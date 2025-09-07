Home > मनोरंजन > बिहार के विधायक की वो बेटी, जिसने पहली ही फिल्म से मचा दी थी सनसनी, बॉलीवुड में चल रहा आज भी हुस्न का सिक्का

बिहार के विधायक की वो बेटी, जिसने पहली ही फिल्म से मचा दी थी सनसनी, बॉलीवुड में चल रहा आज भी हुस्न का सिक्का

Bhagalpur MLA daughter neha sharma: 2010 में आई फिल्म 'क्रूक' में अभिनेत्री नेहा शर्मा के अभिनय और गानों को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया गया।

Published By: Ashish Rai
Published: September 7, 2025 23:00:00 IST

Neha sharma(फोटो क्रेडिट, pinterest)
Neha sharma(फोटो क्रेडिट, pinterest)

Neha sharma: बॉलीवुड और राजनीति का हमेशा से ही गहरा नाता रहा है। राजनीतिक परिवारों से ताल्लुक रखने वाले कई सितारे आज बॉलीवुड में बड़ा नाम हैं। रितेश देशमुख से लेकर भूमि पेडनेकर तक, आज उन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपनी पारिवारिक विरासत से अलग अपनी पहचान बनाने का फैसला किया। आज हम एक ऐसी ही अभिनेत्री के बारे में बात करेंगे, जो राजनीति से जुड़े परिवार से बॉलीवुड में आईं और वहाँ अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहीं। वैसे, इस हसीना को लोग उनकी फिल्मों से ज़्यादा उनके ग्लैमर गेम के लिए जानते हैं।

फिल्में नहीं मिलीं तो वैश्या बनी, शरीर में पड़ गए थे कीड़े, AIDS से हुई इस खूबसूरत एक्ट्रेस की मौत

पहली ही फिल्म से मिली पहचान

आज हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं, उन्होंने इमरान हाशमी, जैकी भगनानी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अर्जुन कपूर जैसे सितारों के साथ काम किया है। अपने 16 साल के करियर में वह कई फिल्मों में नज़र आईं, लेकिन बतौर मुख्य अभिनेत्री अपनी छाप नहीं छोड़ पाईं। वह सिर्फ़ फिल्मों में ही अपने हुस्न के जलवे बिखेरती नज़र आईं और इसी वजह से वह 16 सालों से इंडस्ट्री में हैं। यह हैं बिहार के विधायक अजीत शर्मा की बेटी नेहा शर्मा। साल 2007 में उन्होंने एक तेलुगु फिल्म से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। अभिनेत्री पहली बार 2007 में आई फिल्म ‘चिरुथा’ में नज़र आईं। अभिनेत्री की दूसरी तेलुगु फिल्म साल 2009 में रिलीज़ हुई। नेहा शर्मा ने 2010 में हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया। अभिनेत्री ने इमरान हाशमी के साथ डेब्यू किया था।

उन्होंने 16 साल पहले इंडस्ट्री में कदम रखा था

वह पहली बार बॉलीवुड फिल्म ‘क्रूक’ में नज़र आईं, जिसमें उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया गया, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई। 2010 में आई फिल्म ‘क्रूक’ में अभिनेत्री नेहा शर्मा के अभिनय और गानों को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया गया। इस फिल्म से अभिनेत्री नेशनल क्रश बन गईं। फिल्म में अपने अभिनय से वह लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रहीं। पहली फिल्म के बाद नेहा शर्मा को कई फिल्मों के ऑफर मिले। नेहा शर्मा ‘क्या सुपर कूल हैं हम’, ‘जयंतीभाई की लव स्टोरी’, ‘यमला पगला दीवाना 2’, ‘युंगिस्तान’, ‘तुम बिन 2’, ‘सोलो’ और ‘तान्हाजी’ जैसी फिल्मों में काम करती नजर आईं। कई फिल्मों का हिस्सा रहीं नेहा अपने 16 साल के करियर में सिर्फ़ 1 ब्लॉकबस्टर ही दे पाई हैं, लेकिन इस फिल्म में उनका किरदार एक सहायक अभिनेत्री का था।

नेहा बिहार की रहने वाली हैं

बता दें, नेहा शर्मा मूल रूप से बिहार की रहने वाली हैं। उन्होंने NIFT से फ़ैशन डिज़ाइन की पढ़ाई करके अपने करियर की शुरुआत की थी। अभिनेत्री के पिता अजीत शर्मा बिहार विधानसभा की भागलपुर सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं। वह वर्तमान में भी विधायक हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर सांसद का चुनाव भी लड़ा था। नेहा शर्मा इस चुनाव प्रचार का भी हिस्सा थीं और रैलियों में अपने पिता का समर्थन करती नज़र आईं। उनकी तस्वीरें काफ़ी वायरल हुईं। नेहा शर्मा की दो बहनें हैं, आयशा शर्मा और रितिका शर्मा। आयशा शर्मा भी एक्ट्रेस हैं और वह जॉन अब्राहम के साथ काम कर चुकी हैं। वहीं रितिका फ़िल्मी दुनिया से कोसों दूर हैं।

चेहरे पर पल्लू डाल भाभी ने किया उछल-उछलकर डांस, वीडियो देख खुला रह जाएगा मुंह!

Tags: crook actress neha sharmaneha sharmaneha sharma ajit sharmaneha sharma fatherneha sharma father bihar politician
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025

6 ऐसी किताबें जो बना देंगी आपको एक बेहतर इंसान...

September 8, 2025

एशिया कप से ठीक पहले इस गेंदबाज ने किया कमाल

September 7, 2025

गैस और अपच की समस्या से राहत दिलाएंगी ये हर्बल...

September 7, 2025
बिहार के विधायक की वो बेटी, जिसने पहली ही फिल्म से मचा दी थी सनसनी, बॉलीवुड में चल रहा आज भी हुस्न का सिक्का

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

बिहार के विधायक की वो बेटी, जिसने पहली ही फिल्म से मचा दी थी सनसनी, बॉलीवुड में चल रहा आज भी हुस्न का सिक्का

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बिहार के विधायक की वो बेटी, जिसने पहली ही फिल्म से मचा दी थी सनसनी, बॉलीवुड में चल रहा आज भी हुस्न का सिक्का
बिहार के विधायक की वो बेटी, जिसने पहली ही फिल्म से मचा दी थी सनसनी, बॉलीवुड में चल रहा आज भी हुस्न का सिक्का
बिहार के विधायक की वो बेटी, जिसने पहली ही फिल्म से मचा दी थी सनसनी, बॉलीवुड में चल रहा आज भी हुस्न का सिक्का
बिहार के विधायक की वो बेटी, जिसने पहली ही फिल्म से मचा दी थी सनसनी, बॉलीवुड में चल रहा आज भी हुस्न का सिक्का
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?