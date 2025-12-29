Home > मनोरंजन > भाईजान की पसंदीदा भेलपूरी का राज आया सामने! ऐसे बनाते हैं सलमान खान

भाईजान की पसंदीदा भेलपूरी का राज आया सामने! ऐसे बनाते हैं सलमान खान

Salman Khan Bhel Puri Video Viral: बॉलीवुड के भाईजान के नाम से मशहूर सलमान खान लाखों दिलों की धड़कन हैं. एक्टिंग के अलावा सलमान पेंटिंग का शौक रखते हैं. अब उन्होंने अपनी नई स्किल दिखाई है और वो है मुंबई स्पेशल भेलपुरी बनाना. चलिए देख लेते हैं कि सलमान खान कैसे बनाते हैं भेल.

December 29, 2025

Salman Khan Bhel Puri Video Viral: सलमान खान तीन दशकों से ज्यादा समय से बॉलीवुड में है. आज भी इंडस्ट्री में उनका राज है. ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों के दिलों में उनकी एक खास जगह है. फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं और उनके बारे में सब कुछ जानने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते है. हाल ही में सलमान खान 60 साल के हुए है.  लेकिन उनकी मस्कुलर बॉडी को देखकर उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है. इसका कारण उनका वर्कआउट रूटीन और बैलेंस्ड डाइट है. लेकिन अब सलमान खान को भेल पुरी बनाते हुए देखा गया है, जो मुंबई और महाराष्ट्र के सबसे मशहूर स्ट्रीट फूड में से एक है.

भेल पुरी पूरे देश में लोगों को पसंद है, लेकिन यह मुंबई और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मशहूर है. मसाला मुरमुरे और नमकीन स्नैक्स से बनी भेल पुरी एक हल्का और चटपटा स्नैक है जिसका मज़ा फिटनेस पसंद करने वाले लोग भी ले सकते है. तो आइए देखते हैं भाईजान की स्पेशल भेल पुरी रेसिपी और वह इसे कैसे बनाते है.

सलमान खान की स्पेशल भेल पुरी

भाईजान यानी सलमान  खान ने यह भेल पुरी रितेश देशमुख के लिए बनाई थी. जरूरी मुरमुरे के अलावा उन्होंने इसमें सेव प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, उबले आलू, चने और इमली की चटनी जैसी चीजें डाली है. क्रंच के लिए उन्होंने पापड़ी की जगह पूरियों (पानी पुरी में इस्तेमाल होने वाली) का इस्तेमाल किया है. आप भी यह मसालेदार, खट्टी-मीठी, क्रंची भेल पुरी कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं.

जेनेलिया ने उनकी खूब तारीफ की

सलमान खान का यह वीडियो जेनेलिया देशमुख ने शेयर किया था. उन्होंने सलमान खान की तारीफ करते हुए लिखा है कि ‘सलमान खान जैसा कोई नहीं है, वह आपको घर जैसा महसूस कराने और स्पेशल महसूस कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते है. इस बार उन्होंने बहुत टेस्टी भाईजान की भेल परोसी है. ‘We Love You.

