Home > मनोरंजन > नेहरू की कहानी पर बना ‘भारत एक खोज’ शो, नसरुद्दीन शाह से रोशन सेठ तक आए नजर, ओम पुरी ने निभाए थे 17 किरदार

नेहरू की कहानी पर बना ‘भारत एक खोज’ शो, नसरुद्दीन शाह से रोशन सेठ तक आए नजर, ओम पुरी ने निभाए थे 17 किरदार

आज के समय में आपको हर शो ओटीटी पर देखने को मिल जाता है लेकिन सबसे पहले शोज और सीरियल केवल दूरदर्शन पर ही देखने को मिलते थे. उसी समय एक शो आया, जिसमें ओम पुरी ने 17 किरदार निभाए थे.

By: Deepika Pandey | Published: July 4, 2026 4:06:18 PM IST

भारत एक खोज में ओमपुरी ने निभाए थे 17 किरदार
भारत एक खोज में ओमपुरी ने निभाए थे 17 किरदार


Bharat Ek Khoj Serial: आज के समय में आपको हर चीज ओटीटी पर देखने को मिल जाती है. यहां लोग सीरियल से लेकर शोज और फिल्मों तक का लुत्फ उठाते हैं. हालांकि सबसे पहले दूरदर्शन पर ही शो और सीरियल आते थे. इसी दौरान भारत के पहले पीएम जवाहर लाल नेहरू की किताब के बेस पर बनाया गया एक सीरियल काफी चर्चा में रहा था, जिसमें कई एक्टर्स नजर आए थे. इस सीरियल में ओम पुरी ने 17 किरदार निभाए थे. इसने भारत के हजारों सालों के इतिहास को करोड़ों दर्शकों तक पहुंचाया था. इस सीरियल का नाम था ‘भारत एक खोज’.

ये एक्टर्स आए थे नजर

इस शो की खास बात यह थी कि इसमें बड़े-बड़े कलाकार नजर आए थे. इस शो में नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, इरफान खान, रोशन सेठ, टॉम ऑल्टर, कुलभूषण खरबंदा, रजित कपूर, इला अरुण, के.के. रैना और सदाशिव अमरापुरकर जैसे कई दिग्गज कलाकारों ने अहम भूमिका निभाई थी. 

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पहले प्रधानमंत्री ने लिखी थी कहानी

इस शो की कहानी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मशहूर किताब ‘द डिस्कवरी ऑफ इंडिया’ (भारत एक खोज) पर आधारित थी. जवाहर लाल नेहरू ने यह किताब आजादी की लड़ाई के दौरान जेल में रहते हुए लिखी थी.

1988 में हुआ था रिलीज

श्याम बेनेगल के निर्देशन में बना ‘भारत एक खोज’ साल 1988 में दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था. इस धारावाहिक के कुल 53 एपिसोड थे, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आजादी तक के इतिहास को बेहद रोचक और नाटकीय अंदाज में दिखाया गया था. 

रोशन सेठ बने थे नेहरू

इस सीरियल में लगभग हर एपिसोड में नए ऐतिहासिक किरदार नजर आते थे. रोशन सेठ ने जवाहरलाल नेहरू का किरदार निभाया था और वही पूरे शो के सूत्रधार भी थे. नसीरुद्दीन शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका में दिखाई दिए. वहीं ओम पुरी ने रावण, दुर्योधन और औरंगजेब समेत कई अलग-अलग ऐतिहासिक और पौराणिक किरदार निभाए थे. कहा जाता है कि उन्होंने इस सीरियल में 17 किरदार निभाए थे. वहीं, उस समय अपने करियर की शुरुआत कर रहे इरफान खान भी इस धारावाहिक का हिस्सा थे. आगे चलकर उन्होंने बॉलीवुड के साथ-साथ हॉलीवुड में भी अपनी अलग पहचान बनाई.

हर एपिसोड में नया अध्याय

‘भारत एक खोज’ किसी एक किरदार की कहानी नहीं थी. हर एपिसोड में भारत के इतिहास का एक नया अध्याय दिखाया जाता था. कभी मौर्य साम्राज्य, कभी मुगल काल, कभी भक्ति आंदोलन तो कभी स्वतंत्रता संग्राम. यही वजह थी कि यह धारावाहिक इतिहास की किताब से कहीं ज्यादा दिलचस्प और आसान लगा.

इतिहास से कराया परिचित

प्रसारण के कई दशक बाद भी ‘भारत एक खोज’ को भारतीय टेलीविजन के सबसे बेहतरीन ऐतिहासिक धारावाहिकों में गिना जाता है. इस शो ने मनोरंजन के साथ-साथ दर्शकों को भारत के इतिहास, संस्कृति और विरासत से भी परिचित कराया. यही वजह है कि आज भी इसे टीवी इतिहास की एक यादगार पेशकश माना जाता है.

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