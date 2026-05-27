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दर्दनाक हादसे में बंगाली सिनेमा के मशहूर निर्देशक अनीक दत्ता का निधन, जानें कैसे हुई मौत, पुलिस जांच में जुटी

Anik Dutta death: बंगाली फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका देते हुए मशहूर निर्देशक अनिक दत्ता का बुधवार को निधन हो गया. जानकारी के मुताबिक, कोलकाता स्थित उनके घर की छत से गिरने के बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. हादसे की वजह अभी साफ नहीं हो सकी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 27, 2026 4:22:14 PM IST

बंगाली सिनेमा के मशहूर निर्देशक अनीक दत्ता का निधन
बंगाली सिनेमा के मशहूर निर्देशक अनीक दत्ता का निधन


Anik Dutta death: बंगाली सिनेमा इंडस्ट्री यानी टॉलीवुड से बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. मशहूर फिल्म निर्देशक अनिक दत्ता का बुधवार दोपहर अचानक निधन हो गया. बताया जा रहा है कि कोलकाता के गड़ियाहाट इलाके स्थित उनके आवास की छत से गिरने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. हादसे के तुरंत बाद उन्हें ढाकुरिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके. कुछ ही देर बाद अस्पताल ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. उनके अचानक निधन की खबर से पूरी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है.

हादसे की वजह अब भी रहस्य

फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि यह हादसा कैसे हुआ. पुलिस और परिवार की ओर से अभी तक कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि निर्देशक छत से कैसे गिरे. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने तक किसी भी संभावना पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहना जल्दबाजी माना जा रहा है. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन पुलिस ने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की है.

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‘भूतेर भबिश्यत’ से बनाई थी अलग पहचान

अनिक दत्ता को बंगाली सिनेमा में उनकी अलग सोच, सामाजिक व्यंग्य और अनोखी फिल्ममेकिंग स्टाइल के लिए जाना जाता था. उन्होंने विज्ञापन जगत से फिल्मों की दुनिया में कदम रखा था. साल 2012 में रिलीज हुई उनकी फिल्म भूतेर भबिश्यत ने उन्हें जबरदस्त पहचान दिलाई. यह फिल्म रिलीज होते ही बड़ी हिट साबित हुई थी. भूतिया कहानी के जरिए सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर व्यंग्य करने के उनके अंदाज को दर्शकों ने खूब पसंद किया. इसी फिल्म ने उन्हें टॉलीवुड में एक अलग पहचान दिलाई.

‘अपराजितो’ को मिली थी अंतरराष्ट्रीय सराहना

‘भूतेर भबिश्यत’ की सफलता के बाद उन्होंने कई चर्चित फिल्मों का निर्देशन किया. इनमें Aparajito, ‘आश्चर्य प्रदीप’, ‘मेघनादवध रहस्य’ और ‘बरुणबाबुर बंधु’ जैसी फिल्में शामिल हैं. उनकी फिल्म ‘अपराजितो’ को खास तौर पर काफी सराहना मिली थी. महान फिल्मकार Satyajit Ray को श्रद्धांजलि के रूप में बनाई गई इस फिल्म को देश और विदेश के समीक्षकों ने खूब पसंद किया था. उनकी फिल्मों में बंगाली मध्यमवर्गीय जीवन, सामाजिक ढांचे और हल्के हास्य का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता था.

प्रतिष्ठित परिवार से था संबंध

अनिक दत्ता एक प्रतिष्ठित और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखते थे. वह यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के संस्थापक नरेंद्र चंद्र दत्ता के पोते थे. फिल्म समीक्षकों का मानना है कि एडवरटाइजिंग इंडस्ट्री में लंबे समय तक काम करने के अनुभव ने उनकी सिनेमाई भाषा को बेहद परिपक्व बनाया. उनकी फिल्मों में विजुअल प्रस्तुति और संवाद शैली को काफी अलग माना जाता था.

आखिरी फिल्म पिछले साल हुई थी रिलीज

अपने फिल्मी करियर में अनीक दत्ता ने कुल आठ फिल्मों का निर्देशन किया. उनकी आखिरी रिलीज फिल्म ‘जतो कांडो कोलकातातेई’ थी, जो साल 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. काम के प्रति ईमानदारी और अलग तरह के सिनेमा के लिए उन्हें इंडस्ट्री में खास सम्मान हासिल था. निर्देशक के निधन की खबर सामने आते ही टॉलीवुड के कलाकारों, निर्देशकों और फिल्म समीक्षकों ने सोशल media पर दुख जताना शुरू कर दिया. कई कलाकारों ने उन्हें बंगाली सिनेमा का संवेदनशील और प्रयोगधर्मी फिल्मकार बताते हुए श्रद्धांजलि दी. उनके अचानक चले जाने को टॉलीवुड के लिए बड़ी क्षति माना जा रहा है.

Tags: anik dutta passes awazbhooter bhabishyat director death
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