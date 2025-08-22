बोरिंग वीकेंड का तोड़: ‘मिश्रा जी की पड़ोसन’ से लेकर ‘कोर्ट रूम तक’ ऐसी जबरदस्त कॉमेडी, जिसे देखकर पूरा परिवार हो जाएगा लोटपोट

Best Web Series To Watch For Family : अगर काम की टेंशन और रोजमर्रा की उलझनों के बीच कभी आपको लगता है कि सब कुछ बोरिंग हो गया है, तो अब वक्त है कुछ नया ट्राई करने का। आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी वेब सीरीज मौजूद हैं जो आपके मूड को तुरंत बदल देंगी। इनकी कहानियां दिल को छू लेने वाली हैं और किरदार इतने देसी अंदाज में पेश किए गए हैं कि आप खुद को उनसे जोड़ पाएंगे।कहीं ‘बिट्टू की मम्मी’ के ताने सुनकर मुस्कान आएगी तो कहीं ‘बनराकस’ और ‘बिनोद’ की हरकतें आपको हंसते-हंसते लोटपोट कर देंगी। इन सीरीज की कॉमिक टाइमिंग इतनी कमाल की है कि ये न सिर्फ बोरियत मिटाएंगी बल्कि आपके परिवार को भी हंसी के पलों से भर देंगी।

Panchayat (पंचायत)

कहाँ देखें: Amazon Prime Video

IMDb Rating: 9.0

गांव की सादगी और राजनीति को हंसी के तड़के के साथ दिखाने वाली ‘पंचायत’ में अभिषेक त्रिपाठी (जितेंद्र कुमार) की कहानी है, जो शहर छोड़कर गांव में पंचायत सचिव बन जाते हैं। फुलेरा गांव, ‘बनराकस’ और ‘बिनोद’ जैसे किरदार और प्रधान जी की मजेदार नोकझोंक इस सीरीज को हर एपिसोड में मजेदार बना देती है।

Dupahiya (दुपहिया)

कहाँ देखें: Amazon Prime Video

IMDb Rating: 7.4

भारत का पहला क्राइम-फ्री गांव. सुनने में ही मजेदार लगता है, है ना? यही कॉन्सेप्ट लेकर आई है ‘Dupahiya’। यह सीरीज आपको गांव की राजनीति, रिश्तों और एकता की झलक हंसते-हंसते दिखाती है। कहानी धीरे-धीरे एक परिवार से पूरे गांव तक फैलती है और आपको पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर देती है।

Gullak (गुल्लक)

कहाँ देखें: SonyLIV

IMDb Rating: 9.1

अगर आप ‘पंचायत’ पसंद करते हैं तो ‘गुल्लक’ आपका दिल जीत लेगी। इसमें मिश्रा परिवार की कहानी है पिता, मां और उनके दो बेटे। घर-घर में होने वाली छोटी-छोटी बहसें, ताने और नोकझोंक इस सीरीज को इतना रिलेटेबल बनाती हैं कि आपको अपना बचपन और परिवार याद आ जाएगा।

Maamla Legal Hai (मामला लीगल है)

कहाँ देखें: Netflix

IMDb Rating: 8.0

कोर्टरूम में हमेशा सीरियस माहौल होता है, लेकिन इस सीरीज में आपको कोर्ट की दुनिया हंसते-हंसते दिखाई जाएगी। जज और वकीलों की नोकझोंक और मजाकिया अंदाज आपको बार-बार हसनें पर मजबूर कर देगा।

Kota Factory (कोटा फैक्ट्री)

कहाँ देखें: Netflix

IMDb Rating: 9.0

IIT की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की जद्दोजहद और कोटा का माहौल इस सीरीज में दिखाया गया है। हालांकि टॉपिक सीरियस लगता है, लेकिन किरदारों की मासूमियत और मजाकिया पल आपको हंसने का मौका देते हैं।

Aspirants (एस्पिरेंट्स )

कहाँ देखें: Amazon Prime Video

IMDb Rating: 9.1

UPSC की तैयारी कर रहे छात्रों की स्ट्रगल और दोस्ती की कहानी है ‘Aspirants’। इसमें आपको हंसी, इमोशंस और ज़िंदगी से जुड़ी कई बातें एक साथ देखने को मिलेंगी। हल्के-फुल्के हंसी वाले सीन इसे और भी मजेदार बना देते हैं।