Home > मनोरंजन > Bhabiji Ghar Par Hain: शिल्पा शिंदे आखिर क्यों लौटीं सीरियल ‘भाबी जी घर पर हैं’ में, अब खोला रहस्य

Bhabiji Ghar Par Hain: शिल्पा शिंदे आखिर क्यों लौटीं सीरियल ‘भाबी जी घर पर हैं’ में, अब खोला रहस्य

शिल्पा शिंदे ने 'लॉक अप' सीज़न 2 में 'भाबीजी घर पर हैं' के प्रोड्यूसर के ख़िलाफ़ लगाए गए अपने झूठे उत्पीड़न के मामले के बारे में बात की.

By: JP Yadav | Published: July 7, 2026 1:59:25 PM IST

Bhabiji Ghar Par Hain: शिल्पा शिंदे आखिर क्यों लौटीं सीरियल 'भाबी जी घर पर हैं' में, अब खोला रहस्य
Bhabiji Ghar Par Hain: शिल्पा शिंदे आखिर क्यों लौटीं सीरियल 'भाबी जी घर पर हैं' में, अब खोला रहस्य


‘अंगूरी’ का किरदार निभाकर चर्चा में आईं शिल्पा शिंदे का कहना है कि ‘भाबीजी घर पर हैं’ के प्रोड्यूसर ने झूठे हैरेसमेंट केस के 9 साल बाद उनसे वापस आने के लिए गुज़ारिश की थी. टेलीविज़न एक्टर शिल्पा शिंदे इस साल जून में तब सुर्खियों में आईं जब उन्होंने ‘भाबीजी घर पर हैं’ के प्रोड्यूसर, संजय कोहली के खिलाफ झूठे हैरेसमेंट के आरोप लगाने की बात कबूल की. ​​अब वह रियलिटी शो, ‘लॉक अप: सच या सजा’ में वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट हैं. लेटेस्ट एपिसोड में एक्टर को अपना बचाव करते हुए देखा गया और उन्होंने बताया कि प्रोड्यूसर ने उनसे शो में वापस आने के लिए गुज़ारिश की थी और आरोपों के बावजूद वह उनके साथ ठीक हैं.

शिल्पा शिंदे का कहना है कि प्रोड्यूसर के खिलाफ झूठा हैरेसमेंट केस करके उन्होंने कुछ गलत नहीं किया. योगेश रावत और रियाज़ अली से बात करते हुए उन्होंने शिल्पा को उनके नकली हैरेसमेंट केस के बारे में अपना नज़रिया समझाया. योगेश ने कहा कि वह भी कुछ ऐसा ही झेल चुके हैं और इसलिए उन्हें वह गलत लगती हैं, जबकि रियाज़ ने बताया कि उन्हें लगता है कि इस तरह के नकली आरोप एक आदमी की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं.

You Might Be Interested In

नहीं किया कानून का गलत इस्तेमाल

शिल्पा ने फिर कहा- ‘मैंने साम, दाम, दंड और भेद का इस्तेमाल किया. मैंने कानून का गलत इस्तेमाल नहीं किया, मैंने उसका इस्तेमाल किया. अगर तुम कहते हो कि मैंने कानून को अपने फायदे के लिए तोड़ा-मरोड़ा, तो तुम वही लोग हो जो एक औरत के मरने के बाद मोमबत्तियां जलाते हैं, यह कहते हुए कि उसने अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ी. वह मेरे लिए अच्छा है. 9 साल के बाद मुझे गिड़गिड़ाके वापस शो में लिया है. क्यों लिया? (उसने मुझसे 9 साल बाद लौटने की भीख मांगी? उसने ऐसा क्यों किया?).

शिल्पा ने लगाया था पैसे नहीं देने का आरोप

जब योगेश ने अपनी राय बदलने से मना कर दिया, तो शिल्पा ने यह कहते हुए बात खत्म कर दी’ ‘मैं सही कह रही हूं, तुम अभी बच्चे हो। जब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा तो तुम्हें एहसास होगा.’ यहां पर बता दें कि वर्ष 2016 में हिट सिटकॉम ‘भाबीजी घर पर हैं’ से शिल्पा शिंदे के जाने से शो के प्रोड्यूसर्स के साथ उनकी बहुत ज़्यादा बहस हुई. प्रोडक्शन हाउस ने उन पर अनप्रोफेशनल होने का आरोप लगाया, वहीं शिल्पा ने आरोप लगाया कि उन्हें उनके पैसे नहीं दिए गए और दावा किया कि उन्हें सेट पर हैरेसमेंट और अनहेल्दी वर्क एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ा. एक साल बाद उन्होंने प्रोड्यूसर संजय कोहली के खिलाफ हैरेसमेंट की कंप्लेंट भी फाइल की. ​​यह झगड़ा आखिरकार कोर्ट के बाहर सुलझ गया.

9 साल बाद ‘भाबी जी घर पर हैं’ में लौटीं वापस

हाल ही में भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के पॉडकास्ट पर बात करते हुए शिल्पा ने उस मुश्किल दौर के बारे में सोचा और एक हैरान करने वाला खुलासा किया. उन्होंने माना कि प्रोड्यूसर के खिलाफ उन्होंने जो हैरेसमेंट का आरोप लगाया था, वह सच नहीं था, उन्होंने कहा कि उन्होंने यह इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पास बाकी सभी ऑप्शन खत्म हो गए हैं. उन्होंने कहा कि उस समय, मैंने कंप्लेंट फाइल की क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है. मेरे लिए सभी दरवाजे बंद हो गए थे. पॉपुलर सिटकॉम में शिल्पा ने अंगूरी भाभी का रोल किया था, और उनकी कॉमिक टाइमिंग और बोलने के तरीके ने फैंस का ध्यान खींचा. शो हिट हो गया. शिल्पा के जाने के बाद शुभांगी अत्रे ने उनकी जगह ली. अब 9 साल बाद शिल्पा शो में वापस आ गई हैं और वही किरदार निभा रही हैं.

Tags: entertainment
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अर्जुन तेंदुलकर की शादी की अनदेखी तस्वीरें वायरल, सानिया चंडोक...

July 6, 2026

रणवीर सिंह की ये फिल्म न करें मिस

July 6, 2026

शक्ति कपूर की इन फिल्मों को देख डर जाती थी...

July 6, 2026

क्यों रहता है मन अशांत? आयुर्वेदिक उपाय आएंगे काम!

July 6, 2026

इन अभिनेत्रियों के प्यार में दीवाने थे सनी देओल

July 6, 2026

घर में सांपों की नो-एंट्री! बस लगा लें ये पौधे

July 6, 2026
Bhabiji Ghar Par Hain: शिल्पा शिंदे आखिर क्यों लौटीं सीरियल ‘भाबी जी घर पर हैं’ में, अब खोला रहस्य

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bhabiji Ghar Par Hain: शिल्पा शिंदे आखिर क्यों लौटीं सीरियल ‘भाबी जी घर पर हैं’ में, अब खोला रहस्य
Bhabiji Ghar Par Hain: शिल्पा शिंदे आखिर क्यों लौटीं सीरियल ‘भाबी जी घर पर हैं’ में, अब खोला रहस्य
Bhabiji Ghar Par Hain: शिल्पा शिंदे आखिर क्यों लौटीं सीरियल ‘भाबी जी घर पर हैं’ में, अब खोला रहस्य
Bhabiji Ghar Par Hain: शिल्पा शिंदे आखिर क्यों लौटीं सीरियल ‘भाबी जी घर पर हैं’ में, अब खोला रहस्य