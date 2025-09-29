Nirahua Net Worth: एक फिल्म करने के लिए कितनी फीस लेते हैं भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ? यहां जाने एक्टर की टोटल नेटवर्थ

Bhojpuri Superstar Nirahua Net Worth: निरहुआ यानी दिनेश लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन अभिनेता और गायक में से एक हैं, फैंस उनकी अदाकारी और आवाज को बेहद पसंद करते हैं। निरहुआ की कोई भी फिल्म या कोई नया भोजपुरी गाना रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा जाता है, इसके अलावा उनके पुराने गाने भी इंटरनेट पर छाए रहते हैं. भोजपुरी इंडस्ट्री प्रेमियों में निरहुआ की फैन फॉलोइंग बेहद तगड़ी, तो चलिए जानते हैं यहां दिनेश लाल यादव निरहुआ की टोटल नेटवर्थ के बारे में.

फिल्म करने के लिए कितनी फीस लेते हैं निरहुआ? (How Much Does Nirahua Charge For Doing A Film?)

हाल मही में एक पॉडकास्ट में बातचीत करते हुए भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ ने बताया है कि वो एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं, इसके अलावा पॉडकास्ट में उन्होंने फिल्म के खर्चों के बारे में भी बात की है. दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा -हम लोग करीब 30-25 दिन फिल्म की शूटिंग करते हैं और पूरी फिल्म का बजट डेढ़ से दो करोड़ तक होता है, मैं 50 लाख तक गया हूं. ये मेरा हाईएस्ट है. बाकी लोग और लेते होंगे, इसके बारे में मुझे नहीं पता है .’

निरहुआ की टोटल नेटवर्थ (Nirahua Net Worth)

भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ की टोटल नेटवर्थ की बात करें तो, रिपोर्ट्स के मुताबिक, निरहुआ 6 करोड़ तक की संपत्ति के मालिक हैं. इसके अलावा उनका मुंबई में एक लग्जीरियस फ्लैट है. इतना ही नहीं एक्टर के पास गांव में भी जमीन है. इसके अलावा निरहुआ को लग्जरी गाड़ियों का अच्छा कलेक्शन हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ के पास रेंज रोवर और फॉर्च्यूनर जैसी कार हैं. भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ ने स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगाया हुआ है

निरहुआ का स्ट्रगल

दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ गाजीपुर के एक छोटे से गांव टंडवा से हैं. एक्टर नें अपना इतना नाम बनाने के लिए और यहां तक पहुंचने के लिए जिंदगी में काफी स्ट्रगल किया हैं, एक समय ऐसा था जब निरहुआ महीने में सिर्फ 35 रुपये कमाते थे और शादी-पार्टियों में गाना गाया करते थे, इसी के बीच में उन्होंने अपना पहला एल्बम निकाला था. उनके एल्बम का नाम था निरहुआ सटल रहे, इसके रिलीज के बाद एक्टर रातोरात फेमस हो गए थे. उनकी इस मुश्किल जर्नी में उनके भाई विजय लाल यादव ने बेहद साथ दिया. निरहुआ पहले शादी और पार्टियों में गाना गाया करते था. अब निरहुआ पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हैं.