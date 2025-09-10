‘Jolly LLB 3’ का इंतजार? तो ये 7 धांसू कोर्ट रूम ड्रामा आज ही देख लें

कोर्ट रूम की दुनिया हमेशा से रोमांच और सस्पेंस से भरी रही है। बड़े पर्दे पर जब वकील बहस करते हैं और जज फैसला सुनाते हैं, तो दर्शकों को भी लगता है मानो वे खुद अदालत के अंदर मौजूद हैं। यही वजह है कि कोर्ट रूम ड्रामाज (Court Room Dramas) हमेशा हिट रहे हैं और अब जॉली एलएलबी 3 (Jolly LLB 3) की चर्चा के बीच लोग पुरानी यादगार फिल्मों और शोज को फिर से याद कर रहे हैं।

अगर आप भी Jolly LLB 3 का इंतजार करते-करते बोर हो रहे हैं, तो ये लिस्ट आपके लिए परफेक्ट है। इन फिल्मों और सीरीज में सच्चाई, तर्क और भावनाओं का ऐसा मिक्स है कि आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे।

Best Courtroom Dramas

• Pink (2016)

अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू स्टारर यह फिल्म तीन लड़कियों की कहानी है, जो गलत इल्जाम के खिलाफ खड़ी होती हैं. इस फिल्म का No means no डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर है.

• Jolly LLB (2013)

अरशद वारसी और बमन ईरानी की ये फिल्म एक छोटे वकील की बड़ी लड़ाई को दिखाती है. कोर्ट रूम में हंसी के साथ-साथ सिस्टम पर कड़ा कटाक्ष भी देखने को मिलता है.

• Mulk (2018)

ऋषि कपूर और तापसी पन्नू की यह फिल्म एक मुस्लिम परिवार की कहानी है, जो आतंकवाद के आरोप से अपना सम्मान और पहचान बचाने के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ता है.

• Damini (1993)

सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्रि की यह क्लासिक फिल्म आज भी याद की जाती है. ‘तारीख पर तारीख’ डायलॉग और इंसाफ की जंग को इसमें बेहद दमदार तरीके से दिखाया गया है.

• Criminal Justice (2019, Hotstar)

विक्रांत मैसी और पंकज त्रिपाठी की यह सीरीज एक मर्डर केस के इर्द-गिर्द घूमती है. इसमें पंकज त्रिपाठी का किरदार वकील के रूप में गहरी छाप छोड़ता है.

• Sirf Ek Banda Kaafi Hai (2023, Zee5)

मनोज बाजपेयी की फिल्म की कहानी वास्तविक जीवन से ली गयी है और एक बेहद हाइप्रोफाइल केस पर आधारित है. फिल्म में मनोज ने वकील का किरदार निभाया है जो एक बच्ची को न्याय दिलवाने के लिए जी जान लगा देता है.

• Guilty Minds (2022, Prime Video)

लगभग 3 साल पहले अमेजन पर आई इस वेब सीरीज में ड्राइवरलेस कार से होने वाले सड़क हादसे और मामले से जुड़े विवाद को बारीकी से दिखाया था. तीन वकीलों की कहानी दिखाती है, जो अलग अलग केस से गुजरते हैं.