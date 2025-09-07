चेहरे पर पल्लू डाल भाभी ने किया उछल-उछलकर डांस, वीडियो देख खुला रह जाएगा मुंह!

Viral Dance Video: सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन कोई नया ट्रेंड छा जाता है। ट्रेंड फॉलो कर ही लोग वायरल भी हो जाते हैं। यही वजह है कि आजकल आपको इंटरनेट पर डांस से लेकर कॉमेडी के कई वीडियो देखने को मिल रहे हैं। हाल में भी एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक भाभी मुंह पर पल्लू डालकर धमाकेदार डांस करती दिख रही हैं। भाभी का डांस इतना जोरदार है जिसे देख आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा।

भाभी ने जोरदार डांस से लूटी महफिल!

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि घर के बाहर आंगन में डीजे लगा है और एक शख्स कमर हिलाता दिखाई दे रहा है। फिर भाभी की झलक दिखाई देती है जो ब्लैक साड़ी पहन उछल-उछलकर डांस कर रही होती हैं।

वीडियो में देखा जा सकता है कि भाभी अपने मुंह पर लंबा-सा पल्लू डाले हुए हैं और वह फुल एनर्जी के साथ कभी कमर हिला रही हैं, तो कभी ठुमके लगा रही हैं। भाभी का जोरदार, एनर्जी से भरा और उछल-उछलकर डांस करना लोगों को खूब पसंद आ रहा है।

डांस वीडियो हो रहा है जमकर वायरल

भाभी के डांस का यह वीडियो इंस्टाग्राम पर रॉयल जाटनी नाम के पेज से अपलोड किया गया है। इस पेज की ऑनर नेहा हैं, जो एक रील क्रिएकटर हैं। इस पेज पर और भी कई डांस वीडियोज हैं। बता दें, वायरल वीडियो लगभग डेढ़ साल पहले इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था और अब तक इसे 3 लाख 45 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। वहीं, भाभी के डांस वीडियो पर कमेंट्स की भी भरमार है।

एक यूजर ने भाभी के डांस वीडियो पर लिखा है, यह वीडियो सबसे हटकर है। आपकी सारी वीडियो देखी है, सो क्यूट भाभी। तो दूसरे ने लिखा, भाभी यह वीडियो आपको वायरल कर देगी…पक्का…मस्त डांस। वहीं, एक ने भाभी की तारीफ करते हुए लिखा, बहुत सुपर मजा आ गया डीसेंट डांस।

भाभी के डांस वीडियो पर लाखों में व्यूज आ चुके हैं और यह लगातार वायरल हो रहा है। इस वीडियो ने भी साबित कर दिया कि टैलेंट दिखाने के लिए स्टेज नहीं, बस कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है।