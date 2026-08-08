थिएटर के बाद OTT पर दस्तक देगी ‘भारत भाग्य विधाता’, जानें कब और कहां देख पाएंगे कंगना रनौत की यह फिल्म

बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ 12 जून को थिएटर में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को क्रिटिक्स द्वारा अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली थी. लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कलेक्शन नहीं किया था. अब यह फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. जानिए पूरी डिटेल्स.

ओटीटी पर कब और कहां देख सकेंगे फिल्म?

कंगना रनौत की फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ 15 अगस्त से OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी. OTT प्लेटफॉर्म ने शुक्रवार को इसकी घोषणा करते हुए फिल्म का नया ट्रेलर भी जारी किया. ट्रेलर में 26/11 मुंबई आतंकी हमलों की उस रात की कहानी की झलक दिखाई गई है, जब कुछ आम नर्सों ने असाधारण साहस का परिचय दिया था.

ZEE5 ने ट्रेलर साझा करते हुए बताया कि फिल्म उन गुमनाम नायकों की अनकही कहानी सामने लाती है, जिनके साहस और योगदान को अब तक ज्यादा लोगों के सामने नहीं लाया गया. फिल्म के ट्रेलर में भी इसी भाव को प्रमुखता दी गई है. ZEE5 की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक ‘भारत भाग्य विधाता’ का प्रीमियर 14 अगस्त को हिंदी में ZEE5 पर होगा, जबकि फिल्म 15 अगस्त से स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध बताई गई है.

फिल्म के बारे में

कंगना की फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ को मनोज तपाड़िया ने लिखा और डायरेक्ट किया है और इसे PEN स्टूडियोज, मणिकर्णिका फिल्म्स और परमहंस क्रिएशंस ने यूनोइया फिल्म्स LLP और फ्लोटिंग रॉक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. इसमें कंगना रनौत के साथ गिरिजा ओक और स्मिता तांबे जैसे कलाकार भी हैं. Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने भारत में 7.04 करोड़ रुपये कमाए और दुनिया भर में इसने 8.32 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया.

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