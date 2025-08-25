Home > मनोरंजन > Joy Banerjee: नहीं रहे एक्टर और बीजेपी नेता जॉय बनर्जी, 62 की उम्र में ली आखिरी सांस

Joy Banerjee Passed Away: दरअसल, जॉय बनर्जी मधुमेह और सीओपीडी से पीड़ित थे और 15 अगस्त को सांस लेने में तकलीफ की वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था, हालाँकि फिर उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। लेकिन सोमवार को उनकी हालत अचानक बिगड़ गई और उनका निधन हो गया।

August 25, 2025

Joy Banerjee Dies: जाने-माने एक्टर और भारतीय जनता पार्टी के नेता जॉय बनर्जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्होंने सोमवार ( 25 अगस्त)को सुबह 11:35 बजे कोलकाता के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। दरअसल, जॉय बनर्जी मधुमेह और सीओपीडी से पीड़ित थे और 15 अगस्त को सांस लेने में तकलीफ की वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था, हालाँकि फिर उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। लेकिन सोमवार को उनकी हालत अचानक बिगड़ गई और उनका निधन हो गया।

17 अगस्त को उन्हें दोबारा भर्ती कराया गया था

जॉय बनर्जी न केवल अभिनय जगत में, बल्कि राजनीति जगत में भी एक जाना-माना नाम थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दो बार सांसद का चुनाव भी लड़ा था। जॉय बनर्जी लंबे समय से क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी सीओपीडी से पीड़ित थे और उन्हें मधुमेह भी था। उन्हें 15 अगस्त को भर्ती कराया गया था, लेकिन फिर उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। घर लौटने के बाद उनकी हालत फिर बिगड़ गई, जिसके बाद 17 अगस्त को उन्हें दोबारा भर्ती कराया गया और वेंटिलेटर पर रखा गया और आज सुबह उनका निधन हो गया।

जॉय बनर्जी कौन थे?

जॉय बनर्जी एक प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता और भाजपा नेता थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दो बार संसदीय चुनाव लड़ा। उनका जन्म 23 मई 1963 को हुआ था। जॉय बनर्जी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मशहूर फिल्म ‘अपरूपा’ से की थी और पहली ही फिल्म से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रहे। इसके बाद उन्होंने कई लोकप्रिय फिल्मों में काम किया, जिनमें ‘मिलन तिथि’, ‘अभागिनी’, ‘हीरक जयंती’, ‘जीवन मरण’, ‘तुमी कर’, ‘दीपशिखा’ और ‘पेनम कोलकाता’ जैसी फिल्में शामिल हैं।

शताब्दी रॉय के खिलाफ चुनाव लड़ा

हालांकि, पिछले कुछ सालों में वह किसी फिल्म में नजर नहीं आए और धीरे-धीरे फिल्मों से दूरी बनाकर राजनीति में सक्रिय हो गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने शताब्दी रॉय के खिलाफ और फिर 2019 में भाजपा के टिकट पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद सजदा अहमद के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालाँकि, दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा और फिर 2021 में उन्होंने राजनीति से भी दूरी बना ली। उन्होंने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि वह अब भाजपा का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे।

