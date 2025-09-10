Home > मनोरंजन > ओटीटी > ‘Jolly LLB 3’ का इंतजार? तो ये 7 धांसू कोर्ट रूम ड्रामा आज ही देख लें

‘Jolly LLB 3’ का इंतजार? तो ये 7 धांसू कोर्ट रूम ड्रामा आज ही देख लें

Best Court-Room Dramas On OTT: जॉली एलएलबी 3 के आने तक बोर हो रहे हैं? तो आपके लिए ओटीटी पर हिट कोर्ट रूम ड्रामाज अवेलेबल हैं, जो इंसाफ की लड़ाई को अलग अंदाज में पेश करती हैं.

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 10, 2025 23:26:00 IST

Court room drama
Court room drama

कोर्ट रूम की दुनिया हमेशा से रोमांच और सस्पेंस से भरी रही है। बड़े पर्दे पर जब वकील बहस करते हैं और जज फैसला सुनाते हैं, तो दर्शकों को भी लगता है मानो वे खुद अदालत के अंदर मौजूद हैं। यही वजह है कि कोर्ट रूम ड्रामाज (Court Room Dramas) हमेशा हिट रहे हैं और अब जॉली एलएलबी 3 (Jolly LLB 3) की चर्चा के बीच लोग पुरानी यादगार फिल्मों और शोज को फिर से याद कर रहे हैं।

अगर आप भी Jolly LLB 3 का इंतजार करते-करते बोर हो रहे हैं, तो ये लिस्ट आपके लिए परफेक्ट है। इन फिल्मों और सीरीज में सच्चाई, तर्क और भावनाओं का ऐसा मिक्स है कि आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे।

Best Courtroom Dramas

• Pink (2016)

अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू स्टारर यह फिल्म तीन लड़कियों की कहानी है, जो गलत इल्जाम के खिलाफ खड़ी होती हैं. इस फिल्म का No means no डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर है.

• Jolly LLB (2013)

अरशद वारसी और बमन ईरानी की ये फिल्म एक छोटे वकील की बड़ी लड़ाई को दिखाती है. कोर्ट रूम में हंसी के साथ-साथ सिस्टम पर कड़ा कटाक्ष भी देखने को मिलता है.

• Mulk (2018)

ऋषि कपूर और तापसी पन्नू की यह फिल्म एक मुस्लिम परिवार की कहानी है, जो आतंकवाद के आरोप से अपना सम्मान और पहचान बचाने के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ता है.

• Damini (1993)

सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्रि की यह क्लासिक फिल्म आज भी याद की जाती है. ‘तारीख पर तारीख’ डायलॉग और इंसाफ की जंग को इसमें बेहद दमदार तरीके से दिखाया गया है.

• Criminal Justice (2019, Hotstar)

विक्रांत मैसी और पंकज त्रिपाठी की यह सीरीज एक मर्डर केस के इर्द-गिर्द घूमती है. इसमें पंकज त्रिपाठी का किरदार वकील के रूप में गहरी छाप छोड़ता है.

• Sirf Ek Banda Kaafi Hai (2023, Zee5)

मनोज बाजपेयी की फिल्म की कहानी वास्तविक जीवन से ली गयी है और एक बेहद हाइप्रोफाइल केस पर आधारित है. फिल्म में मनोज ने वकील का किरदार निभाया है जो एक बच्ची को न्याय दिलवाने के लिए जी जान लगा देता है.

30,000 करोड़ की दौलत पर भिड़ा Sunjay Kapur का परिवार, मां ने भी उठाए सवाल, पत्नी प्रिया बोलीं- इनको सड़कों पर नहीं छोड़ा

• Guilty Minds (2022, Prime Video)

लगभग 3 साल पहले अमेजन पर आई इस वेब सीरीज में ड्राइवरलेस कार से होने वाले सड़क हादसे और मामले से जुड़े विवाद को बारीकी से दिखाया था. तीन वकीलों की कहानी दिखाती है, जो अलग अलग केस से गुजरते हैं.

Tags: best courtroom dramajolly llb 3Mulk moviePink movieSection 375 film
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दही खाने में की ये गलती? फायदे की जगह हो...

September 11, 2025

नाश्ते में क्या खाएं ये 6 आसान और हेल्दी रेसिपीज...

September 11, 2025

दिल को स्वस्थ रखना अब हुआ आसान, डॉक्टर गोयल के...

September 11, 2025

सपनों का लहंगा: अपनी शादी के लिए चुनें 6 सबसे...

September 11, 2025

फैट बर्निंग के लिए ब्लैक टी बेहतर या कॉफी? जानें...

September 11, 2025

सेहतमंद के साथ साथ करे पाचन मजबूत और वजन कंट्रोल,...

September 10, 2025
‘Jolly LLB 3’ का इंतजार? तो ये 7 धांसू कोर्ट रूम ड्रामा आज ही देख लें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

‘Jolly LLB 3’ का इंतजार? तो ये 7 धांसू कोर्ट रूम ड्रामा आज ही देख लें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘Jolly LLB 3’ का इंतजार? तो ये 7 धांसू कोर्ट रूम ड्रामा आज ही देख लें
‘Jolly LLB 3’ का इंतजार? तो ये 7 धांसू कोर्ट रूम ड्रामा आज ही देख लें
‘Jolly LLB 3’ का इंतजार? तो ये 7 धांसू कोर्ट रूम ड्रामा आज ही देख लें
‘Jolly LLB 3’ का इंतजार? तो ये 7 धांसू कोर्ट रूम ड्रामा आज ही देख लें