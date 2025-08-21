‘उसे कॉमेडी के लिए राइटर…’, भारती ने कपिल शर्मा को लेकर किया ऐसा खुलासा, सुनते ही फैंस रह गए दंग

Bharti Singh on Kapil Sharma: भारती सिंह ने हाल ही में कपिल शर्मा के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और बताया कि कैसे उन्होंने लाइव शोज के दौरान चुनौतीपूर्ण समय में उनका साथ दिया। उन्होंने शर्मा के व्यावहारिक स्वभाव और दूसरों के प्रति सच्ची सराहना पर जोर दिया, जिससे राज शमानी द्वारा उनकी तुलना ‘किंग कोहली’ और ‘किंग खान’ जैसी हस्तियों से किए जाने की पुष्टि हुई। भारती सिंह, जिन्हें आखिरी बार लाफ्टर शेफ्स 2 में देखा गया था, अक्सर अपनी कॉमेडी स्किल्स से दिल जीत लेती हैं।

भारती सिंह ने कपिल शर्मा के बारे में क्या कहा?

होस्ट और कॉमेडियन भारती सिंह हाल ही में राज शमानी के साथ एक पॉडकास्ट में नजर आईं, जहां उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर चर्चा की। एक बात जिसने कई लोगों का ध्यान खींचा, वह था जिस तरह से उन्होंने कपिल शर्मा के बारे में बात की और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। भारती ने ‘लाइव शो से उत्पीड़न’ का सामना करने के अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे कपिल शर्मा ने उस दौरान उनकी मदद की और उनका मार्गदर्शन किया। चर्चा के दौरान, राज शमानी ने कपिल को “दुनिया के लिए एक प्रेरणा” कहा और उनकी तुलना “किंग कोहली और किंग खान” से की।

राज शमानी ने क्या कहा?

राज ने कहा, “जैसे किंग कोहली हैं, किंग खान हैं, वैसे ही किंग कपिल हैं। वह पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा हैं। जब मैं द ग्रेट इंडियन कपिल शो में गया, तो वह बैकस्टेज आए और सभी की प्रशंसा की भारती ने सहमति व्यक्त की और खुलासा किया कि कैसे उन्होंने उनके साथ एक करीबी रिश्ता साझा किया। उन्होंने साझा किया, “लोग कहते हैं कि उन्होंने यह कहा और वह कहा, लेकिन मैंने उनकी कड़ी मेहनत देखी है। वह अकेले बैठते हैं… उन्हें किसी लेखक की जरूरत नहीं है। उन्हें केवल टाइपिंग के लिए एक लेखक की जरूरत है। कपिल शर्मा के ऊपर तो कोई नहीं है ना? मैं बहुत मानती हूं उनको, और आज भी कभी नीचे सा फील होता है तो वो फोन करते हैं।”

वो बंदा झूठा नहीं है: भारती सिंह

मेरा बहुत आना जाना है उनके घर। मेरे लिए एक एनर्जी बूस्ट है वो।” उन्होंने कपिल के शब्दों को याद किया: “ओए तू शेर है। तू जो कर सकती है, कोई नहीं कर सकता।” उन्होंने आगे कहा, “आपको लगता है कि अच्छा इन्होनें बोल दिया अगर तो मेरे पास तीन ही गोलियाँ हैं, पर मैं 30 चला सकती हूँ।” लेकिन मैंने वो बंदे को व्यक्तिगत रूप से जाना है, बहुत डाउन-टू-अर्थ, बात सुनते हैं, इतना सराहना करते हैं क्योंकि वो बंदा झूठा नहीं है।