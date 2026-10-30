Salman-Aishwarya की करवाचौथ वाली फोटो देख भड़क गए नेटिजन्स, भंसाली को सुनाई खरी-खोटी; बोले- ‘नरक में सड़ें’

Salman-Aishwarya Karwa chauth Photo: संजय लीला भंसाली मुश्किल में पड़ गए हैं, जब भंसाली प्रोडक्शंस ने इंस्टाग्राम पर सलमान खान और ऐश्वर्या राय की करवा चौथ पर फोटो शेयर कीं. ये तस्वीरें भंसाली की ‘हम दिल दे चुके सनम’ की थीं, जो इकलौती फुल-लेंथ फिल्म थी जिसमें सलमान और ऐश्वर्या लीड रोल में थे. पोस्ट में लिखा था, “कुछ तस्वीरें, कुछ यादें और मोहब्बत का एक खूबसूरत अफसाना! हैप्पी करवा चौथ.” ऐश्वर्या के फैंस को यह पोस्ट पसंद नहीं आई, क्योंकि सलमान के साथ उनका इतिहास उतार-चढ़ाव भरा रहा है और उन पर घरेलू हिंसा के आरोप भी लगे हैं. उन्होंने अपनी राय बताने के लिए रेडिट का सहारा लिया.

भंसाली क्यों हुए ट्रोल

एक व्यक्ति ने लिखा, “जिसने भी इनका इस्तेमाल किया (सोशल मीडिया इंटर्न या भंसाली का PR) वो करवा चौथ पर इन तस्वीरों का इस्तेमाल करने वाला घटिया इंसान है. वो नरक में सड़ें. उन्हें पता था कि वो क्या कर रहे हैं.’किसी और ने लिखा,’यह देखकर बहुत बुरा लगा.’एक और कमेंट में लिखा था, ‘भंसाली, हो गया भाई.’

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कमैंट्स की आई बाढ़

किसी और ने कहा, ‘इस दुनिया में बेशर्म लोग हैं.’एक और कमेंट में लिखा था, ‘बहुत ज़्यादा गुस्सा.’ किसी ने लिखा, ‘इन दो लोगों को पोस्ट करने की उनकी हिम्मत, खासकर. बॉलीवुड किसी वजह से ही बेकार है.’ किसी और ने लिखा, ‘यह बहुत बुरा और पूरी तरह से बुराई है.’ एक और कमेंट में लिखा था, ‘यह भंसाली प्रोडक्शंस की तरफ से सिर्फ अटेंशन फार्मिंग है. अब, इसकी वजह से, ज़्यादा लोग भंसाली के बारे में बात करेंगे, जो मददगार है क्योंकि लव एंड वॉर 2 महीने में आ रही है.’ किसी ने लिखा, ‘इन्हें पोस्ट करना बहुत बुरा लगता है. बेवकूफ’ एक और कमेंट में लिखा था,’एकदम बकवास.’