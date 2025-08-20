थिएटर पर निकली फुस्सी बम, लेकिन Ott पर रिलीज होते ही मचा दिया धमाल, देखें यहां ऐसी 5 फिल्में, जो बना देंगी आपका वीकेंड खास

Best Movies On Amazon Prime: कई ऐसी फिल्में होती है, जो थिएटर पर तो बुरी तरह पिट जाती है, लेकिन Ott पर तहलका मचा देती हैं, यही वजह है कि थिएटर के बाद मेकर्स फिल्मों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करते हैं और मोटी कमाई करते हैं। आज हम आपको ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो थिएटर पर तो कोई कमाल नहीं दिखाई पाई और बेहद बुरी तरह से फ्लॉप रही, लेकिन Ott पर आते ही इन फ्लॉप फिल्मों ने धमाल मचा दिया और मेकर्स को रातों-रात मालामाल कर दिया। तो चलिए आज जानते हैं ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में।

अंदाज अपना अपना (Andaz Apna Apna)

फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में सबसे पहला नाम आता हैं आमिर खान और सलमान खान की फिल्म ‘अंदाज अपना अपना’ का, जो साल 1994 में रिलीज हुई थी औरथिएटर पर पिट गई थी। इस फिल्म में आमिर खान और सलमान खान के अलावा करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, जूही चावला, परेश रावल और शक्ती कपूर जैसी बड़ी और बेहतरीन स्टार कास्ट थी और फिल्म का बजट भी 2.9 करोड़ रुपये था। फिल्म ‘अंदाज अपना अपना’ (Andaz Apna Apna) बेहद कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन फिर भी यह थिएटर पर अपना कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होने के बाद फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इसकी IMDb रेटिंग 8 है।

तुम्बाड (Tumbbad)

2018 में रिलीज हुई फिल्म “तुम्बाड” थिएटर पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। फिल्म की कहानी महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के एक गाँव, तुम्बाड पर आधारित है। इस गाँव के लोगों का मानना है कि उनके पूर्वजों ने यहाँ एक खजाना छिपाया है। फिल्म मे एक पौराणिक देवता हस्तर है, जो देवी की पहली संतान है और उसे लालच के कारण शाप मिला था, जिसकी वजह से उसे उसे हमेशा भूखा रहना पड़ता है। वहीं विनायक राव नाम का एक व्यक्ति हस्तर के खजाने की तलाश में तुम्बाड गाँव में आता है, लेकिन लालच की वजह से उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। फिल्म “तुम्बाड” की कहानी बेहद शाानदार और इसमें सस्पेंस और थ्रिलर कुटकुट कर भरा हुआ हैं। आज की तारीख में यह फ्लॉप फिल्म “तुम्बाड” (Tumbbad) ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो की सबसे बेस्ट फिल्म में से एक हैं और इसे IMDb पर 8.2 रेटिंग मिली है।

तमाशा (Tamasha)

रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की फिल्म ‘तमाशा’ भी इस फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में शुमार है। फिल्म की कहानी बेहद डीप है और बेहद अहम संदेश देती हैं, लेकिन यह फिल्म थिएटर पर अपना कमाल नहीं दिखा पाई। लेकिन जब फिल्म ‘तमाशा’ (Tamasha) को जब अमेजन प्राइम वीडियो रिलीज किया गया, तो इस फिल्म को महत्व मिला और लोगों ने इसे काफी पसंंद किया। इसके अलावा इस फिल्म को IMDb पर 7.4 रेटिंग मिली है।

डेल्ही बेली (Delhi Belly)

बॉलीवुड एक्टर इमरान ख़ान और आमिर खान की फिल्म “डेल्ही बेली” बेहद बोल्ड कॉमेडी से भरी हैं। फिल्म में गाली-गलौज और गंदे सीन भर भर कर दिए गए हैं, लेकिन यह फिल्म थिएटर पर बिल्कुल फुस्सी निकली और बुरी तरह पिट गई। लेकिन जब फिल्म “डेल्ही बेली” (Delhi Belly) को जब अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया, तो फिल्म में भोचाल मचा दया और जबरदस्त ट्रेस हुई IMDb पर इसे फिल्म को 7.6 रेटिंग मिली।

अग्निपथ (Agneepath)

1990 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की फिल्म ‘अग्निपथ’ लोगों को थिएटर पर कुछ खास पसंद नहीं आई थी, लेकिन फिल्म में अमिताभ बच्चन की अदाकारी को काफी पसंद किया गया हैं। वहीं जब इस फिल्म ‘अग्निपथ’ (Agneepath) ओटीटी प्लैटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया तो लोग इस फिल्म के दीवाने हो गए और इस फिल्म को काफी अच्छी रेटिंग भी मिली।