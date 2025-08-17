साउथ इंडस्ट्री को मिला नया चेहरा, स्क्रीन पर उतरेगी Mahesh Babu की भतीजी, फैंस बोले- नई स्टार आ चुकी है

Mahesh Babu Niece: टॉलीवुड यानी साउथ इंडस्ट्री की पॉपुलैरिटी अब पूरी दुनिया में है। लोग जितना इंतजार इनकी फिल्मों का करते हैं उतना ही डेब्यू करने वाले किसी नए चेहरे का भी करते हैं। इंडस्ट्री में अब एक नया चेहरा सामने आने वाला है। महेश बाबू की भतीजी का, जिसका नाम है भारती घट्टामनेनी। वे जल्द ही अपने फ़िल्मी सफर की शुरुआत करने जा रही हैं, जो परिवार की कंटीन्यूड लीजेंड को आगे बढ़ाएगी।

लीजेंडरी अभिनेता और निर्माता रमेश बाबू की बेटी भारती, महेश बाबू की भतीजी भी हैं। अब खबरें सामने आई हैं कि वो मशहूर डायरेक्टर तेजा की अगली फिल्म, जो एक रोमांटिक-थ्रिलर स्टोरी होगी उसके साथ पर्दे पर आने के लिए तैयार हैं।

बताया जा रहा है कि भारती ने पहले से ही लुक टेस्ट पूरे कर लिए हैं और अभिनय व डांस वर्कशॉप् में हिस्सा भी लिया है। इंस्टाग्राम पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने महेश बाबू के हिट गाने Kurichi Madathapetti पर परफॉर्म किया। इस परफॉर्मेंस की इतना मजेदार था कि इसने तेजा का ध्यान अपनी ओर खींचा, और संभवत: इसी वजह से उन्हें ये भूमिका मिली।

आर्यन खान का डायरेक्टोरियल डेब्यू: ‘Bads of Bollywood’ की पहली झलक में छुपा है बड़ा सरप्राइज

दो नए सितारों का होगा डेब्यू

यह डेब्यू ना केवल भारती का व्यक्तिगत सफर होगा, बल्कि परिवार के लिए भी एक यादगार पल है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके साथ ही उनके छोटे भाई, जयकृष्ण घट्टामनेनी भी निर्देशक अजय भूपति की फिल्म के जरिए अपने करियर की शुरुआत करने वाले हैं। ऐसे में, एक ही परिवार से दो नए सितारों का साथ-साथ पर्दे पर आना फैंस के लिए भी काफी बड़ा सरप्राइज होगा।

इंस्टा पर छाई तस्वीरें

फैंस और फिल्म जगत अब बेसब्री से इस पल इंतजार कर रहे हैं कि कैसे भारती अपनी पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाएंगी और क्या उनका ऑन-स्क्रीन अंदाज़ लोगों की उम्मीद पर खरा उतरेगा। हालांकि, सोशल मीडिया पर तो भारती अपने डेब्यू से पहले ही छा गई हैं। इंस्टाग्राम पर उनकी कुछ तस्वीरें हैं जिसे देख फैंस खुद को रोक नहीं पा रहे। तस्वीरों में वो काफी खूबसूरत और बोल्ड दिख रही हैं।