सस्पेंस और थ्रिलर से खचाखच भरी है ये फिल्में और वेब सीरीज! क्लाइमेक्स देख फटने लगेगी दिमाग की नसें, IMDb पर मिली टॉप रेटिंग

Best Web Series And Movie: सस्पेंस और थ्रिलर टाइप की फिल्म और वेब सीरीज ऑटीटी पर देखने के लिए ढूंढ रहे हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं यहां ऐसी वेब सीरीज और फिल्मे, जिनकी कहानी थिएटर पर धमाल मचा गई और ott पर छप्पर फाड़ दिया। इन बेस्ट फिल्मे और वेब सीरीज की कहानी बेहद शानदार हैं और इनमें सस्पेंस और थ्रिलर कुटकुट कर भरा हुआ है, जो आपको फुल ऑन एंटरटेनमेंट देता है।

Published By: chhaya sharma
Published: September 2, 2025 00:13:53 IST

Best Movie And Web Series Who Got Top Rating On IMDb: क्या आपके अंदर भी फिल्मे और वेब सीरीज देखने का किड़ा है और आप को सस्पेंस और थ्रिलर टाइप फिल्में पसंद हैं, जिसकी कहानी में जानदार हो और हर एक सीन सस्पेंस और थ्रिलर से भरा हो और फिल्म का क्लाइमेक्स भी अन एक्सपेक्टेड हो, तो हम आपके लिए लाए हैं यहां  ऐसी वेब सीरीज और फिल्मे, जिनकी कहानी थिएटर पर धमाल मचा गई और ott पर छप्पर फाड़ दिया, इसी वजह से इन बेस्ट वेब सीरीज और फिल्मों को IMDb पर टॉप रेटिंग मिली हैं। तो चलिए जानते हैं, कौस सी है वो फिल्में और वेब सीरीज, जो लोगों को बेहद पसंद आई थी। 

हसीन दिलरुबा (Haseen Dillruba)

सस्पेंस और थ्रिलर से भरी फिल्मों की लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज हुई फिल्म हसीन दिलरुबा का। 2 घंटे 15 मिनट की इस फिल्म की कहानी इतनी शानदार है, जो आपको टीवी के सामने से हिलने नहीं देगी। फिल्म का हर सीन सस्पेंस और थ्रिलर से भरा हुआ हैं। वहीं फिल्म हसीन दिलरुबा (Haseen Dillruba) क्लाइमेक्स को आपको हैरान कर देने वाला है, जिसे आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे। IMDb पर इस फिल्म को 6.9 की हाई रेटिंग मिली हैं। फिल्म हसीन दिलरुबा में आपको तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी जैसे कलाकारों ने अपनी बेहतरीन अदाकारी का जलवा दिखाया है। 

तितली (Titli) 

ऑटीटी पर मस्ट वॉच की लिस्ट में दूसरा नाम आता है 2014 मे रिलीज हुई फिल्म तितली (Titli), जिसकी कहानी दिल्ली की सड़कों और हिंसक माहौल में रहने वाले एक परिवार की है। फिल्म में दिखाया है कि एक परिवार का छोटा लड़का होता है, जो  जिंदगी से आज़ाद होना चाहता है। लेकिन उसके दूसरे भाई उसकी शादी नेलू से करा देते है, जिसके बाद सब बदल जाता है। यह फिल्म अपराध, संघर्ष और बचाव की बेहतरीन कहानी है, जो आपको जरूर देखनी चाहिए। फिल्म तितली (Titli) को 7.9 की हाई रेटिंग मिली है और यह अमेज़न प्राइम (Amazon Prime Video) पर अवेलेबल है। 

ब्लैक फ्राइडे (Black Friday)

1993 के मुम्बई बम धमाकों पर बनी फिल्म ब्लैक फ्राइडे की कहानी बेहद शानदार और धमाकेदा हैं। फिल्म में दिखाया है की कैसे पुलिस जांच के माध्यम से बेहद दर्दनाक घटना की गुत्थी खोलती है। सच्ची घटनाओं पर आधारित इस फिल्म ब्लैक फ्राईडे (Black Friday) में अपराध, राजनीति और बदले की कहानी को बेहद बेहतरीन ढंग से परेदे पर उतारा गया हैं। IMDb पर फिल्म ब्लैक फ्राइडे को 8.4 की टॉप रेटिंग दी है और इसे आप आसानी से नेटफ्लिक्स (Netflix) पर देख सकते हैं।

इलेवन (Eleven)

सस्पेंस और थ्रिलर से भरी वेब सीरीज की लिस्ट में सीरीज इलेवन (Eleven) का नाम भी आता है, जिसमे रहस्यमय जुड़वां हत्याओं की गुत्थी को सुलझाया जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि मास्क पहने कातिल बेंजामिन, बची हुई जुड़वाँ बहनों को अपने जाल में फसा कर अपने भाई-बहन की हत्या करवाता है। वहीं जांच के बाद स्कूल की एक पुरानी घटना का पता लगता है, जो इस मामले को और भी ज्यादा गहरा कर देती है। सीरीज का क्लाइमेक्स बेहद चौका देने वाला है जिसे देखा आप भी चौक जाएंगे। IMDb Rating पर इस वेब सीरीज को 7.4 की रेटिंग मिली है और अमेज़न प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर आप इसे आसानी से देख सकते हैं। 

जोसेफ (Joseph)

क्राइम-थ्रिलर से भरी मलयालम फिल्म जोसेफ एक ऐसे पुलिस अधिकारी की कहानी है, जो कई रहस्यमय मौतों की जांच करता है। वहीं एक क्राइम जांच के दौरान उसे अपने पूराने  अतीत के दर्दनाक अनुभवों का सामना भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से यह फिल्म बेहद दिलचस्प होती जाती है। फिल्म सस्पेंस और भावनाओं का एक अनूठा मेल है, जो आपको देखने में काफी पसंद आने वाली है। IMDb पर इस फिल्म जोसेफ (Joseph) को 8.0 की रेटिंग मिली है और आप इसे अमेज़न प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर आसानी से देख सकते हैं। 

