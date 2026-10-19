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Belraj Kalarickal Dies: 4 दिन पहले रिलीज हुई थी सीरीज, अब निर्देशक का होटल में मिला शव; आखिर क्या हुआ ऐसा?

Belraj Kalarickal Death: मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है. फिल्ममेकर बलराज कलारिकल का कोच्चि के एक होटल के कमरे में शव मिला है, जिसने मनोरंजन जगत को हिलाकर रख दिया है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 19, 2026 5:53:42 PM IST

फिल्ममेकर बेलराज कलारिकल का निधन
फिल्ममेकर बेलराज कलारिकल का निधन


कुछ दिनों पहले मलयालम फिल्ममेकर बेलराज कलारिकल ने सीरीज ‘कप्पी स्क्वॉड’ से निर्देशन की दुनिया में कदम रखा था. अब वह कोच्चि के एक होटल में मृत पाए गए हैं. उनके निधन की खबर ने सभी को हैरान कर दिया है. जानें पूरा मामला. 

होटल में मृत मिले डायरेक्टर

सिनेमा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्ममेकर बेलराज कलारिकल कक्कनाड स्थित एक होटल के कमरे में बेहोशी की हालत में मिले थे. शुरुआती जानकारी में उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई, लेकिन अभी तक उनकी मृत्यु के असली कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. आपको बता दें कि वह सिर्फ 27 साल के थे. 

कुछ दिन पहले रिलीज हुई थी सीरीज

बीते 15 अक्टूबर को बेलराज कलारिकल के निर्देशन में बनी पहली सीरीज ‘कप्पी स्क्वॉड’ जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी. निर्देशन में कदम रखने से पहले बेलराज ने ‘निज़ल’, ‘मधुरम’ और ‘डाकिनी’ जैसी मलयालम फिल्मों में असिस्टेंट और एसोसिएट डायरेक्टर के रूप में काम किया था. ‘कप्पी स्क्वाड’ उनकी पहली स्वतंत्र सीरीज थी, जिसे श्रीकांत मोहन ने बनाया और राहुल रिजी नायर ने फर्स्ट प्रिंट स्टूडियो के तहत प्रोड्यूस किया.

फिल्मी जगत जता रहा शोक

बेलराज फर्स्ट प्रिंट स्टूडियो के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे. उनकी मौत के बाद, फिल्ममेकर और एक्टर राहुल रिजी नायर ने अपने साथी को श्रद्धांजलि दी, उन्हें एक प्यारे दोस्त और प्रोडक्शन हाउस के पीछे एक खास क्रिएटिव ताकत के तौर पर याद किया. 
 
JioHotstar, जहां हाल ही में Kaapi Squad की स्ट्रीमिंग शुरू हुई थी, ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से फिल्ममेकर को श्रद्धांजलि दी. प्लेटफॉर्म ने एक मैसेज शेयर किया, जिसमें लिखा था, ‘कुछ अलविदा बहुत जल्दी आ जाते हैं. रेस्ट इन पीस, बेलराज कलारिकल.’

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Tags: Belraj KalarickalBelraj Kalarickal Death NewsBelraj Kalarickal Dies
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