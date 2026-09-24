Home > मनोरंजन > ‘जाकर तुम अपनी…’, Manoj Tiwari की बेटी ने कर दिया बाप का नाम खराब; टीवी पर Rhiti Tiwari ने Qazi को दी ऐसी गंदी गाली; कानों से निकलेगा धुआं

‘जाकर तुम अपनी…’, Manoj Tiwari की बेटी ने कर दिया बाप का नाम खराब; टीवी पर Rhiti Tiwari ने Qazi को दी ऐसी गंदी गाली; कानों से निकलेगा धुआं

Bigg Boss 20 | Rhiti Tiwari: बिग बॉस 20 लगातार सुर्ख़ियों में बना हुआ है. काजी तौकीर से लेकर गुल्लू तक लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं. वहीं अब मनोज तिवारी की बेटी भी खूब ट्रोल हो रही है. बता दें कि इस वीकेंड का वार पर सलमान खान ने न सिर्फ कंटेस्टेंट्स को उनके इस हफ्ते के परफॉर्मेंस का रिव्यू करके आईने में दिखाया,

By: Heena Khan | Last Updated: September 24, 2026 9:41:06 AM IST

Bigg Boss 20 qazi touqeer rhiti tiwari
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Bigg Boss 20 | Rhiti Tiwari: बिग बॉस 20 लगातार सुर्ख़ियों में बना हुआ है. काजी तौकीर से लेकर गुल्लू तक लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं. वहीं अब मनोज तिवारी की बेटी भी खूब ट्रोल हो रही है. बता दें कि इस वीकेंड का वार पर सलमान खान ने न सिर्फ कंटेस्टेंट्स को उनके इस हफ्ते के परफॉर्मेंस का रिव्यू करके आईने में दिखाया, बल्कि काजी तौकीर के बीमारी के झूठ का भी पर्दाफाश किया. केवल यही नहीं पिछले दो वीकेंड के वार से सलमान काजी के परफॉरमेंस की तारीफ़ कर रहे हैं. वहीं काजी और मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी के बीच तीखी बहस हो गई. बुधवार को रीति और काजी के बीच तीखी बहस हुई. रीति ने टीवी पर काजी को गंदी-गंदी गालियां दीं, जिससे सभी घरवाले भड़क गए. काजी की टीम ने तो उनका बॉयकॉट भी कर दिया. यह आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा.

सनक गया रीति का दिमाग 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, बुधवार को बिग बॉस ने घरवालों को एक टास्क दिया. इस टास्क में काजी और यंग की टीम के एक मेंबर को एक-दूसरे को रैप स्टाइल में रोस्ट करना था. सबने एक-दूसरे को रोस्ट किया, लेकिन लिमिट में. लेकिन, रितु तिवारी ने बेशर्मी की . रितु ने नेशनल टेलीविज़न पर काज़ी तौकीर और उदिति सिंह को गाली दी. इससे सब नाराज़ हो गए. बात लगभग हाथापाई तक पहुँच गई, लेकिन घरवालों ने हालात संभाले और दोनों को अलग किया. इसके अलावा, काज़ी की टीम, जिसमें माही गिल, गुल्लू, उदिति सिंह और दूसरे लोग शामिल थे, ने रितु का बॉयकॉट कर दिया. यह एपिसोड आज, गुरुवार को दिखाया जाएगा.

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ट्रोल हो रही मनोज की बेटी 

जैसे ही बिग बॉस 20 का प्रोमो रिलीज़ हुआ सोशल मीडिया पर रीति तिवारी बुरी तरह ट्रोल होने लगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रीति तिवारी और काज़ी तौकीर के इस वीडियो पर हर कोई रिएक्ट कर रहा है. ज़्यादातर लोगों ने रीति को ट्रोल किया और उनकी बुराई की. इसके अलावा, लोग उन पर बिहार को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा, ‘मनोज तिवारी, प्लीज़ अपनी बेटी को समझाओ.’दूसरे ने लिखा, ‘तुमने बिहार का नाम खराब किया है.’ तीसरे यूज़र ने लिखा, ‘रिति, तुम्हें शर्म आनी चाहिए.’ वहीं अब वो लगातार ट्रोल हो रही हैं और सुर्ख़ियों में बनी हुई हैं. 

Tags: bigg boss 20manoj tiwariqazi touqeerRhiti tiwari
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