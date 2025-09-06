पल्लू गिराकर गुलाबी ब्लाउज में भाभी जी ने कैमरे के सामने लचकाई कमरिया, Video देखने से पहले छिपा लें फोन!

Desi Dance Video: देसी गानों पर डांस करना हर किसी को पसंद होता है। कुछ लोग स्टेज पर अपने डांस से गर्दा उड़ा देते हैं, तो कुछ कैमरे के सामने अपने मूव्स का जलवा दिखाना पसंद करते हैं। यही वजह है कि आजकल सोशल मीडिया पर तरह-तरह के डांस वीडियो देखने को मिलते हैं। इन दिनों भी एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद यूजर्स के होश उड़ गए हैं। और उड़े भी क्यों न वीडियो में भाभी जी ने अपने हॉट मूव्स से कैमरे के सामने ऐसा जलवा बिखेरा है जिसे लोग बार-बार देख रहे हैं।

भाभी जी ने पल्लू गिराकर कैमरा के सामने किया डांस

वायरल डांस वीडियो में भाभी गुलाबी रंग का ब्लाउज और सिल्क की साड़ी पहने दिखाई दे रही हैं। लेकिन, डांस करते समय भाभी अपना पल्लू गिराकर और उसे हाथ में थामकर कैमरा के सामने कमर लचका रही हैं। वीडियो में भोजपुरी गाने ‘दिलवा के चोर’ पर भाभी जी की कमर की अदाएं देख फैंस आहें भरते नहीं थक रहे हैं। जहां एक तरफ भाभी की कमर लचक रही है, वहीं दूसरी तरफ उनके एक्सप्रेशन्स भी कातिलाना हैं।

भाभी का लुक भी आ रहा लोगों को पसंद

वायरल वीडियो में भाभी ने जिस तरह से कमर लचकाई है, उसे देख कई लोगों के दिल फिसल रहे हैं। भाभी जी ने वीडियो में देसी अंदाज में इंटरनेट पर हॉटनेस का तड़का रही हैं। वीडियो में दिख रहे भाभी जी के लुक की बात करें तो उन्होंने साड़ी के साथ हाथों में चूड़ियां, मांग में सिंदूर और गुलाबी लिपस्टिक से अपना लुक पूरा किया है।

भाभी जी का वीडियो जमकर हो रहा वायरल

भाभी जी का दिल जीत लेने वाला वीडियो इंटरनेट की दुनिया में जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर नेटीजन्स लाइक्स और कमेंट्स के जरिए जमकर प्यार बरसा रहे हैं।

बता दें, भाभी का डांस वीडियो इतना बोल्ड है कि इसे पब्लिक प्लेस में तो भूलकर भी देखने की गलती न करें। वहीं, अगर गलती से वीडियो प्ले भी हो जाए, तो तुरंत अपने फोन की स्क्रीन छिपा लें। भाभी जी के सुपर सिजलिंग डांस का वीडियो पूजा यदुवंशी नाम के अकाउंट से इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया है। पूजा यदुवंशी अकाउंट के 34.2K फॉलोअर्स हैं और इसपर तरह-तरह के डांस वीडियोज देखने को मिल सकते हैं।