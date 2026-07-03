Ayesha Khan के फिगर को लेकर Bharti Singh ने बोली थी ऐसी बात! आज तक झेलनी पड़ रही है ट्रोलिंग

Bharti Singh Controversy: आयशा खान धुरंधर में अपने स्पेशल अपीयरेंस के बाद से ही सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. रणवीर सिंह की फिल्म में, एक्ट्रेस शरारत गाने पर डांस करती दिखी थीं. चर्चा को और बढ़ाते हुए, उनकी लेटेस्ट रिलीज़, किस किस को प्यार करूं 2, 12 दिसंबर को थिएटर में रिलीज़ हुई थी. हालांकि, आयशा हाल ही में एक अलग वजह से सुर्खियों में आ गईं. कॉमेडियन भारती सिंह लाफ्टर शेफ्स सीजन 3 के सेट पर आयशा के अपीयरेंस के बारे में एक कमेंट करने के बाद विवादों में आ गईं.

आयशा को किया ट्रोल

यह घटना तब हुई जब किस किस को प्यार करूं 2 की टीम अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए शो में आई थी. भारती सिंह, जो अभी अपने पति हर्ष लिम्बाचिया के साथ अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रही हैं, एपिसोड होस्ट कर रही थीं. वरीना हुसैन, आयशा खान, त्रिधा चौधरी और पारुल गुलाटी ने एंट्री की, चारों ने फिल्म के पॉपुलर गाने पहली उड़ी फुर्र पर डांस किया. इसके तुरंत बाद, भारती ने कमेंट किया, “जब सारी हीरोइन आई ना, मुझे आयशा को देखने के लगा, कृष्णा फिर से आ गया, क्योंकि उसकी तरह लंबी है ना. (जब सभी हीरोइनें आईं, तो आयशा को देखकर मुझे लगा कि कृष्णा फिर से वापस आ गए हैं, क्योंकि वह उनकी तरह लंबी है, है ना?)”

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सॉरी में प्रेग्नेंट हूँ-भारती

आयशा खान साफ ​​तौर पर अनकम्फर्टेबल दिखीं और जल्दी से कपिल शर्मा की ओर बढ़ीं. इस अजीब पल को भांपते हुए, कपिल ने भारती से पूछा, “यह तारीफ थी या क्या?” पारुल गुलाटी भी बीच में आईं और भारती से कहा, “आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था.” सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हुए, भारती ने जवाब दिया, “सॉरी, मैं प्रेग्नेंट हूं.” एक व्यक्ति ने Reddit पर यह वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, “क्या मैं अकेला हूँ जिसे यह मज़ाक अजीब लगा, शायद बदतमीज़ और थोड़ा मतलबी भी?” एक यूज़र ने लिखा, “भारती को चले जाना चाहिए, यह मज़ेदार नहीं था और बड़े साइज़ की महिला के लिए साफ़ तौर पर बेइज़्ज़ती थी. भले ही आयशा वैसी भी नहीं हैं.”

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