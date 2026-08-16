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Batwara 1947 vs Awarapan 2 Collection: आजादी दिवस पर ‘आवारापन 2’ ने लगाई दहाड़, ‘बंटवारा 1947’ की भी बढ़ी कमाई

Batwara 1947 vs Awarapan 2 Day 2 Box Office Collection: सिनेमाघरों में 'आवारापन 2' और 'बंटवारा 1947' दिखाई जा रही है. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' ने जबरदस्त कमाई की. चलिए जानते हैं सनी देओल की फिल्म का क्या हाल रहा.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 16, 2026 11:59:30 AM IST

बंटवारा 1947 vs आवारापन 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बंटवारा 1947 vs आवारापन 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन


‘आवारापन 2’ और ‘बंटवारा 1947’ को थिएटर्स में रिलीज हुए दो दिन हो चुके हैं. इमरान हाशमी की फिल्म ‘आवारापन 2’  सभी पर भारी पड़ रही है. 15 अगस्त यानी आजादी के दिन इस फिल्म ने छ्प्परफाड़ कमाई की. हालांकि, सनी देओल की फिल्म ‘बंटवारा 1947’ का कलेक्शन भी बढ़ा है, लेकिन ‘आवारापन 2’ के प्रति दर्शकों की जबरदस्त दीवानगी देखी जा रही है. जानें दोनों फिल्मों का कुल कलेक्शन. 

‘आवारापन 2’ ने शनिवार को कितने कमाए?

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान हाशमी की फिल्म ‘आवारापन 2’ ने शनिवार यानी रिलीज के दूसरे दिन 33.75 करोड़ की नेट कमाई की. यानी की कुल कमाई की बात करें, तो फिल्म ने भारत में 55.75 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. यानी कि 15 अगस्त की छुट्टी का भी फिल्म को भरपूर फायदा मिला है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आज रविवार के दिन फिल्म किस रिकॉर्ड को तोड़ती है. 

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‘बंटवारा 1947’ का क्या हाल हुआ?

सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ ने ओपनिंग डे पर 5.75 करोड़ की नेट कमाई की, जो ‘आवारापन 2’ की कमाई का केवल एक-चौथाई थी. वहीं ‘बंटवारा’ के कलेक्शन में दूसरे दिन बढ़त देखने को मिली है. इसने  शनिवार को 13.50 करोड़ रुपये कमाए. इस हिसाब से फिल्म का कुल कलेक्शन में भारत में अभी तक 19.25 करोड़ रुपये हो गया है. 

आवारापन 2 फिल्म के बारे में 

फिल्म में इमरान हाशमी शिवम पंडित के रोल में वापस आ रहे हैं. इमरान हाशमी के साथ फिल्म में दिशा पटानी ज़ारा के एक्शन-हैवी रोल में हैं, जबकि जानी-मानी एक्टर शबाना आज़मी फिल्म की विलेन नफीसा का रोल कर रही हैं. सपोर्टिंग कास्ट में पूरन गब्बी ज़ोरावर, अनिरुद्ध रावल सिकंदर, सुरेंदर विक्की जयदीप, विजयंत कोहली महमूद और अतुल कुमार समर्थ के रोल में हैं.

बंटवारा 1947 फिल्म के बारे में

राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म असगर वजाहत के मशहूर नाटक ‘जिस लाहौर नई वेख्या, ओ जम्या ए नई’ पर आधारित है.1947 में भारत के बंटवारे और पंजाब के बंटवारे के समय के मुश्किल दौर के बैकग्राउंड पर बनी, ‘बंटवारा 1947’ देश के बंटवारे के दौरान सामने आई इंसानी कहानियों को दिखाती है.फिल्म में सनी देओल और प्रीति जिंटा के अलावा शबाना आज़मी, कनिका कपूर, करण देओल, अली फज़ल, खुशी हजारे और अभिमन्यु सिंह भी हैं. साथ ही आपको बता दें कि फिल्म को आमिर खान ने आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. 

यह खबर भी पढ़ें: ‘आवारापन 2’ के बाद ‘आवारापन 3’ को लेकर इमरान हाशमी ने दिया बड़ा हिंट, फैंस में खुशी की लहर; कब आएगा तीसरा पार्ट?

Tags: Awarapan 2batawar 1947box office
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