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मेरी गैर-मौजूदगी में आरती कैसे की? भाग्यश्री पर जबरदस्त फायर हुए पिता पटवर्धन, बाप-बेटी में किस बात को लेकर चल रहा विवाद

Bhagyashree Controversy: महाराष्ट्र के सांगली में भाग्यश्री और उनके पति हिमादय दसानी ने संस्थान में आरती कर दी. जिसके बाद उनके पिता विजयसिंहराजे पटवर्धन नाराज हो गए. उन्होंने सवाल उठाया कि उनकी गैर-मौजूदगी में आरती क्यों की गई और कहा कि संस्थान की पुरानी परंपराओं में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए.

By: Sohail Rahman | Published: September 16, 2026 2:26:17 PM IST

भाग्यश्री की आरती से भड़क उठे पिता, क्या है पूरा मामला?
भाग्यश्री की आरती से भड़क उठे पिता, क्या है पूरा मामला?


Bhagyashree Controversy: गणेश उत्सव के पहले दिन भाग्यश्री और उनके पति हिमालय दसानी ने सांगली में शाही परिवार के पारंपरिक संस्थान में भगवान की आरती की. यह रस्म भाग्यश्री के पिता विजयसिंहराजे पटवर्धन के आने से पहले ही पूरी कर ली गई थी. विजयसिंहराजे पटवर्धन पुराने शाही परिवार से जुड़े हैं और पारंपरिक रूप से संस्थान की धार्मिक रस्मों में शामिल होते रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बात से भाग्यश्री के पिता पटवर्धन नाराज हो गए.

उन्होंने सवाल उठाया कि उनकी गैर-मौजूदगी में आरती क्यों की गई और कहा कि संस्थान की पुरानी परंपराओं में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए. इस पूरे मामले को लेकर पटवर्धन का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि परंपरा यह है कि गणपति की मूर्ति की पूजा शाही परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में की जाए. मुझे नहीं पता कि मेरी गैर-मौजूदगी में आरती करने का फैसला किसने लिया. वजह चाहे जो भी हो, संस्थान की परंपरा नहीं बदली जानी चाहिए.

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भाग्यश्री की मां ने क्या कहा?

भाग्यश्री की मां राजलक्ष्मीराजे पटवर्धन ने संस्थान की रस्मों को बनाए रखने में परिवार की भूमिका का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने आदित्यराजे पटवर्धन को अपना बेटा और कानूनी वारिस बनाया है. इस जोड़े की तीन बेटियां हैं – भाग्यश्री, मधुवंती और पूर्णिमा. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि हमने आदित्यराजे को गोद लिया है और वह हमारा एकमात्र कानूनी वारिस है. वह हमारे संस्थान की रस्मों और परंपराओं को आगे बढ़ाने में सक्षम है.

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भाग्यश्री ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर भाग्यश्री का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वह विजयसिंहराजे की सेहत से जुड़ी दिक्कतों और परिवार की परंपरा को निभाते हुए पूजा में शामिल हुई थीं. उन्होंने आगे कहा कि मैं कई सालों बाद सांगली आई हूं ‘राजेसाहब’ को सेहत से जुड़ी दिक्कतें हैं और हमारी परंपरा के अनुसार, तीनों बहनों में से कम से कम एक का सांगली आना जरूरी है. मैं सांगली संस्थान में भगवान गणेश के आशीर्वाद के साथ बड़ी हुई हूं. इसलिए इस साल मैंने चतुर्थी पर सांगली आने का फैसला किया.

क्या है परंपरा?

श्री गणपति पंचायतन संस्थान की स्थापना पटवर्धन शाही परिवार ने की थी और यह सांगली की धार्मिक परंपराओं से जुड़ा है. यह विवाद सालाना गणेश उत्सव के दौरान अहम रस्में निभाने में परिवार के सदस्यों की पारंपरिक भूमिका को लेकर है. इस मामले में परिवार के भीतर मतभेदों का इतिहास भी रहा है. कुछ साल पहले, विजयसिंहराजे ने संस्थान का मैनेजमेंट दसानी को सौंपा था. बाद में उन्होंने यह आरोप लगाते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार वापस ले लिए कि दसानी ने बिना इजाजत संस्थान की प्रॉपर्टी बेच दी थी. दसानी ने इन आरोपों से इनकार किया.

दसानी ने सांगली जाना कर दिया बंद

इस विवाद के बाद दसानी ने गणेश उत्सव के दौरान सांगली जाना बंद कर दिया और इसके बाद भाग्यश्री ने भी उत्सव में शामिल होना छोड़ दिया. मंदिर मैनेजमेंट का कहना है कि उसका मकसद संस्थान की परंपराओं को बनाए रखते हुए धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को सही ढंग से आयोजित करना है. इस ताजा विवाद ने एक बार फिर इस सवाल पर ध्यान खींचा है कि ऐतिहासिक संस्थान में मुख्य रस्में कौन निभाए और गणेश उत्सव के दौरान इसकी पारंपरिक प्रथाओं का पालन कैसे किया जाए?

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Tags: bhagyashree
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