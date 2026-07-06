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बचपन में खोई मां, 10 साल के संघर्ष से चमका ये सितारा; फिर सट्टेबाजी की लत ने कर दिया दर्दनाक अंत

Bharat Bhushan: 1950 के दशक का वो रोमांटिक हीरो, जिसके पीछे लड़कियां दीवानी थीं. अपनी अदायगी से उसने फिल्मी दुनिया में राज किया. लेकिन सट्टेबाजी की लत ने उस एक्टर की जिंदगी बर्बाद कर दी और अंत बेहद ही दर्दनाक रहा.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 6, 2026 2:27:31 PM IST

भारत भूषण
भारत भूषण


1950 के दशक में राज कपूर, देव आनंद और दिलीप कुमार जैसे दिग्गज सितारों का बोलबाला था, लेकिन उस वक्त एक ऐसा सितारा आया, जिसने अपनी एक अलग पहचान बनाई. उस अभिनेता का शांत, शाही अंदाज, आकर्षक व्यक्तित्व और दुखद किरदारों को जीवंत कर देने की कला ने उसे एक जाना-पहचाना एक्टर बना दिया था. इस एक्टर को सट्टेबाजी की ऐसी लत लगी की जिंदगी बुरी तरह बर्बाद हो गई. चलिए जानते हैं कौन है वो अभिनेता. 

कौन है वो अभिनेता?

हम जिस अभिनेता की बात कर रहे हैं उसका नाम है भारत भूषण. अभिनेता का जन्म 14 जून 1920 को मेरठ में हुआ था. उनके पिता राय बहादुर मोतीलाल एक प्रतिष्ठित वकील थे. जब वे बहुत छोटे थे तभी उनकी मां निधन हो गया था. इसके बाद वे अलीगढ़ में अपने बड़े भाई बृजेंद्रनाथ के साथ रहने लगे. उन्होंने अपनी पढ़ाई अलीगढ़ से की. 

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फिल्मी दुनिया में जगह बनाने के लिए 10 साल किया संघर्ष

भारत भूषण ने अंदर शुरुआती दिनों से ही एक्टिंग का जुनून था. इसलिए वह मुंबई आ गए. अभिनेता का फिल्मी सफर साल 1941 में केदार शर्मा की फिल्म ‘चित्रलेखा’ से शुरू हुआ. हालांकि, इसके बाद उन्हें संघर्षों का सामना करना पड़ा. करीब 10 साल बाद उनकी किस्मत बदली और साल 1952 में फिल्म ‘बैजू बावरा’ रिलीज हुई. इस फिल्म में बैजू के किरदार ने उन्हें रातोंरात सुपरस्टार बना दिया. 
फिल्म में भारत भूषण की मासूमियत ने दर्शकों का दिल जीत लिया. वे पहले ऐसे अभिनेता बने जिन्हें फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला. 

इन फिल्मों में भी किया कमाल

अभिनेता ने अपने करियर में कई जबरदस्त फिल्मों में काम किया था. इस लिस्ट में ‘मिर्जा गालिब’, ‘बसंत बहार’, ‘बरसात की रात’ और ‘श्री चैतन्य महाप्रभु’ जैसी फिल्में शामिल हैं. साथ ही आपको बता दें कि वो ऐतिहासिक और धार्मिक किरदारों के लिए निर्देशकों की पहली पसंद थे. इसकी सबसे खास वजह था उनकी शक्ल और आवाज में ठहराव.

अंत समय रहा बेहद दर्दनाक

भारत भूषण की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने अपने भाई से साथ मिलकर कई फिल्में बनाई. लेकिन उनकी लगातार कई फिल्में फ्लॉप होती रहीं. फिर सट्टेबाजी की लत ने उन्हें कर्ज में डुबो दिया. बताया जाता है कि कर्ज चुकाने चक्कर में उन्होंने अपनी गाड़ियां और घर तक बेच दी थी. कहा जाता है कि वो आखिरी समय में बसों में सफर करते थे. 27 जनवरी 1992 को तंगी और गुमनामी के चक्कर में उनका निधन हो गया. और एक चमकता सितारा अंतिम समय में गुमनामी में खत्म हो गया. लेकिन उनकी अदाकारी के आज भी चर्चे होते हैं. 

यह खबर भी पढ़ें: मुंबई की मूसलाधार बारिश में भी नहीं रुके बिग बी के फैंस, एक झलक पाने को बेताब दिखी भीड़; VIDEO

Tags: bharat bhushanbollywood
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