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डेढ़ साल तक इस स्टार के साथ होती रह गंदी हरकत, भरी बस में जब किसी ने पकड़ा तो यूं दिया जवाब, जानें कौन है वो

Bharti Singh: मनोरंजन जगत में ऐसी कई घटनाएं हैं, जिसे सुन आप चौंक उठेंगे. एक जानी मानी सेलेब के साथ बस में डेढ़ साल तक छेड़छाड़ होती रही. लोग उन्हें गलत तीरीके से छूते थे. जानिए कौन है वो सेलेब.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 9, 2026 4:16:32 PM IST

भारती सिंह
भारती सिंह


जी हां, हम बात कर रहे हैं कॉमेडियन भारती सिंह की, जिन्होंने अपने शुरुआती करियर में इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने लिए किए गए संघर्षों का जिक्र किया था. उन्होंने बताया कि उनके साथ लगभग डेढ़ सालों तक बस में छेड़छाड़ होती रही थी. उन्होंने इस दर्दनाक किस्से का खुलासा करते हुए बताया था कि लोग उन्हें गलत तरीके से छूते थे. जानिए पूरी कहानी. 

जब बैड टच-गुड चच के बारे में की बात

मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह ने राज शमानी को दिए इंटरव्यू में बताया कि कॉलेज के दिनों में उन्हें गुड टच और बैड टच के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी. कॉमेडियन ने कहा, ‘मेरे करियर के शुरुआती दिनों में, टीवी से पहले, ये सब होता था. मैं कॉलेज में कॉमेडी स्किट आयोजित करती थी और मुझे इन सब बातों की ज़्यादा जानकारी नहीं थी. आजकल बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में सिखाया जाता है, लेकिन हमें कभी इसके बारे में नहीं बताया गया.’

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बस में हुई छेड़खानी

भारती सिंह ने आगे बात करते हुए बताया, ‘मैं और मेरी एक दोस्त सुबह 5 बजे कॉलेज जाते थे और उस समय बसें दूध बेचने वालों से भरी रहती थीं. वे जानबूझकर मुझे धक्का देते थे और पहले साल तो मुझे यह एहसास ही नहीं हुआ कि वे जो कर रहे थे वह गलत था. एक दिन किसी ने मुझे पकड़ लिया और तब मुझे समझ आने लगा कि क्या हो रहा है. हमारे घरों में मां-बहनों के बीच इस बारे में कोई बात नहीं होती थी, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैंने भी पलटवार किया और अपने से दोगुने बड़े आदमियों को थप्पड़ मार दिए.’

कपिल शर्मा ने बहुत कुछ सिखाया

भारती सिंह ने कपिल शर्मा के साथ हुई एक बातचीत को याद करते हुए बताया कि उस बातचीत ने इस पूरे मामले को लेकर उनका नजरिया ही बदल दिया. उन्होंने कहा, ‘जब मैंने कपिल के साथ शो करना शुरू किया, तो उन्होंने उस आयोजक को देखा जो स्टेज पर चढ़कर मेरी पीठ या कंधों पर हाथ रखकर तस्वीरें खींचता था. एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, ‘ हाथ क्यों रखने देती है?’ मैं कहती थी, ‘ अंकल हैं, बेटी की तरह कर रहे होंगे.’ कपिल ने जवाब दिया, ‘ कोई ऐसा नहीं होता, जो भी आए बोलो सीधे खड़े होकर फोटो ले.’ कपिल भाई ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और बताया कि कोई भी औरत के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता. मैं ये लाइव शो नहीं करती थी और मुझे इन सब बातों का पता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे सब कुछ बताया.’

Tags: bharti singhbollywoodhome-hero-pos-4
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