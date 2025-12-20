‘Shakespeare of Bhojpuri’: एक गांव का साधारण नाई कैसे बना लोक रंगमंच की सबसे शक्तिशाली आवाज?

भोजपुरी के शेक्सपियर, भिखारी ठाकुर ने अपनी लेखनी और गीतों के माध्यम से सामाजिक बुराइयों को खत्म करने का सफल प्रयास किया. अपने पूरे जीवन में, उन्होंने अपनी कला और संस्कृति के माध्यम से सामाजिक बुराइयों पर ज़ोरदार हमला किया. महान कवि, गीतकार और नाटककार भिखारी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की ज़ोरदार मांग है.

9 साल की उम्र में स्कूल का मुंह देखा: भिखारी ठाकुर, जिन्होंने अपने विचारों और कला से पूरे समाज को बदल दिया, खुद पहली बार 9 साल की उम्र में स्कूल गए थे. सिर्फ़ बेसिक साक्षरता होने के बावजूद, उन्हें पूरी रामचरितमानस याद थी. अपने शुरुआती दिनों में, भिखारी ठाकुर मवेशी चराते थे. रोज़ी-रोटी की तलाश में, वे खड़गपुर गए और वहाँ कुछ समय तक काम किया.

रामलीला ने उन्हें एक नई दिशा दी

एक दिन मेदिनीपुर में, उन्होंने एक रामलीला का प्रदर्शन देखा, और उसके बाद, भिखारी ठाकुर के अंदर का कलाकार जाग गया. तीस साल तक अपने पारंपरिक पेशे से जुड़े रहने के बाद, भिखारी ठाकुर ने अपना उस्तरा छोड़ दिया और कविताएँ लिखना शुरू कर दिया. फिर वे अपने गाँव, सारण के कुतुबपुर लौट आए, और लोक कलाकारों का एक डांस ग्रुप बनाया. इसके बाद, भिखारी ठाकुर ने रामलीला का प्रदर्शन करना शुरू किया और भोजपुरी साहित्य का निर्माण जारी रखा.

एक कालातीत कलाकार

भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर, 1887 को सारण ज़िले के कुतुबपुर दियारा गाँव में, पिता दलसिंगार ठाकुर और माता शिवकली देवी के घर, एक नाई परिवार में हुआ था. एक साधारण परिवार में जन्मे भिखारी ठाकुर में बचपन से ही असाधारण प्रतिभा थी. अपनी रोज़ी-रोटी के लिए, उन्होंने नाई का काम किया और अपना घर चलाया, लेकिन लोक कला और संगीत के प्रति उनके प्रेम ने उन्हें पश्चिम बंगाल के खड़गपुर (मेदिनीपुर) पहुँचा दिया. वहाँ, रामलीला और रासलीला के प्रदर्शन देखने के बाद, लोक नाट्य के माध्यम से समाज से जुड़ने का विचार उनके मन में घर कर गया.

समाज के ज्वलंत मुद्दों को मंच पर जीवंत करना

अपने गाँव लौटकर, उन्होंने स्थानीय कलाकारों को एक साथ लाकर एक डांस ग्रुप बनाया और अपने लिखे रासलीला का मंचन शुरू किया. जल्द ही, उनके काम गाँवों से शहरों तक फैल गए. ‘बिदेसिया’, ‘बेटी-वियोग’, ‘विधवा विलाप’, ‘भाई-विरोध’, ‘गबर-घिचोर’, ‘ननद-भौजाई’ और ‘कलियुग-प्रेम’ जैसे नाटकों में प्रवासी मजदूरों का दर्द, महिलाओं का दुख, परिवार का टूटना और सामाजिक बुराइयां मुख्य विषय थे. उन्होंने मनोरंजन के साथ-साथ समाज सुधार की ज़िम्मेदारी भी निभाई.

‘भोजपुरी के शेक्सपियर’

उनके डांस ग्रुप की लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बिना माइक के भी उनका गाना दूर-दूर तक सुनाई देता था. छपरहिया तान, पूरबी, निर्गुण और सोहर जैसी लोक शैलियों पर उनकी महारत बेजोड़ थी. सफ़ेद धोती-कुर्ता, सिर पर पगड़ी और सादगी यही उनकी पहचान थी. स्टेज पर उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि लगता था जैसे देवी सरस्वती खुद मौजूद हों. भोजपुर और सारण इलाकों में उन्हें सम्मान से ‘मलिक जी’ कहा जाता था. जाने-माने विद्वान राहुल सांकृत्यायन ने उन्हें ‘भोजपुरी के शेक्सपियर’ और ‘एक अनगढ़ हीरा’ की उपाधि दी थी। 10 जुलाई, 1971 को 84 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी कला अमर हो गई.

सम्मान मिला, लेकिन उपेक्षा जारी

आज भारत और विदेश में भोजपुरी बोलने वालों की ज़ुबान पर भिखारी ठाकुर का नाम है. उनके जन्म और पुण्यतिथि पर स्टेज सजते हैं और भाषण दिए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत अलग है.. कुतुबपुर गांव में उनका पुश्तैनी घर आज भी खस्ताहाल है. वह मिट्टी और खपरैल का घर, जहां भोजपुरी लोक रंगमंच का इतिहास रचा गया था, सरकारी उपेक्षा का शिकार है. इंदिरा आवास योजना के तहत बने एक-दो कमरों को छोड़कर, उनके जीवन और संघर्षों को सहेजने के लिए कोई स्थायी स्मारक नहीं है..