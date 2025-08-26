ये फिल्म नहीं एक डरावना खेल हैं- हर सीन में छुपा हैं ऐसा राज, जो उड़ा देगा रातों की नींद!

आजकल के समय में सभी को हॉरर फिल्में देखना काफी ज्यादा पसंद होता है, लोग रोमांटिक और कॉमेडी मूवी से ज्यादा हॉरर फिल्म को पसंद करते हैं। डरावनी फिल्मों में खूब सारा सस्पेंस और डर होता है, ये फिल्में सिर्फ डराने का काम नहीं करती बल्कि कहानी में कुछ ऐसे राज भी छुपे होते हैं जिससे कि दर्शक स्क्रीन से अपनी नजर हटा ही नहीं पाते हैं। यही वजह है कि लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बनी नई-नई डरावनी फ़िल्में ढूढ़ते रहते हैं जिसमें खूब सारा सस्पेंस हो तो आप एक शानदार फिल्म ‘बिगनिंग’ देख सकते हैं।

आखिर क्यों है बिगनिंग इतनी खास ?

बिगनिंग तमिल भाषा में बनी हुई फिल्म है और दर्शक इसको देखकर हैरान हो गए हैं क्योंकि इस फिल्म की कहानी में ट्विस्ट आता है और जिन लोगों को ऐसी फिल्मे पसंद है जिसकी कहानी में ट्विस्ट होता है, तो वह इस फिल्म का आनंद उठा सकते हैं। इस फिल्म को काफी अच्छी तरीके से पेश किया है जिसमें खूब सारा डर है, यह फिल्म आपको दिखाती है कि कैसे अतीत की गलतियां इंसान की जिंदगी काफी हद तक बदल देती है। फिल्म में हर एक सीन पर एक नया ट्विस्ट एंड टर्न आता है सबसे खास बात यह है कि क्लाइमैक्स ऐसा है जिसे कोई सोच भी नहीं सकता हैं। जो लोग कुछ अलग और दिमागी खेल वाली फिल्में पसंद करते हैं उनके लिए उनकी काफी अच्छा ऑप्शन हो सकती है।

बिगनिंग की कहानी है ऐसी जो दिल और दिमाग दोनों को हिला कर रख देती है

इस फिल्म की कहानी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जोसेफ के आसपास घूमती है जो कि अपने पुराने केस की वजह से खुद से और समाज से अलग हो जाता है। वह केरल के एक गांव में अकेले रहने लगता है तभी उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आता है जिसका नाम विनोद होता है। अचानक से गांव में अजीब घटना शुरू होने लग जाती है रातों में डरावनी आवाज आने लग जाती है, लाइट चली जाती है और एक औरत की मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है। इसी के बीचों बीच जोसेफ का पास्ट और विनोद की रियलिटी आपस में एक दूसरे से मिलती है जिससे की सस्पेंस और भी ज्यादा बढ़ता है।

फिल्म में है डर और दिमागी खेल का परफेक्ट कांबिनेश

फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि यह फिल्म केवल डराने का ही काम नहीं करती है बल्कि यह साइकोलॉजिकल खेल भी खेलती है विनोद और जोसेफ दोनों की किरदार काफी एक दूसरे से अलग है और यह दर्शकों को सोचने में मजबूर कर देते हैं कि अब कहानी क्या नया मोड़ आने वाला हैं। यह फिल्म आपको क्लाइमेक्स से पहले अपनी सीट से उठने नहीं देती है, अगर आपको भी थ्रिलर और हॉरर का बेहतरीन कांबिनेशन देखना है तो आप यह फिल्म जरूर देख सकते हैं