजना सिंह जैसे स्टार के साथ काम करने से थोड़ा डर रहे थे. फिर एक्ट्रेस अंजना सिंह ने यश कुमार को समझाते हुए कहा, ‘देखिए आप यह मत सोचिए कि मैं अंजना सिंह हूं. आप जस्ट ये सोचिए कि एक आपकी कोस्टार है और आप खुल के काम करिए. उन्होंने ये हिम्मत दिया.’ इसके बाद यश कुमार पूरी तरह खुल गए है उन्होंने शानदार काम किया. 

फिर हो गया प्यार 

बताया जाता है कि इसी वाकये के बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया. उस वक्त अंजना सिंह का करियर पीक पर था और उन्होंने बैक टू बैक 25 फिल्में साइन करने का रिकॉर्ड बना  लिया था.  साल 2013 में अंजना सिंह ने यश कुमार से शादी कर ली. और इसके दो साल बाद दोनों को एक बेटी हुई. 

शादी के 5 साल बाद हुआ तलाक

बच्चा होने के बाद दोनों के रिश्तों में अनबन शुरू हो गई. बताया जाता है कि इसी दौरान यश कुमार का निधि झा से अफेयर हो गया. अंजना सिंह ने शादी के चक्कर में अपना फिल्मी करियर भी दांव पर लगा दिया था. इसीलिए उन्होंने शादी तोड़ने का फैसला किया और 2018 में दोनों अलग हो गए. इसके बाद यश कुमार ने निधि झा से शादी कर ली. 

Tags: ANJANA SINGHyash kumar
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

IPL में किस खिलाड़ी ने खेले सबसे ज्यादा फाइनल? देखें...

May 31, 2026

सोने से भी महंगा आम! जानें क्यों इतना कीमती है...

May 31, 2026

हर समय नए जैसा चमकेगा किचन सिंक, बसे करें ये...

May 30, 2026

हफ्ते के हर दिन का लंच मेन्यू, सेहत और स्वाद...

May 30, 2026

मोबाइल और इंटरनेट से घर बैठे कैसे कमाएं पैसे? जानें...

May 30, 2026

हाजमोला खाने से क्या नुकसान होता है?

May 30, 2026
‘उनका पेट छूना था, मैं कांप रहा था..’, जब अंजना सिंह के साथ रोमांटिक सीन से पहले सहम गए यश कुमार; फिर हो गया प्यार, कर ली शादी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘उनका पेट छूना था, मैं कांप रहा था..’, जब अंजना सिंह के साथ रोमांटिक सीन से पहले सहम गए यश कुमार; फिर हो गया प्यार, कर ली शादी
‘उनका पेट छूना था, मैं कांप रहा था..’, जब अंजना सिंह के साथ रोमांटिक सीन से पहले सहम गए यश कुमार; फिर हो गया प्यार, कर ली शादी
‘उनका पेट छूना था, मैं कांप रहा था..’, जब अंजना सिंह के साथ रोमांटिक सीन से पहले सहम गए यश कुमार; फिर हो गया प्यार, कर ली शादी
‘उनका पेट छूना था, मैं कांप रहा था..’, जब अंजना सिंह के साथ रोमांटिक सीन से पहले सहम गए यश कुमार; फिर हो गया प्यार, कर ली शादी