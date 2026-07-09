Home > मनोरंजन > Bhai Tera Star Hai Kab Release Hogi: राघव जुयाल की ‘भाई तेरा स्टार है’ फिल्म कब होगी रिलीज, ट्रेलर के बाद अब इस दिन थिएटर्स में मचेगा धमाल

Bhai Tera Star Hai Kab Release Hogi: राघव जुयाल की ‘भाई तेरा स्टार है’ फिल्म कब होगी रिलीज, ट्रेलर के बाद अब इस दिन थिएटर्स में मचेगा धमाल

'भाई तेरा स्टार है' की रिलीज डेट आउट! 'किल' के बाद राघव जुयाल अब थिएटर्स में कॉमेडी का तगड़ा गदर मचाने आ रहे हैं, पर क्या फैंस को पसंद आएगा यह अंदाज? जानिए...

By: Shivani Singh | Published: July 9, 2026 5:52:27 PM IST

'भाई तेरा स्टार है' की रिलीज डेट आउट! 'किल' के बाद राघव जुयाल अब थिएटर्स में कॉमेडी का तगड़ा गदर मचाने आ रहे हैं, पर क्या फैंस को पसंद आएगा यह अंदाज? जानिए...
'भाई तेरा स्टार है' की रिलीज डेट आउट! 'किल' के बाद राघव जुयाल अब थिएटर्स में कॉमेडी का तगड़ा गदर मचाने आ रहे हैं, पर क्या फैंस को पसंद आएगा यह अंदाज? जानिए...


एक्शन और गंभीर किरदारों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने के बाद, राघव जुयाल अब बड़े पर्दे पर दर्शकों को हंसाने-गुदगुदाने के लिए तैयार हैं. अगर आप राघव के इस नए अंदाज को देखने का इंतज़ार कर रहे थे, तो आपका इंतज़ार जल्द ही खत्म होने वाला है. राघव जुयाल की बहुप्रतीक्षित कॉमेडी फ़िल्म भाई तेरा स्टार है, की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है; यह फ़िल्म 30 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

हाल ही में इसके जबरदस्त ट्रेलर के रिलीज होने के बाद से ही फ़िल्म की रिलीज को लेकर फ़ैन्स में काफ़ी उत्साह है. मेकर्स ने अब कन्फर्म किया है कि इस मॉनसून सीजन में दर्शकों को सिनेमाघरों में भरपूर कॉमेडी देखने को मिलेगी.

You Might Be Interested In

इसकी कहानी क्या है?

रिलीज़ डेट सामने आने के बाद, अब चर्चा इस बात पर हो रही है कि यह फ़िल्म सिनेमाघर जाकर देखने लायक क्यों है. ट्रेलर से इसकी साफ झलक मिलती है. इसकी शुरुआत एक मज़ेदार और दिलचस्प लाइन से होती है: ‘एक एक्टर का सबसे बड़ा हुनर ​​अपनी ही बकवास पर पूरी तरह यकीन करना है.’

इस एक लाइन से ही साफ हो जाता है कि 30 जुलाई को सिनेमाघरों में जबरदस्त ड्रामा और भरपूर कॉमेडी का तड़का लगने वाला है. ट्रेलर दिखाता है कि कैसे बड़े-बड़े सपने, अजीबोगरीब हालात और लगातार होने वाली कन्फ्यूजन मिलकर हंसी का एक कॉकटेल बनाते हैं, जिससे यह फ़िल्म एक बेहतरीन फ़ैमिली एंटरटेनर बन जाती है. इस फ़िल्म में राघव जुयाल ‘अजय सिंह’ का किरदार निभाते नजर आएंगे, एक ऐसा किरदार जो बहुत ज़्यादा लाउड, अनप्रेडिक्टेबल और ड्रामैटिक है.

राघव का नया अवतार और दमदार स्टार कास्ट

किल और ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ जैसी फ़िल्मों में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने के बाद, राघव का यह नया रूप वाकई देखने लायक है. राघव की शानदार स्क्रीन प्रेज़ेंस और कॉमिक टाइमिंग को बेहतरीन स्टार कास्ट का साथ मिला है. संजय कपूर, निहारिका एनएम, बरखा सिंह और चंदन रॉय सान्याल जैसे स्टार्स अपने कॉमिक अंदाज से एंटरटेनमेंट का मज़ा दोगुना करने के लिए तैयार हैं.

राघव जुयाल और डायरेक्टर से बहुत उम्मीदें

राघव जुयाल अपने किरदार को लेकर बहुत उत्साहित हैं. वे ‘अजय सिंह’ के रोल को ज़िंदादिल और ओवर-द-टॉप बताते हैं- एक ऐसा किरदार जिसे निभाने में उन्हें बहुत मज़ा आया. वहीं, डायरेक्टर विवेक बी. अग्रवाल का कहना है कि यह फ़िल्म खुद को बहुत गंभीरता से नहीं लेती, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है. यह पूरी तरह से मनोरंजन का जश्न है, जिसका मज़ा दर्शक 30 जुलाई से सिनेमाघरों में ले सकेंगे.

Tags: bhai tera star haihome-hero-pos-10
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बारिश के मौसम में भूलकर भी न खाएं ये चीजें

July 9, 2026

जान्हवी ने हाथों में रचाई ‘शिखु’ के नाम की मेहंदी

July 9, 2026

राघव जुयाल की 6 फिल्में और सीरीज, एक कर देगी...

July 9, 2026

घर की तिजोरी में कितना सोना रखना है सुरक्षित? जान...

July 8, 2026

स्ट्रेस कम करने के लिए कैसी डाइट लें?

July 8, 2026

संजीव कुमार की 6 सुपरहिट फिल्में

July 8, 2026
Bhai Tera Star Hai Kab Release Hogi: राघव जुयाल की ‘भाई तेरा स्टार है’ फिल्म कब होगी रिलीज, ट्रेलर के बाद अब इस दिन थिएटर्स में मचेगा धमाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bhai Tera Star Hai Kab Release Hogi: राघव जुयाल की ‘भाई तेरा स्टार है’ फिल्म कब होगी रिलीज, ट्रेलर के बाद अब इस दिन थिएटर्स में मचेगा धमाल
Bhai Tera Star Hai Kab Release Hogi: राघव जुयाल की ‘भाई तेरा स्टार है’ फिल्म कब होगी रिलीज, ट्रेलर के बाद अब इस दिन थिएटर्स में मचेगा धमाल
Bhai Tera Star Hai Kab Release Hogi: राघव जुयाल की ‘भाई तेरा स्टार है’ फिल्म कब होगी रिलीज, ट्रेलर के बाद अब इस दिन थिएटर्स में मचेगा धमाल
Bhai Tera Star Hai Kab Release Hogi: राघव जुयाल की ‘भाई तेरा स्टार है’ फिल्म कब होगी रिलीज, ट्रेलर के बाद अब इस दिन थिएटर्स में मचेगा धमाल