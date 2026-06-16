Obsession की भी बाप निकली ये फिल्म! 22 साल पहले किया था साबित कि डर सिर्फ भूतों से ही नहीं लगता; Netflix पर देखें

Best Horror Thriller OTT Film: लोगों को सिर्फ कुछ ही दिनों में दीवाना बनाने वाली फिल्म हॉरर-थ्रिलर ऑब्सेशन सुर्खियों में है. off campus के बाद हर किसी की जुबान पर बस इसी फिल्म का नाम है. बता दें कि हॉलीवुड हॉरर-थ्रिलर फिल्म ऑब्सेशन की कहानी इतनी शानदार है कि फिल्म देखने के बाद हर कोई इस फिल्म से Obsessed हो गया है. जानकारी के मुताबिक यह इंग्लिश फिल्म हॉरर और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का बेहतरीन मिश्रण है, जो दर्शकों को बहुत मज़ेदार अनुभव देती है. लेकिन-लेकिन-लेकिन! आज हम आपको एक ऐसी बॉलीवुड फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जो ऑब्सेशन से भी कई ज्यादा खतरनाक और न भूलने वाली है. हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये फिल्म आज से 22 साल पहले सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी.

इस फिल्म के आज भी दीवाने हैं लोग

जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो फिल्म है Krishna Cottage जो साल 2004 में सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जहां obsession में एक लड़की के सिर पर प्यार का जुनून सवार होता है तो वहीं krishna cottage में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है जहां एक लड़की लड़के के प्यार में इतनी पागल होती है कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता. दोनों ही फिल्में हॉरर-थ्रिलर फिल्में हैं. जहां आज obession लोगों के दिलों में राज कर रही हैं वहीँ krishna cottage को भी कोई मन से बाहर नहीं निकाल पाया है.

Obsession से भी ज्यादा खतरनाक!

वैसे तो krishna cottage 2004 में रिलीज़ होने पर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी. लेकिन बाद में इस फिल्म ने धूम मचा दी थी और आज तक लोग इसके दीवाने हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह फिल्म संत्राम वर्मा के निर्देशन में बनी पहली फिल्म थी. हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई, लेकिन बाद में टीवी पर दिखाए जाने के कारण इसे ‘कल्ट स्टेटस’ मिला और आज भी इसे बॉलीवुड की बेहतरीन हॉरर-साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्मों में से एक माना जाता है.

इन कलाकारों ने की बेहतरीन एक्टिंग

सोहेल खान, ईशा कोप्पिकर, अनीता हसनंदानी और रति अग्निहोत्री जैसे सितारों वाली Krishna Cottage हॉलीवुड फिल्म Obsession से भी ज़्यादा डरावनी और रोमांचक है. सोहेल की ये फिल्म एक ऐसी लड़की की कहानी है, जिसका प्यार का जुनून उसे इस हद तक ले जाता है कि वो मरने के बाद भी अपने प्रेमी का पीछा नहीं छोड़ती और अगले जन्म में वापस आकर उसकी ज़िंदगी में तबाही मचाती है.

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कहां देखें Krishna Cottage और Obsession?

अगर आपने अभी तक Krishna Cottage नहीं देखी है और इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद इसे देखने के लिए उत्साहित हैं, तो आप इसे Netflix और Youtube जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर आसानी से ऑनलाइन देख सकते हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही यह फिल्म कमर्शियल रूप से सफल नहीं रही, लेकिन अपने डरावने दृश्यों और दिलचस्प कहानी की वजह से आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है. इतना ही नहीं इस फिल्म के गानें भी आज भी हमारे दिल-दिमाग पर कब्जा किए हुए हैं. वहीँ अगर Obsession की बात करें तो आप इस film को Prime Video पर देख सकते हैं.