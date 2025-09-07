Home > मनोरंजन > इंफ्लूएंसर > चेहरे पर पल्लू डाल भाभी ने किया उछल-उछलकर डांस, वीडियो देख खुला रह जाएगा मुंह!

चेहरे पर पल्लू डाल भाभी ने किया उछल-उछलकर डांस, वीडियो देख खुला रह जाएगा मुंह!

Dance Video: वायरल वीडियोज की कड़ी में एक भाभी का डांस क्लिप सामने आया है। वीडियो में भाभी मुंह पर पल्लू डालकर ऐसा ताबड़तोड़ डांस कर रही हैं, जिसे देख आपका मुंह खुला रह जाएगा।

Published By: Prachi Tandon
Published: September 7, 2025 19:09:00 IST

चेहरे पर पल्लू डाल भाभी ने किया उछल-उछलकर डांस, वीडियो देख खुला रह जाएगा मुंह!

Viral Dance Video: सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन कोई नया ट्रेंड छा जाता है। ट्रेंड फॉलो कर ही लोग वायरल भी हो जाते हैं। यही वजह है कि आजकल आपको इंटरनेट पर डांस से लेकर कॉमेडी के कई वीडियो देखने को मिल रहे हैं। हाल में भी एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक भाभी मुंह पर पल्लू डालकर धमाकेदार डांस करती दिख रही हैं। भाभी का डांस इतना जोरदार है जिसे देख आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा।

भाभी ने जोरदार डांस से लूटी महफिल!

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि घर के बाहर आंगन में डीजे लगा है और एक शख्स कमर हिलाता दिखाई दे रहा है। फिर भाभी की झलक दिखाई देती है जो ब्लैक साड़ी पहन उछल-उछलकर डांस कर रही होती हैं।  

View this post on Instagram

A post shared by Neha (@royaljatni7939)

वीडियो में देखा जा सकता है कि भाभी अपने मुंह पर लंबा-सा पल्लू डाले हुए हैं और वह फुल एनर्जी के साथ कभी कमर हिला रही हैं, तो कभी ठुमके लगा रही हैं। भाभी का जोरदार, एनर्जी से भरा और उछल-उछलकर डांस करना लोगों को खूब पसंद आ रहा है। 

डांस वीडियो हो रहा है जमकर वायरल

भाभी के डांस का यह वीडियो इंस्टाग्राम पर रॉयल जाटनी नाम के पेज से अपलोड किया गया है। इस पेज की ऑनर नेहा हैं, जो एक रील क्रिएकटर हैं। इस पेज पर और भी कई डांस वीडियोज हैं। बता दें, वायरल वीडियो लगभग डेढ़ साल पहले इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था और अब तक इसे 3 लाख 45 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। वहीं, भाभी के डांस वीडियो पर कमेंट्स की भी भरमार है। 

एक यूजर ने भाभी के डांस वीडियो पर लिखा है, यह वीडियो सबसे हटकर है। आपकी सारी वीडियो देखी है, सो क्यूट भाभी। तो दूसरे ने लिखा, भाभी यह वीडियो आपको वायरल कर देगी…पक्का…मस्त डांस। वहीं, एक ने भाभी की तारीफ करते हुए लिखा, बहुत सुपर मजा आ गया डीसेंट डांस। 

भाभी के डांस वीडियो पर लाखों में व्यूज आ चुके हैं और यह लगातार वायरल हो रहा है। इस वीडियो ने भी साबित कर दिया कि टैलेंट दिखाने के लिए स्टेज नहीं, बस कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। 

Tags: Dance Videoentertainment newsviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025

6 ऐसी किताबें जो बना देंगी आपको एक बेहतर इंसान...

September 8, 2025

एशिया कप से ठीक पहले इस गेंदबाज ने किया कमाल

September 7, 2025

गैस और अपच की समस्या से राहत दिलाएंगी ये हर्बल...

September 7, 2025
चेहरे पर पल्लू डाल भाभी ने किया उछल-उछलकर डांस, वीडियो देख खुला रह जाएगा मुंह!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

चेहरे पर पल्लू डाल भाभी ने किया उछल-उछलकर डांस, वीडियो देख खुला रह जाएगा मुंह!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

चेहरे पर पल्लू डाल भाभी ने किया उछल-उछलकर डांस, वीडियो देख खुला रह जाएगा मुंह!
चेहरे पर पल्लू डाल भाभी ने किया उछल-उछलकर डांस, वीडियो देख खुला रह जाएगा मुंह!
चेहरे पर पल्लू डाल भाभी ने किया उछल-उछलकर डांस, वीडियो देख खुला रह जाएगा मुंह!
चेहरे पर पल्लू डाल भाभी ने किया उछल-उछलकर डांस, वीडियो देख खुला रह जाएगा मुंह!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?