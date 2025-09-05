Sex Racket चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुई ये पॉपुलर एक्ट्रेस, कराती थी टीवी अभिनेत्रियों से जबरदस्ती गंदा काम

Anushka Moni Mohan Das Arrested For Prostitution Racket: एंटरटेनमेंट की दुनिया में कई ऐसी एक्ट्रेस हैं, जिनका नाम “सेक्स रैकेट” के धंधे में आया और फिर बड़ा स्कैंडल और कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है, ऐसे ही एक बार फिर ऐसी की चौकाने वाली खबर सामने आ रही हैं कि एक पॉपुलर ऐक्ट्रेस “सेक्स रैकेट” (Sex Racket) करते हुए पकड़ी गई है और उन पर आरोप हैं कि उन्होंने कई अन्य एक्ट्रेसेस को इस गलत धंधे में धकेला है।



एक्ट्रेस अनुष्का मोनी मोहन दास चला रही थी सेक्स सेक्स रैकेट

दरअसल, हाल ही में मुंबई से लगे हुए काशीमिरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने सेक्स रैकेट (Sex Racket) का भंडाफोड़ किया हैं और इस सेक्स रैकेट को चलाने में 41 साल की एक्ट्रेस अनुष्का मोनी मोहन दास (Anushka Moni Mohan Das) का नाम सामने आया हैं। एक्ट्रेस पर आरोप है कि उन्होंने एक, दो नहीं बल्कि कई सारी एक्ट्रेसेस को इस गलत धंधे में धकेला है। अनुष्कामोनी मोहन दास को लेकर पंडितों का कहना है कि वो उन एक्ट्रेसेस को शिकार बनाती थी, जिन्हें काम की बेहद जरूरत होती थी।

लंबे समय से चल रहा था सेक्स रैकेट

पुलिस ने बताया है कि लंबे समय से चल रहे इस सेक्स रैकेट (Sex Racket) के उनको गुप्त जानकारी मिली थी और इसका खुलासा करने के लिए उन्होंने दो फर्जी ग्राहक तैयार किए थे। सेक्स रैकेट चला रहे आरोपियों ने इन फर्जी ग्राहको को मुंबई-अहमदाबाद हाईवे के पास काशीमिरा स्थित एक मॉल में बुलाया था, जहां पुलिस ने उन आरोपियों को रंगेहाथ पैसे लेते हुए पकड़ा और इस बड़ा कांड में नाम आया एक्ट्रेस अनुष्का मोनी मोहन दास (Anushka Moni Mohan Das) को भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और वहा फंसी दो महिलाओं को रेस्क्यू भी किया गया, जिन्हें इस धंधे में जबरदस्त धकेला गया था। अनुष्का मोनी मोहन दास चल रहे सेक्स रैकेट में फंसी दोनों महिलाएं टीवी सीरियल और बंगाली सिनेमा में काम कर चुकी हैं

एक्ट्रेस पर लगीं ये धाराएं

मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त मदन बिल्ला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की मानव तस्करी से संबंधित धारा और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया और गिरफ्तार किया हैं। पुलिस का कहना है कि ये सेक्स रैकेट (Sex Racket) हाई-प्रोफाइल ग्राहकों के लिए चलाया जा रहा था और जहां एक्ट्रेस अनुष्का मोनी मोहन दास (Anushka Moni Mohan Das) बचौलिए का काम कर रही थी। पुलिस ने आगे कहा कि अब इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों को लेकर कार्रवाई जारी है और अब इस पूरे मामले की तहकीकात होगी और पता लगाया जाएगा की आरोपी महिला इस रैकेट में कब से शामिल थी।