View this post on Instagram

Bhangra can never get out of style! It's time to show us your best move! 😎🕺 #KalaJoda, out tomorrow @rukshardhillon12 @shriya.pilgaonkar @snehataurani #RonnieScrewvala @rsvpmovies @ipritamofficial @jam8studio @tips @akashdeep.sengupta @mainhoonromy @shalmiaow @raftaarmusic #ManishaSharma @shlokelal #RohanChauhan @boscomartis @caesar2373