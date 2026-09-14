Home > मनोरंजन > BB 20: एक-दूसरे का मुंह तक नहीं देखना चाहते 2 कंटेस्टेंट, पूरे बिग बॉस 20 के घर में मचाया तूफान, दोनों की जंग देख पसरा सन्नाटा

BB 20: एक-दूसरे का मुंह तक नहीं देखना चाहते 2 कंटेस्टेंट, पूरे बिग बॉस 20 के घर में मचाया तूफान, दोनों की जंग देख पसरा सन्नाटा

Amrapali Dubey and Arishfa Khan Clash: बिग बॉस 20 के वीकएंड का वार के बाद प्रतियोगियों का अलग रूप देखने को मिल रहा है. एक बार फिर से आम्रपाली दुबे और अरिश्फा खान के बीच जोरदार भिड़ंत हुई. दोनों की लड़ाई देख बिग बॉस के घरवाले भी सहम उठे.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 14, 2026 1:20:36 PM IST

आम्रपाली दुबे और अरिश्फा खान के बीच हुई भिड़ंत
आम्रपाली दुबे और अरिश्फा खान के बीच हुई भिड़ंत


जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं बिग बॉस 20 और रोमांचक होता जा रहा है. इस वीकएंड का वार में शो होस्ट सलमान खान ने सभी प्रतियोगियों को चेताया कि वो चुप ना बैठे कुछ करें, जिससे लोग उन्हें पसंद करें. इसके बाद ही अरिश्फा खान और आम्रपाली दुबे के बीच ऐसी भिडंत हुई, जो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गया. देखें दोनों के बीच क्या हुआ.

आम्रपाली और अरिश्फा के बीच हुई जोरदार भिड़ंत

जियो हॉटस्टार पर जारी हुए प्रोमो में देखने को मिलता है कि अरिश्फा खान और आम्रपाली किसी बात को लेकर भिड़ रहे हैं. वीडियो की शुरुआत में आम्रपाली अरिश्फा से कहती हैं, ‘अरिश्फा तुमसे और उदिति से लोग बात करने से डरते हैं कि तुम लोग किस बात पर बुरा मान जाओ.’ इसके जवाब में अरिश्फा कहती हैं, ‘नहीं..मुझसे कोई  नहीं डरता है सभी मुझसे बात करते हैं, सिर्फ आप दोनों के अलावा.’ तभी आम्रपाली अरिश्फा से बोलती हैं कि वो हमेशा लोगों के परिवार के संस्कार बताने लगती हैं. साथ ही कहती हैं कि अगर अरिश्फा को उनके संस्कार पसंद नहीं हैं, तो उनसे बात ना करें. इतना ही नहीं आम्रपाली अरिश्फा को बोलती हैं कि अगर वो सोचती हैं कि वह इंसान है तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला जानवर है. यह सब सुनकर अरिश्फा कहती हैं कि आम्रपाली दुबे हीपोक्रेट हैं. इसके बाद आम्रपाली दुबे अरिश्फा को कहती हैं कि ये शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं हैं. इस पर अरिश्फा नाराज हो जाती हैं. और दोनों में जबरदस्त बहसबाजी जारी रहती है. 

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एक-दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहतीं अरिश्फा-आम्रपाली

इस लड़ाई के बाद कुछ और प्रोमो सामने आया है, जिसमें अरिश्फा कहती हैं कि आम्रपाली दुबे से उनको चिढ़ होने लगी है. साथ ही वह कहती हैं कि आम्रपाली से वो कभी बात नहीं कर पाएंगी. 

क्या बोले नेटिजंस?

आम्रपाली दुबे और अरिश्फा खान की लड़ाई देखने के बाद नेटिजंस ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ ने आम्रपाली दुबे को सपोर्ट किया, तो कुछ ने अरिश्फा खान को. एक यूजर ने कहा, ‘अरिश्फा आप मत रोइए, क्योंकि आप मजबूत हैं.’ दूसरे यूजर ने बोला, आम्रपाली सारी लड़ाई के बीच में संस्कार क्यों ले आती हैं. इसके अलावा ज्यादातर यूजर्स अरिश्फा को समर्थन देते नजर आते हैं. 

यह खबर भी पढ़ें: Hanuman Ansh vs Haiwaan: ‘हनुमान अंश’ की सुनामी के आगे तिनके की तरह बही ‘हैवान’, वीकएंड पर की जबरदस्त कमाई

Tags: Amrapali Dubeyarishfa khanbigg boss 20
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