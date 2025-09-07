बिहार के विधायक की वो बेटी, जिसने पहली ही फिल्म से मचा दी थी सनसनी, बॉलीवुड में चल रहा आज भी हुस्न का सिक्का

Neha sharma: बॉलीवुड और राजनीति का हमेशा से ही गहरा नाता रहा है। राजनीतिक परिवारों से ताल्लुक रखने वाले कई सितारे आज बॉलीवुड में बड़ा नाम हैं। रितेश देशमुख से लेकर भूमि पेडनेकर तक, आज उन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपनी पारिवारिक विरासत से अलग अपनी पहचान बनाने का फैसला किया। आज हम एक ऐसी ही अभिनेत्री के बारे में बात करेंगे, जो राजनीति से जुड़े परिवार से बॉलीवुड में आईं और वहाँ अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहीं। वैसे, इस हसीना को लोग उनकी फिल्मों से ज़्यादा उनके ग्लैमर गेम के लिए जानते हैं।

पहली ही फिल्म से मिली पहचान

आज हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं, उन्होंने इमरान हाशमी, जैकी भगनानी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अर्जुन कपूर जैसे सितारों के साथ काम किया है। अपने 16 साल के करियर में वह कई फिल्मों में नज़र आईं, लेकिन बतौर मुख्य अभिनेत्री अपनी छाप नहीं छोड़ पाईं। वह सिर्फ़ फिल्मों में ही अपने हुस्न के जलवे बिखेरती नज़र आईं और इसी वजह से वह 16 सालों से इंडस्ट्री में हैं। यह हैं बिहार के विधायक अजीत शर्मा की बेटी नेहा शर्मा। साल 2007 में उन्होंने एक तेलुगु फिल्म से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। अभिनेत्री पहली बार 2007 में आई फिल्म ‘चिरुथा’ में नज़र आईं। अभिनेत्री की दूसरी तेलुगु फिल्म साल 2009 में रिलीज़ हुई। नेहा शर्मा ने 2010 में हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया। अभिनेत्री ने इमरान हाशमी के साथ डेब्यू किया था।

उन्होंने 16 साल पहले इंडस्ट्री में कदम रखा था

वह पहली बार बॉलीवुड फिल्म ‘क्रूक’ में नज़र आईं, जिसमें उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया गया, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई। 2010 में आई फिल्म ‘क्रूक’ में अभिनेत्री नेहा शर्मा के अभिनय और गानों को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया गया। इस फिल्म से अभिनेत्री नेशनल क्रश बन गईं। फिल्म में अपने अभिनय से वह लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रहीं। पहली फिल्म के बाद नेहा शर्मा को कई फिल्मों के ऑफर मिले। नेहा शर्मा ‘क्या सुपर कूल हैं हम’, ‘जयंतीभाई की लव स्टोरी’, ‘यमला पगला दीवाना 2’, ‘युंगिस्तान’, ‘तुम बिन 2’, ‘सोलो’ और ‘तान्हाजी’ जैसी फिल्मों में काम करती नजर आईं। कई फिल्मों का हिस्सा रहीं नेहा अपने 16 साल के करियर में सिर्फ़ 1 ब्लॉकबस्टर ही दे पाई हैं, लेकिन इस फिल्म में उनका किरदार एक सहायक अभिनेत्री का था।

नेहा बिहार की रहने वाली हैं

बता दें, नेहा शर्मा मूल रूप से बिहार की रहने वाली हैं। उन्होंने NIFT से फ़ैशन डिज़ाइन की पढ़ाई करके अपने करियर की शुरुआत की थी। अभिनेत्री के पिता अजीत शर्मा बिहार विधानसभा की भागलपुर सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं। वह वर्तमान में भी विधायक हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर सांसद का चुनाव भी लड़ा था। नेहा शर्मा इस चुनाव प्रचार का भी हिस्सा थीं और रैलियों में अपने पिता का समर्थन करती नज़र आईं। उनकी तस्वीरें काफ़ी वायरल हुईं। नेहा शर्मा की दो बहनें हैं, आयशा शर्मा और रितिका शर्मा। आयशा शर्मा भी एक्ट्रेस हैं और वह जॉन अब्राहम के साथ काम कर चुकी हैं। वहीं रितिका फ़िल्मी दुनिया से कोसों दूर हैं।

