बॉलीवुड डेस्क,मुंबई. 26 फरवरी 2019 को हुए बालाकोट एयरस्ट्राइक पर फिल्म बनाई जा रही है. बालाकोट एयर स्ट्राइक पर संजय लीला भंसाली, भूषण कुमार महावीर जैन ने साथ मिलकर फिल्म बनाने का फैसला लिया है. फिल्म को बनाने का उद्देश्य उन बहादुर जांबाज पायलटों की बहादुरी को दिखाना है. साथ ही उनके लिए ट्रिब्यूट है जिन्होंने अपने देश के लिए जान दे दी, जिनकी बहादुरी के किस्से आज भी लोगों के जेहन में जिंदा हैं. फिल्म को नेशनल अवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर अभिषेक कपूर डायरेक्ट करेंगे. फिल्म की कहानी एयर स्ट्राइक पर बेस्ड होगी, जिसका हाल ही उदाहरण बालाकोट में हुए एयर स्ट्राइक है.

बालाकोट एयरस्ट्राइक को कोई नहीं भूल सकता 26 फरवरी 2019 के दिन जब पाकिस्तान में घुस कर विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था. उसके बाद अभिनंदन वर्तमान पूरे देश के लिए हीरो बन गए, अभिनंदन वर्तमान के साथ जितने भी पायलट उनके साथ थे सबने बहादुरी का काम किया जिसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया. एयर स्ट्राइक पर ये पहली फिल्म होगी क्योंकि इससे पहले तो देश की सेना जैसे इंडियन आर्मी पर तो कई तो फिल्में देखी होगी लेकिन एयर फोर्स परआजतक कोई फिल्म नहीं बनी है.

मालूम हो 14 फरवरी 2019 के दिन पुलावामा में आतंकी संगठन सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर हमला किया था जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे. इसके दिल दहलादेने वाली घटना के बाद 26 फरवरी को पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था.

SanjayLeelaBhansali, BhushanKumar, MahaveerJain, PragyaKapoor come together for 2019 Balakot Airstrike, the movie which celebrates the valour and bravery of the IndianAirForce directed by AbhishekKapoor paying tribute to these sons of the Nation and their never-say-die spirit pic.twitter.com/5Brr6reVbL

