खींच-खींच कर फटने लगेगी दिमागी नसें, जब देखेंगे साउथ की ये फिल्म, आखिरी के 20 मिनट रख देंगे झिंझोड़ कर

साउथ की फिल्में अपने दमदार कहानी, बेहतरीन कलाकार और उनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए जानी जाती हैं, यही वजह की साउथ की फिल्मों को भारत ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी पसंद किया जाता है. ऐसी की एक साउथ फिल्म के बारे में यहां हम आपुको बताने जा रहे हैं, जिसकी अनोखी कहानी ने सबका दिल जीत लिया था, इस फिल्म की कहानी और फिल्म में लोककथाओं से जुड़ा रोमांच और शानदार क्लाइमैक्स से दर्शकों को थिएटर में हिलाकर रख दिया था. सस्पेंस और ऐक्शन भी इस फिल्म में खचाखचा भर है.

फिल्म कांतारा में ऋषभ शेट्टी की अदाकारी

हम बात कर रहे हैं 2022 में आई कन्नड़ फिल्म ‘कांतारा’ (Kantara) की, जिसने थिएटर में रिलीज होते ही पर्दे फाद दिए थे और साउथ से लेकर बॉलीवुड तक हर जगह सिर्फ इस फिल्म के ही चर्चे थे. इस फिल्म की जबरदस्त कास्ट और उनकी अदाकारी ने हर किसी को दंग कर दिया था. फिल्म कांतारा में ऋषभ शेट्टी ने अपनी दमदार अदाकारी से फिल्म में जान डाल दी थी और लोगों को अपना दिवाना बना लिया था, इस फिल्म को डायरेक्ट भी ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) ने ही किया था. इसके अलावा फिल्म कांतारा में सप्तमी गौड़ा, किशोर, अच्युत कुमार और प्रमोद शेट्टी जैसे कलाकार भी अहम भूमिका में नजर आए थे और उनकी अदाकारी को भी लोगों ने काफी पसंद किया था

सुपरहिट फिल्म ‘कांतारा’ की कहानी

फिल्म कांतारा (Kantara) की कहानी एक गांव, उसकी परंपराओं और वहां की रहस्यमयी लोककथाओं पर आधारित है, जहां शिवा, जिसकी किरदार ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) ने निभाया है, वो नाम का एक युवक होता है, जो गांव और जंगल की जमीन को लेकर चल रही लड़ाई में फंस जाता है. शुरुआत में साधारण सा दिखने वाला ये इंसान शिवा, आगे चलकर दैव और इंसान के बीच की कड़ी बनता है, फिल्म में दिखाया गया ‘दैव का नृत्य’ और उससे जुड़ा रहस्य आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला है और आप चाह कर भी उस सीन को भूला नहीं पाएंगे, यहीं से फिल्म अपने असली सस्पेंस को उजागर करती है, जिसके बाद आप सीट से भी उठना पसंद नहीं करेंगे, ये सोचकर की कोई सीन आंखों से निकल ना जाए. वहीं फिल्म का आखिरी 20 मिनट दर्शकों को झकझोर कर रख देने वाला है

कौन से ओटीटी पर अवेलेबल है फिल्म ‘कांतारा’

अगर आपने अब तक साउथ की सुपरहिट फिल्म ‘कांतारा’(Kantara) नहीं देखी है, तो आप इसे नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं, इसके अलावा भी यह फिल्म कई भाषाओं में आसानी से मिल जाएगी है. फिल्म को IMDb पर 8.2 की जबरदस्त रेटिंग मिली है.

‘कांतारा ए लेजेंड: चैप्टर 1’ रिलीज डेट (Kantara: Chapter 1 Release Date)

बता दें कि फिल्म ‘कांतारा’ का दूसरा पार्ट ‘कांतारा ए लेजेंड: चैप्टर 1’ 2 अक्टूबर, 2025 को रिलीज होने वाला है,जिसका लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. दरअसल यह अगला पार्ट ‘कांतारा: ए लेजेंड’ का प्रीक्वल होने वाला है, इसलिए इसे चैप्टर 1 कहा गया है.