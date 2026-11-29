भोजपुरी के जाने-माने अभिनेता और एमएलसी पवन सिंह ने अपने परिवार और रिश्तेदारों से सभी संबंध खत्म करने की बात कही है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी. पवन सिंह के इस एलान से उनके फैंस और चाहने वाले हैरान हैं. उनका यह पोस्ट सामने आने के बाद से ही चर्चा में है. जानिए एक्टर ने क्या कहा.

मां और भाई की तस्वीर शेयर की

पवन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक स्टोरी साझा की है अपनी मां और भाई की एक तस्वीर साझा करते हुए मानसिक स्थित की बात की है.

पवन सिंह ने क्या लिखा?

अभिनेता ने पोस्ट में लिखा, ‘जब कोई इंसान पारिवारिक उलझनों में फंस जाता है, तो वह सही-गलत और धर्म-मर्यादा की बातें भूल जाता है. पवन सिंह लिखते हैं कि सहने की हद पार होने के बाद वे बहुत दुखी होकर यह बात कह रहे हैं और इसके लिए पूरे भोजपुरी समाज से माफी मांगते हैं. उन्होंने साफ किया है कि आज से उनका अपने बाकी परिवार और खानदान से कोई नाता नहीं रहेगा, लेकिन अपनी मां और सबसे बड़े भाई रानू सिंह के लिए वे हमेशा खड़े रहेंगे और उनके लिए जान हाजिर करने की बात कही. अंत में उन्होंने खुद को सभी के परिवार का एक छोटा-सा सदस्य बताया है.

ज्योति सिंह संग तलाक की डाली थी अर्जी

ज्योति सिंह ने साल 2022 में पवन सिंह से तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी. इसके बाद पवन सिंह ने भी आरा फैमिली कोर्ट का रुख किया. दोनों के बीच कई बार सुलह कराने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी. समय के साथ उनके रिश्तों में और कड़वाहट आ गई. इसी दौरान पवन सिंह ने राजनीति में भी कदम रखा और चुनाव लड़ा.

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