Home > मनोरंजन > सस्पेंस और ट्विस्ट से भरपूर ये 5 बेहतरीन क्राइम korean drama को न करे नजरअंदाज

सस्पेंस और ट्विस्ट से भरपूर ये 5 बेहतरीन क्राइम korean drama को न करे नजरअंदाज

इन कहानियों में मुश्किल के पुलिस की इन्वेस्टीगेशन और कुछ अपराधियों का दिमागी खेल बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है

Published By: Anuradha Kashyap
Published: September 1, 2025 10:04:26 IST

Best Crime Korean Drama
Best Crime Korean Drama

K-Drama: कोरियन ड्रामा सभी को काफी ज्यादा पसंद होते हैं अक्सर लोगों को लगता है कोरियन में केवल रोमांस और क्यूट मोमेंट्स से होते हैं लेकिन बहुत सारे लोग जिनको थ्रिलर सस्पेंस और मिस्त्री पसंद होती है। उनके लिए भी बहुत सारे के ड्रामा है जो वह देख सकते हैं इन कहानियों में मुश्किल के पुलिस की इन्वेस्टीगेशन और कुछ अपराधियों का दिमागी खेल बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है हर एक एपिसोड में नया ट्विस्ट आता है जिसको देखने के लिए दर्शक अपनी सीट से नहीं उठते हैं। 

Vincenzo
वीन्सेन्ज़ो सबसे फेमस के द्रमास में से एक है जिसने लोगों का दिल जीत लिया है इसमें स्मार्ट प्लानिंग करने वाले कैरेक्टर को दिखाया गया है कहानी में एक माफिया और कानून के बीच की जंग काफी अच्छे से दिखाई गई है विन्सेन्ज़ो कैसानो  की चालाकी और जस्टिस के लिए उसकी लड़ाई हर दर्शक को देखना पसंद आई और इसमें रोमांस और कॉमेडी सीन्स भी काफी अच्छी मात्रा में है कहानी हर एक मोड पर नया ट्विस्ट लेती है  इसकी स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें सॉन्ग जोंग-की, जियोन येओ-बिन , ओके टेक-योन , किम येओ-जिन और क्वाक डोंग-योन भी हैं। 

Stranger
स्ट्रेंजर एक बहुत अनोखी कहानी है इसमें भ्रष्ट अधिकारियों और पुलिस ऑफिसर की कहानी दिखाई गई है इसमें मुख्य किरदार एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बिना किसी इमोशंस के केस को सुलझाता है इसमें भ्रष्टाचार सस्पेंस और अदालत की लड़ाई दिखाई गई है। हर एक एपिसोड में एक नया सुराग मिलता है और कहानी को नया मोड़ भी मिलता है इसके स्टार कास्ट के बाद करें तो चो सेउंग-वू और  बे डूना है।

Mouse

माउस एक बहुत ही रोमांचक क्राइम थ्रिलर के- ड्रामा है इसमें सीरियल किलर की कहानी दिखाई गई है जो कि पुलिस से टक्कर लेता है इसमें अपराधियों की मेंटालिटी को काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया है कहानी में हर मोड़ पर सस्पेंस और डर देखने को मिलता है माउस ड्रामा दिखता है कि अपराध की दुनिया में हर छोटी गलती कितनी बड़ी घटना में बदल सकती है इसमें एक्टिंग करते हुए क्यूंग सू-जिन, पार्क जू-ह्यून, ली ही-जून, ली सेउंग-गी नजर आते हैं।  

Signal 

सिग्नल एक टाइम ट्रेवल क्राइम ड्रामा है जो प्रेजेंट और पास्ट से जुड़ा हुआ है। इसमें प्रेजेंट और पास्ट के केस सुलझाने की कोशिश की है।इसमें पुलिस अफसर और पुराने केस के बीच के लिंक को दिखाया गया है। हर एक एपिसोड में एक नई मिस्ट्री देखने को मिलती है। सिग्नल अपने अनोखे कॉन्सेप्ट और कैरेक्टर्स के लिए हमेशा याद रखी जाता है इसमें एक्टिंग करते हुए ली जे-हून, किम हये-सू, चो जिन-वूंग नजर आने वाले हैं।  

Flower of Evil

फ्लावर ऑफ फैमिली एक फैमिली के- ड्रामा है जिसमें एक फैमिली की मिस्त्री और अपराध को दिखाया गया है। इसमें पति-पत्नी की कहानी दिखाई गयी है जिसमें पति का कोई पास्ट मिस्त्री है। इस ड्रामा के  हर एपिसोड में ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और इसमे आपको काफी  इमोशनल सीन भी देखने को मिलते हैं। यह ड्रामा दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है कि इसमें कौन सच बोल रहा है और कौन झूठा बोल रहा है। इसमें आपको ली जून-गी, मून चाए-वोन अहम भूमिका मेंनजर आएंगे।  

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाए बच्चों के लिए स्वादिष्ट और बाजार जैसी...

September 1, 2025

रागी रोटी से करे अपने सुगर लेवल को कंट्रोल और...

September 1, 2025

झटपट तैयार करें मूंग दाल हलवा, स्वाद ऐसा कि उंगलियां...

September 1, 2025

किस समय पर चाय पीना होता है सबसे सही? जानें

August 31, 2025

खाली पेट अदरक को चबाने से क्या होता है?

August 31, 2025

लाल मिर्च खाने के 5 बड़े नुकसान

August 31, 2025
सस्पेंस और ट्विस्ट से भरपूर ये 5 बेहतरीन क्राइम korean drama को न करे नजरअंदाज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

सस्पेंस और ट्विस्ट से भरपूर ये 5 बेहतरीन क्राइम korean drama को न करे नजरअंदाज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सस्पेंस और ट्विस्ट से भरपूर ये 5 बेहतरीन क्राइम korean drama को न करे नजरअंदाज
सस्पेंस और ट्विस्ट से भरपूर ये 5 बेहतरीन क्राइम korean drama को न करे नजरअंदाज
सस्पेंस और ट्विस्ट से भरपूर ये 5 बेहतरीन क्राइम korean drama को न करे नजरअंदाज
सस्पेंस और ट्विस्ट से भरपूर ये 5 बेहतरीन क्राइम korean drama को न करे नजरअंदाज
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?