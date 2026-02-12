Home > मनोरंजन > Bhabiji Ghar Par Hain: अब ओटीटी पर देख सकेंगे ‘फन ऑन द रन’ मूवी, इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी फिल्म

Bhabiji Ghar Par Hain: अब ओटीटी पर देख सकेंगे ‘फन ऑन द रन’ मूवी, इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी फिल्म

Bhabiji Ghar Par Hain OTT Release | Bhabiji Ghar Par Hain OTT Release Date:भाभीजी घर पर है – फन ऑन द रन’ के निर्माताओं ने फिल्म की डिजिटल रिलीज को लेकर बड़ा ऐलान किया है. यह कॉमेडी फिल्म थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर आ रही है.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: February 12, 2026 6:07:31 PM IST

थिएटर में मची धूम अब ओटीटी पर आएगी ‘भाभीजी’ की धमाकेदार एंट्री.
थिएटर में मची धूम अब ओटीटी पर आएगी ‘भाभीजी’ की धमाकेदार एंट्री.


Bhabiji Ghar Par Hain OTT Release | Bhabiji Ghar Par Hain OTT Release Date: लोकप्रिय टीवी शो ‘भाभीजी घर पर हैं’ पर आधारित फिल्म ‘भाभीजी घर पर है-फन ऑन द रन’ को लेकर दर्शकों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस कॉमेडी फिल्म के निर्माताओं ने इसके ओटीटी प्लेटफॉर्म का ऐलान कर दिया है. अब जो दर्शक थिएटर में फिल्म नहीं देख पाए या दोबारा घर बैठे इसका आनंद लेना चाहते हैं, उनके लिए इंतजार ज्यादा लंबा नहीं होगा.

You Might Be Interested In

यहां देख सकेंगे फन ऑन द रन मूवी 

फिल्म के आधिकारिक पोस्टर के मुताबिक, थिएट्रिकल रन पूरा होने के बाद यह फिल्म ZEE5 और OTTplay प्रीमियम पर स्ट्रीम की जाएगी. इस घोषणा के साथ ही फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लग गया है. यह फिल्म लंबे समय से दर्शकों का मनोरंजन कर रहे टीवी सिटकॉम को बड़े पर्दे पर एक नई शैली में पेश करती है. ‘फन ऑन द रन’ में शो के चिर-परिचित किरदारों को एक रोड ट्रिप एडवेंचर के जरिए सिनेमाई अंदाज में दिखाया गया है. मेकर्स ने शो के खास हास्य और संवाद शैली को बरकरार रखते हुए इसे 90 के दशक की हल्की-फुल्की, अफरा-तफरी भरी कॉमेडी का रूप दिया है.

यह है मूवी की कहानी

कहानी की बात करें तो विभूति, तिवारी, अनीता और अंगूरी भाभी उत्तराखंड की एक रोड ट्रिप पर निकलते हैं. लेकिन यह सफर जल्द ही मुसीबत में बदल जाता है, जब उनकी मुलाकात दो गैंगस्टर भाइयों से होती है. स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब ये दोनों बदमाश अंगूरी और अनीता के प्रति आसक्त हो जाते हैं. रवि किशन फिल्म में शांति नाम के गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि मुकेश तिवारी क्रांति के किरदार में नजर आते हैं. कहानी में मोड़ तब आता है जब दोनों गैंगस्टर तिवारी और विभूति को रास्ते से हटाने की साजिश रचते हैं, ताकि वे उनकी पत्नियों को हासिल कर सकें. इसके बाद शुरू होती है गलतफहमियों, पीछा करने और हास्यास्पद स्थितियों से भरी एक जबरदस्त भागदौड़.

You Might Be Interested In

ये कलाकर भी आए है नजर 

फिल्म में आसिफ शेख, रोहिताश्व गौर, शुभांगी अत्रे और विदिशा श्रीवास्तव अपने टीवी किरदारों को दोहराते नजर आते हैं. इनके साथ रवि किशन, मुकेश तिवारी और दिनेश लाल यादव अहम भूमिकाओं में शामिल हैं. निर्माताओं का दावा है कि फिल्म में वही पुराना मजेदार अंदाज, चुटीले संवाद और पारिवारिक मनोरंजन का तड़का मिलेगा, जिसने शो को घर-घर में लोकप्रिय बनाया. अब दर्शक सिनेमाघरों के बाद जल्द ही ओटीटी पर भी इस मस्तीभरे सफर का पूरा आनंद उठा सकेंगे.

You Might Be Interested In
Tags: Bhabiji ghar par hain
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रातभर चेहरे पर लगाएं Aloe Vera Gel, शीशे जैसी चमक...

February 12, 2026

कैसा रहेगा आज का मौसम?

February 12, 2026

इंटरनेट पर गर्दा उड़ा रहे ये भोजपुरी सॉन्ग्स

February 11, 2026

इन 7 ऑउटफिट में सारा अर्जुन ने दिखाया कातिलाना अंदाज

February 10, 2026

क्या सिर्फ सवाल पूछने के लिए किसी को गिरफ्तार कर...

February 8, 2026

इस वैलेंटाइन वीक अपने पर्टनर के साथ देखें ये Romantic...

February 7, 2026
Bhabiji Ghar Par Hain: अब ओटीटी पर देख सकेंगे ‘फन ऑन द रन’ मूवी, इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी फिल्म

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bhabiji Ghar Par Hain: अब ओटीटी पर देख सकेंगे ‘फन ऑन द रन’ मूवी, इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी फिल्म
Bhabiji Ghar Par Hain: अब ओटीटी पर देख सकेंगे ‘फन ऑन द रन’ मूवी, इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी फिल्म
Bhabiji Ghar Par Hain: अब ओटीटी पर देख सकेंगे ‘फन ऑन द रन’ मूवी, इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी फिल्म
Bhabiji Ghar Par Hain: अब ओटीटी पर देख सकेंगे ‘फन ऑन द रन’ मूवी, इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी फिल्म