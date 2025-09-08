छोटी सी स्कर्ट पहन सलमान के गाने पर ऐसे थिरकी हसीना, चेहरा दिखाए बिना ही कर गई कमाल

Ojaswi Verma Dance Video: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में डांस का अपना ही महत्व है. डांस के जरिए कोई किसी से भी आसानी से कनेक्ट हो सकता है। अब बेली डांसर ओजस्वी वर्मा को ही ले लीजिए। अपनी बेली डांसिंग से ओजस्वी सोशल मीडिया पर तेजी से पॉपुलर होने वाली सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। कई वीडियो में ओजस्वी अपना चेहरा भी नहीं दिखाती हैं, बैक से केवल उनके डंक मूव्स ही नजर आते हैं लेकिन तब भी फैंस उनके डांस से एक सेकंड नजरें नहीं हटा पाते। हर गाने पर ओजस्वी के डांस मूव्स इतने किलर होते हैं कि देखने वाला बस देखते ही रह जाये।

सलमान खान के गाने पर दिखाया बेहतरीन डांस

कुछ दिनों पहले उन्होंने एक डांस वीडियो शेयर किया था जिसमें वो सलमान खान (Salman Khan) के गाने ‘कैरेक्टर ढीला है…’ पर अपनी कमर मटकाती नजर आ रही थीं। हर बीट पर उनकी कमर के मूवमेंट लाजवाब थे। मिनी स्कर्ट और टॉप में ओजस्वी का लुक भी काफी ग्लैमरस था और हर कोई उनके अंदाज और डांस पर फ़िदा होने से खुद को रोक नहीं पाया। ओजस्वी ने ‘महबूब मेरे’, ‘रौशनी से भरे भरे’ और ‘कुसु कुसु’ जैसे गानों पर भी अपने डांस से यूट्यूब पर पहचान बनाई है। इन्हें मिलियन में व्यूज मिले हैं।

सोशल मीडिया पर बेहद पॉपुलर हैं ओजस्वी

भोपाल जैसे छोटे शहर से आईं ओजस्वी को बचपन से डांस का शौक था। वह स्कूल और कॉलेज में भी स्टेज परफॉरमेंस देने से नहीं हिचकिचाती थीं। धीरे-धीरे ये शौक प्रोफेशन में बदला और ओजस्वी ने बेली डांस को ही अपनी पहचान बना लिया। इंडिया में बेली डांसिंग करने वाले लोग काफी कम हैं इसलिए ओजस्वी को ये डांस फॉर्म सीखने में काफी दिक्कतें आईं। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत करते हुए आज इस मुकाम तक पहुंच चुकी हैं कि वो दूसरों को अपने डांस स्कूल में बेली डांसिंग की ट्रेनिंग दे रही हैं। सोशल मीडिया पर उनके 1.4 मिलियन फॉलोवर्स हैं। ओजस्वी कई पब्लिक इवेंट्स में भी अपनी परफॉरमेंस से लोगों का दिल जीतती हैं। उनकी उम्र 29 साल है।