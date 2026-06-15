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करोड़ों की दौलत, औरत और बेवफाई ने बर्बाद किया करियर! राजा से रंक बन गए भगवान दादा

Bhagwan Dada: फिल्मों की दुनिया के मशहूर एक्टर, कॉमेडियन और डायरेक्टर भगवान दादा कभी 25 कमरों वाले महलों में रहते थे. लेकिन अय्याशी ने उन्हें राजा से रंक बना दिया था. कैसे गलत आदतों ने एक रईस और जाने-माने स्टार को गरीबी में धकेल दिया? चलिए जानते हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: June 15, 2026 11:06:09 AM IST

भगवान दादा
भगवान दादा


ग्लैमर वर्ल्ड में सितारों का अगर सिक्का जम गया तो उनके पास अथाह पैसा होता है. लेकिन हर कोई इस उपलब्धि को संभाल नहीं पाता. और अय्याशी और फिजूलखर्ची के कारण उनका करियर बर्बाद हो जाता है. ऐसे ही एक सितारे भगवान दादा की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनके पास कभी करोड़ों की संपत्ति थी. लेकिन परिस्थित ऐसी बिगड़ी कि वो चॉल में रहने को मजबूर हो गए और कंगाली में उनकी मौत हो गई. 

कौन थे भगवान दादा? 

भगवान आबाजी पालाव के रूप में जन्में भगवान दादा ने बंबई में एक मिल मजदूर के रूप में अपना करियर शुरू किया. और फिल्म स्टार बनने का सपना देखा. उन्होंने फिल्म निर्माण की कला सीखी और कम बजट की फिल्में बनाना शुरू किया, जिसमें उन्होंने कई भूमिकाएं निभाईं. कड़ी मेहनत के कारण उन्हें साल 1938 में अपनी पहली फिल्म, ‘बहादुर किसान’ का सह-निर्देशन किया. इसके बाद उन्होंने फिल्म ‘अलबेला’ का निर्माण किया, जिसने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया. भगवान दादा ने अपने करियर में 600 से अधिक फिल्मों में काम किया था. 

आलीशान जिंदगी जीते थे भगवान दादा

भगवान दादा ने ‘झमेला’ और ‘भागम भाग’ जैसी सुपरहिट फिल्मों के दम पर खुद को भारत के सबसे सफल और सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं में शामिल कर लिया था. उस दौर में कमाई और लोकप्रियता के मामले में उनसे आगे सिर्फ दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद जैसे बड़े सितारे थे. भगवान दादा मुंबई के जुहू इलाके में समुद्र किनारे बने 25 कमरों वाले शानदार बंगले में रहते थे. उनकी शानो-शौकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके पास सात लग्जरी कारें थीं और वे सप्ताह के हर दिन के लिए अलग कार का इस्तेमाल करते थे.

एक फिल्म ने बर्बाद कर दिया करियर 

भगवान दादा ने अपने करियर में कई फिल्मों का निर्माण किया था. एक बार भगवान दादा ने फिल्म ‘हंसते रहना’ का निर्माण किया और उसमें किशोर कुमार को हीरो के लिए साइन किया. लेकिन किन्हीं कारणों से किशोर कुमार ने फिल्म छोड़ दी और फिल्म को बीच में ही बंद करना पड़ा. बताया जाता कि इस फिल्म के निर्माण के लिए भगवान दादा ने सबकुछ दांव पर लगा दिया था. फिल्म बंद होने के कारण उन्हें अपना घर और कारें भी बेचनी पड़ी थी. फिर उन्हें मुंबई में एक चॉल में रहना पड़ा. 

‘औरत और शराब मेरी कमजोरी थी’

भगवान दादा ने एक बार द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी के बर्बाद होने का कारण बताया था. उन्होंने कहा, ‘मैं शराबी कबाबी बन गया था, ताश और घुड़दौड़ में जुआ खेलने लगा. शराब और औरतें मेरी कमजोरी थीं. मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया था. सच तो यह है कि मैंने अपने परिवार को नजरअंदाज कर दिया था. शायद यह ईश्वर का मुझे दंड देने का तरीका था. करोड़पति से मैं कंगाल हो गया.’ 

हार्ट अटैक से हुआ था निधन

साल 2002 में 89 साल की उम्र में भगवान दादा का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. उस समय तक फिल्म इंडस्ट्री उन्हें लगभग भुला चुकी थी. उनकी जिंदगी इस बात का उदाहरण है कि शोहरत और दौलत हमेशा साथ नहीं रहतीं. कभी बड़े स्टार रहे भगवान दादा ने सफलता की ऊंचाइयां भी देखीं और कठिन दौर भी, इसलिए उनकी कहानी आज भी लोगों को जिंदगी के उतार-चढ़ाव की याद दिलाती है.

Tags: Bhagwan Dadabhagwan dada story
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