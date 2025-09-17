जो आज होंठ पर लाली…अब धनश्री पर फिसले भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह! कह गए ये ‘चीप’ बातें
Home > मनोरंजन > ओटीटी > जो आज होंठ पर लाली…अब धनश्री पर फिसले भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह! कह गए ये ‘चीप’ बातें

जो आज होंठ पर लाली…अब धनश्री पर फिसले भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह! कह गए ये ‘चीप’ बातें

Pawan Singh and Dhanshree Verma: राइज एंड फॉल शो में पवन सिंह ने धनश्री से कुछ ऐसी बातें कह दी हैं, जिनकी चर्चा सोशल मीडिया पर छिड़ गई है. रिएलिटी शो के लेटेस्ट एपिसोड में पवन सिंह खुल्लम-खुल्ला धनश्री से फ्लर्ट करते नजर आ रहे हैं.

By: Prachi Tandon | Last Updated: September 17, 2025 12:26:11 PM IST

जो आज होंठ पर लाली…अब धनश्री पर फिसले भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह! कह गए ये ‘चीप’ बातें

Pawan Singh Comment on Dhanshree Verma: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह अपनी अदाकारी के साथ-साथ अक्सर ही विवादों का हिस्सा बने रहते हैं. इन दिनों पवन सिंह (Pawan Singh) अश्नीर ग्रोवर के रिएलिटी शो राइज एंड फॉल में दिखाई दे रहे हैं. शो में पवन सिंह अपने स्टाइल से एंटरटेनमेंट का तड़का भी लगाते नजर आ रहे हैं. हाल में भोजपुरी सुपरस्टार ने अपनी पहली पत्नी अक्षरा सिंह और दूसरी पत्नी ज्योति सिंग संग रिश्तों पर भी कमेंट किया था. पवन सिंह की पर्सनल लाइफ की बातों ने ऑडियंस का खूब ध्यान खींचा था. लेकिन, अब भोजपुरी स्टार ने शो पर ऐसी बातें कर दी हैं जिसपर लोगों के तरह-तरह के रिएक्शन आ रहे हैं.

पवन सिंह ने किया धनश्री वर्मा के साथ फ्लर्ट!

राइज एंड फॉल (Rise and Fall Show) का एक प्रोमो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस प्रोमो क्लिप में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, धनश्री वर्मा (Dhanshree Verma), अरबाज और आदित्य नारायण साथ बैठकर गेम के बारे में बात करते दिखाई दे रहे हैं. लेकिन, तभी लाल रंग की लिपस्टिक लगाकर लेटी हुईं धनश्री पर पवन सिंह कमेंट करते हैं और कहते हैं, धन भाई हैं ना, बहुत ज्यादा बोलता नहीं है, लेकिन जब बोलता है…कभी-कभी लगता है कि यह जब देखो हाईस्पीड, 48 स्पीड में रहती है. लेकिन जब यह फॉर्म में आती है तो…क्या तैरते हो आप.

पवन सिंह (Pawan Singh Controversy) की इन बातों को सुनकर बाकी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि पवन सिंह ने कब धनश्री को स्विम करते हुए देखा. 

धनश्री की लिपस्टिक से लेकर बिंदी पर किया कमेंट! 

पवन सिंह (Pawan Singh Rise and Fall Show) यहीं नहीं रुकते हैं और आगे धनश्री से कहते हैं, आपने जो आज होंठ लाली लगाया है ना, तो ड्रेस कुछ भी हो एक बिंदी लगा लीजिए. तब धनश्री कहती हैं, इंडियन पहनेंगी तो बिंदी लगाएंगी. इसके बाद धनश्री कहती हैं कि वह प्रॉमिस कर रही हैं अगर चारों तीसरे हफ्ते तक रुक गए तो जरूर इंडियन पहनेंगी. 

धनश्री वर्मा की बात सुनने के बाद पवन सिंह कहते हैं, तो मैं भी बोल रहा हूं जब आप इंडियन पहनेंगी, उस दिन कोई भी काम छोड़कर इस घर में आउंगा. 

दूसरी बार तलाक लेने जा रहे हैं पवन सिंह

वहीं, पवन सिंह (Pawan Singh Divorce) ने राइज एंड फॉल शो में इस बात को माना है कि उनकी दूसरी शादी भी टूटने के कगार पर है. उनका रिश्ता पत्नी ज्योति सिंह से भी खराब हो गया है और मामला तलाक तक पहुंच गया है. वह जल्द ही दूसरी पत्नी से भी तलाक लेने वाले हैं. 

Tags: Dhanshree Vermaentertainment newsPawan singhrise and falltv news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Avneet Kaur की प्रीमियर स्टाइल ने सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

मिस आंध्र से प्लेबॉय तक Sherlyn Chopraकी हॉट जर्नी ,...

September 18, 2025

बोल्ड किरदारों से हॉट सीन्स तक, मूवी में Sydney Sweeney...

September 17, 2025

साल 2025 का अंतिम सूर्यग्रहण कब लगेगा?

September 17, 2025

फिल्मी सितारों ने पीएम मोदी को दी 75वें जन्मदिन की...

September 17, 2025

Mallika Sherawat का बोल्ड अवतार देख, फैंस नजरें नहीं हटा...

September 17, 2025
जो आज होंठ पर लाली…अब धनश्री पर फिसले भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह! कह गए ये ‘चीप’ बातें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

जो आज होंठ पर लाली…अब धनश्री पर फिसले भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह! कह गए ये ‘चीप’ बातें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जो आज होंठ पर लाली…अब धनश्री पर फिसले भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह! कह गए ये ‘चीप’ बातें
जो आज होंठ पर लाली…अब धनश्री पर फिसले भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह! कह गए ये ‘चीप’ बातें
जो आज होंठ पर लाली…अब धनश्री पर फिसले भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह! कह गए ये ‘चीप’ बातें
जो आज होंठ पर लाली…अब धनश्री पर फिसले भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह! कह गए ये ‘चीप’ बातें